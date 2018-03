Litvínov (Mostecko) - Hokejisté posledního týmu extraligy Litvínova zahájili úspěšně boj o záchranu v nejvyšší soutěži a v 1. kolo baráže vyhráli nad vítězem první ligy Karlovými Vary 3:1. O branky domácího týmu se postarali Viktor Hübl, Tomáš Matoušek a Peter Jánský. Energie zkorigovala výsledek až ve 49. minutě díky Dávidu Grígerovi.

Litvínov, který od titulu v roce 2015 bojuje v baráži už podruhé, vlétl do první utkání aktivně. Již po dvaceti vteřinách prověřil Novotného ranou z první Hanzl. Ve druhé minutě se už Verva radovala. Při Podlipnikově vyloučení našel Mikúš křížným pasem na pravém kruhu Hübla, který pohotově otevřel skóre.

Domácí byli aktivnější i nadále. Lukeš zpoza branky nabil Hüblovi, jenž tentokrát zblízka nedokázal zamířit přesně. Další litvínovskou příležitost zlikvidoval Novotný, na kterém ztroskotal Lukeš. Karlovarští se osmělili až v polovině úvodní části, kdy Petráska prověřil bombou od modré čáry Rachůnek. Hosté poté hru vyrovnali, ale skóre se jim v první třetině vyrovnat nepodařilo.

"V kabině před zápasem byla nervozita. Pomohl nám ale úvodní gól a také diváci, kteří nás hnali za vítězstvím. I když jsme měli hodně vyloučených, tak to kluci výborně odmakali a skákali do střel," řekl litvínovský brankář Michael Petrásek.

Do druhé části vstoupili aktivněji. Stloukal ranou z levého křídla prověřil Petráska, který musel zakročit ramenem. Na druhé straně nabil Hübl Jánskému, na toho zívala prázdná branka, domácí útočník ale nabídnutou šanci neproměnil.

Ve 27. minutě Kovačevič ranou od modré čáry provětral Petráskovy betony a z dorážky se marně pokoušel o vyrovnání Stloukal. Poté se z čista jasna prosadili Severočeši podruhé. Matoušek pohotově vystřelil a zblokovaný pokus si nešťastně srazil do vlastní branky útočník Tuominen.

Naděje hostů na úspěch ještě více klesly v 42. minutě, kdy se Jánský prosadil po chybě Krejčího. Západočeši se nevzdali a opět se vrhli do útoku. V 49. minutě Gríger zůstal nikým nehlídaný před Petráskem, jemuž umístěnou ranou pod horní tyčku sebral čisté konto. Domácí si už ale ve zbytku utkání náskok pohlídali.

"Musíme dnešní vítězství potvrdit v pátek na Kladně a vlastně ho musíme potvrzovat pořád, dokud nebudeme zachráněni. Musíme jít s pokorou dál," dodal Petrásek.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Šlégr (Litvínov): "Chtěl bych poděkovat divákům, že jich přišlo tolik. Hráčům to pomohlo. Bylo tam jiné nasazení, jiná chuť. Poté jsme už byli trpěliví. Soupeř výborně bruslí a do šancí se dostával také. Čekali jsme na jeho chyby a to se vyplatilo. Chtěl bych pochválit celý tým za bojovnost a týmovost. Je to ale jeden zápas, musíme jet dál."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Věděli jsme, že nás bude čekat nepříjemný a silný soupeř. To se potvrdilo hned od začátku. Naší nešikovností jsme měli dvě oslabení a domácí dali první branku. To ovlivnilo začátek utkání. Postupem času jsme se srovnali s tempem domácích. Ve druhé třetině, když jsme se dostali do tlaku a vytvořili jsme si šance, tak jsme inkasovali druhý gól, který jsme si dali sami. Na třetí branku jsme jim nahráli. To utkání rozhodlo. Poté už si domácí utkání pohlídali. Musíme mít lepší vstup do zápasu a vyvarovat se chyb. Dneska jsme se porazili sami."

HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. V. Hübl (J. Mikúš, F. Lukeš), 29. Matoušek, 42. Jánský (V. Hübl) - 49. Gríger (Skuhravý). Rozhodčí: Hejduk, Kika - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 7:3. Využití: 1:0. Diváci: 5342.

Sestavy:

Litvínov: Petrásek - Šesták, Frolo, Sörvik, Baránek, Gula, Z. Sklenička - M. Hanzl, J. Mikúš, J. Černý - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Matoušek, Řehoř, Trávníček - Jícha, Válek, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

Karlovy Vary: F. Novotný - Podlipnik, Šenkeřík, Plutnar, M. Rohan, Kovačevič, Krejčí - Flek, Balán, T. Rachůnek - Kohout, Kverka, Stloukal - Gríger, Skuhravý, Osmík - Vrdlovec, Tuominen, O. Beránek. Trenéři: Pešout a Mariška.