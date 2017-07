Litvínov - Hokejisté Litvínova zahájili přípravu na ledě. Mezi 29 hráči, kteří dnes trénovali pod dohledem trenérského tria ve složení Radim Rulík, Darek Stránský a Zdeněk Orct, byl i navrátilec Peter Jánský. Na severu Čech věří, že dojde k oprášení úspěšné spolupráce a dvaatřicetiletý útočník bude společně s dalšími zkušenými forvardy Viktorem Hüblem a Františkem Lukešem opět nahánět soupeřům hrůzu.

Téměř tři desítky hráčů nyní trénují ve dvou skupinách. Prozatím schází brankář Michael Petrásek a obránce Daniel Sörvik s útočníkem Joshem Nichollsem, kteří se k týmu z technických důvodů připojí s malým zpožděním. S mužstvem jsou i tři gólmani a také mladí zadáci Jakub Březák s Martinem Francem. Nechybí ani posily slovenský útočník Tomáš Matoušek či zadáci Stanislav Dietz a Marek Baránek.

Po sezoně v Kladně se do známého prostředí vrací Jánský, jenž vyhrál s Vervou v roce 2015 titul. S klubem se připravuje také útočník Jakub Matai, litvínovský odchovanec, který je na severu Čech na měsíční zkoušce a pokusí se vybojovat si smlouvu.

"Uvidíme, jak to půjde, ale myslím, že trenéři určitě v té lajně Péťu Jánského s námi zkusí. A snad to bude fungovat jako předtím," řekl pro klubový web Hübl. Z dalších posil má dobrý pocit. "Kluci zapadli úplně v pohodě, to v Litvínově není problém," ujistil osmatřicetiletý centr, jenž patří dlouhá léta k tahounům týmové ofenzívy.

Mužstvo se bude muset vypořádat především se ztrátou gólmana Jaroslava Januse (Slovan Bratislava), zadáků Filipa Pavlíka (Hradec Králové) s Tomášem Pavelkou (Sparta) či Robina Hanzla (Nižněkamsk).

Letní příprava Severočechů čítá celkem 12 týdnů. "Kondiční trenér Ondra Ježek navázal na Mariána Vodu. Je to na mě docela dlouhé, takový nezvyk, ale bylo to celkem v pohodě. Jsem s přípravou spokojený, většinou je to i hráči šité na míru, což je super," pochvaloval si Hübl.

Litvínov čeká porce 13 přípravných utkání, v nichž pětkrát změří síly se zahraničními soky. Kromě jiného se Severočeši představí na turnaji v Drážďanech. Program přípravy zahájí první srpnový den při severočeském derby s Ústím nad Labem. "I když se těším především na ligu, je mi jasné, že je potřeba si zase něco zkusit," poznamenal Hübl.

Program přípravných zápasů:

Úterý 1. srpna: HC Verva Litvínov - HC Slovan Ústí nad Labem (17:30),

úterý 8. srpna: HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary (17:30),

čtvrtek 10. srpna: HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov (18:00),

sobota 12. srpna: EHC Biel - HC Verva Litvínov (19:00),

neděle 13. srpna: HC Ambri-Piotta - HC Verva Litvínov (15:00, v Sursee),

úterý 15. srpna: HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav (17:30),

čtvrtek 17. srpna: BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov (17:30),

sobota 19. srpna: HC Verva Litvínov - Kärpät Oulu (15:30),

úterý 22. srpna: HC Verva Litvínov - Piráti Chomutov (17:30),

čtvrtek 24. srpna: Piráti Chomutov - HC Verva Litvínov (17:30),

sobota 26. srpna: HC Verva Litvínov - Eisbären Berlín (16:00, Müller’s Fanshop-Cup v Drážďanech),

neděle 27. srpna: HC Verva Litvínov - Drážďany Eislöwen/Jukurit Mikkeli (14:00 nebo 17:30, o 3. místo nebo finále Müller’s Fanshop-Cupu v Drážďanech),

čtvrtek 31. srpna: HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno (17:30).