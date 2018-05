Kyjev - Fotbalisté Realu Madrid se v sobotu pokusí o zápis do historie ziskem třetího titulu šampiona Ligy mistrů v řadě za sebou. To se dosud povedlo jen třem klubům, které ale uspěly ještě v době, kdy se soutěž hrála jako Pohár mistrů evropských zemí. Zabránit se jim v tom ale bude snažit Liverpool se svou hvězdou Mohamedem Salahem, který se v přímém souboji o nejlepšího hráče sezony utká s hvězdou Realu Cristianem Ronaldem.

Tři a více trofejí v řadě v elitní evropské pohárové soutěži dosud získali jen Real v letech 1956-60, Ajax Amsterodam (1971-73) a Bayern Mnichov (1974-76). Teď je může po letech napodobit opět Real, s dvanácti tituly nejúspěšnější tým v historii soutěže.

Ve španělské lize se mu sice tentokrát příliš nedařilo a skončil až třetí, ale v Lize mistrů opět potvrzoval svou sílu. V play off postupně vyřadil další giganty Paris St. Germain, Juventus Turín a Bayern.

Hnací silou byl opět zejména Ronaldo, který se až na semifinále trefil v každém zápase a s 15 góly je nejlepším střelcem sezony. Pokud by dal ve finále dva góly, dokonce by vyrovnal vlastní střelecký rekord Ligy mistrů. Navíc má šanci už na pátý titul, přičemž lepší už by byl jen se šesti tituly Francisco Gento.

Zatímco Real spoléhá hlavně na Ronalda, který dal polovinu jeho branek a celkem 42 gólů v této sezoně ve všech soutěžích, Liverpool se opírá o celou ofenzivní trojici Salah, Sadio Mané a Firmino. Ta se v Lize mistrů rovnoměrně podělila o 29 ze 35 gólů Liverpoolu. Nejvíce z ní vyčnívá ale Salah, který zářil hlavně v anglické lize a s celkem 44 góly ve všech soutěžích je nejlepším střelcem v Evropě.

"Vyhrát Ligu mistrů je něco speciálního. Hrát finále je splněný sen. Pamatuji si, když jsem finále sledoval v Egyptě v televizi a teď jsem tu. Real má s finále hodně zkušeností, ale je to jen jedno utkání a já nechci hřiště opouštět poražený," prohlásil Salah.

Zatímco hráči Realu mají s finále velké zkušenosti, vždyť mohou nastoupit v totožné sestavě jako před rokem, hráči Liverpoolu dosud ve finále LM nikdy nebyli. Ale někteří z nich byli před dvěma roky ve finále Evropské ligy, kde prohráli se Sevillou. A z této zkušenosti se chtějí poučit.

"Už tehdy nám trenér Jürgen Klopp říkal, že nás v budoucnu čekají další finále a ať si z toho vezmeme ponaučení. A teď je to tu a my jsme připraveni a hladoví po úspěchu," řekl kapitán Jordan Henderson.

Hlad po úspěchu u svých svěřenců ale vidí i trenér Realu Zinédine Zidane, který soutěž vyhrál jako hráč a nyní má šanci už na třetí triumf v roli trenéra. To se dosud v Lize mistrů povedlo mezi trenéry jen Carlu Ancelottimu a Bobu Paisleymu.

"My máme vždy úplně stejnou touhu uspět. Jsme ve třetím finále za sebou a máme šanci udělat něco zcela historického - vyhrát potřetí za sebou. Takže nikdo nemůže říkat, že Liverpool je hladovější než my, protože to prostě není pravda," řekl Zidane. "Jsme Real Madrid a tento klub chce vždy víc a víc," doplnil pětačtyřicetiletý Francouz.

Finále začíná v sobotu ve 20:45, přímý přenos vysílá ČT Sport.