Kladno - Hokejisté Litvínova vyhráli ve 2. kole baráže o extraligu na ledě Kladna 2:1 a zůstávají jediným stoprocentně úspěšným týmem v boji o dvě místa v nejvyšší soutěži. O výhře posledního mužstva extraligy rozhodl ve 43. minutě útočník Ivan Řehoř. Rytíři, kteří bojují o návrat mezi elitu po čtyřech letech, sice v utkání skórovali jako první, ale přesto zůstávají bez bodu.

Zraněný útočník a majitel kladenských Rytířů Jaromír Jágr se stejně jako v úterý v Jihlavě postavil na lavičku po bok kouče Miloslava Hořavy staršího a jeho asistenta Pavla Patery. V sestavě Středočechů chyběl oproti minulému utkání útočník Miloslav Hořava mladší, který po prosincovém návratu do Kladna z Litvínova nesmí ve vzájemných duelech podle dohody klubů hrát.

Kladno začalo náporem a mělo převahu celou první třetinu. Hned v úvodu minul Kubík a Petráska prověřili Machač a Kružík. Litvínov se k ohrožení Cikánka prakticky nedostával. V polovině úvodní třetině si hostující gólman poradil s pokusy Machače a Svedlunda. Ve 12. minutě se už Rytíři radovali, když potrestali Frolovo vyloučení. Z levého kruhu se trefil přesně k protější tyči Kubík.

V úvodu druhého dějství mohlo Kladno zvýšit náskok. V přečíslení dvou na jednoho našel Machač Vildemutze, jemuž ale zakončení nevyšlo. Při trestu Jánského nevyužil další velkou šanci Kubík a hosté se ubránili i vzápětí při Hüblově pobytu na trestné lavici.

Cikánka poprvé vážněji ohrozil ve 27. minutě Hübl, který pak o dvě minuty později při kladenském vyloučení za příliš mnoho hráčů na ledě už skóroval. Jurčík s dorážkou ještě neuspěl, ale Hübl už dorážel do odkryté branky. Litvínov ožil a měl rázem navrch. Cikánek musel krýt Sörvikův výpad a pak měli Rytíři štěstí, že Jánský v přečíslení dvou na jednoho nepřihrál přesně Trávníčkovi.

Dovršit obrat se podařilo Litvínovu ve 43. minutě, kdy při hře čtyř proti čtyřem prostřelil Cikánka z mezikruží Řehoř. Kladno nedokázalo vyrovnat z velkého tlaku při Lukešově trestu, kdy Petrásek kryl Tůmovu ránu.

Při Hüblově trestu už se Rytíři do šancí nedostali. Další přesilovku domácích po Mikúšově faulu přerušilo Zikmundovo vyloučení. Stav se nezměnil ani v závěrečné power play Kladna přes sérii šancí Rytířů, kteří i dostali puk za Petráska, ale bylo to po předčasném přerušení hry sudím.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Kladno): "Vstoupili jsme do utkání velmi dobře a aktivně, jak jsme chtěli. V první třetině jsme byli lepší a odpovídal tomu i stav. Ve druhé třetině se to trošku obrátilo. Začali jsme tam trošku zbytečně panikařit, přestali jsme tam komunikovat a Litvínov zaslouženě vyrovnal. Třetí třetina byla vyrovnaná. Možná by tomu výsledku slušel remízový stav. Ale musíme kluky pochválit, hrají poprvé baráž a zvládli to velmi dobře. Kluci si ověřili, že na ty týmy mají. Ta soutěž je dlouhodobá a uvidíme dál."

Jiří Šlégr (Litvínov): "Musím pochválit soupeře, že první třetinu předvedli výborný výkon. Vlétli na nás, zatlačili nás a my jsme měli jen tři střely a žádnou šanci. V kabině jsme si řekli, že musíme změnit hru. Než jsme se srovnali s menším hřištěm, tak to trvalo, ale pak jsme se zatáhli do obrany a počkali jsme si na naše šance. Bylo důležité, že jsme dali v přesilovce vyrovnávací gól. Pak jsme si postupem času vytvářeli víc a víc šancí. Na konci nás soupeř zatlačil v šesti a šanci na gól tam měl. Jsme rádi, že jsme tady urvali další vítězství. Chci poděkovat mužstvu za bojovnost, že zvládlo zápas otočit, i divákům, kladenským i našim, v jak hojném počtu přišli na utkání."

Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Kubík (Štich) - 29. V. Hübl (Jurčík, J. Mikúš), 43. Řehoř (Trávníček). Rozhodčí: Úlehla, Hribik - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:1. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Kladno: Cikánek - Štich, Matula, Štindl, Repe, Lenďák, Kehar - Kružík, T. Kaut, Redlich - D. Tůma, Kubík, J. Kloz - Svedlund, Machač, Vildumetz - Pekr, Patyk, Zikmund. Trenéři: M. Hořava st. a Patera.

Litvínov: Petrásek - Šesták, Frolo, Gula, Z. Sklenička, Sörvik, Baránek - Gerhát, J. Mikúš, J. Černý - Matoušek, Řehoř, Trávníček - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Jícha, Válek, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.