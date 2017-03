Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov, 13. března v Hradci Králové. Zleva vzadu Jiří Gula z Litvínova, Richard Jarůšek z Hradce a brankář Litvínova Jaroslav Janus.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov, 13. března v Hradci Králové. Zleva vzadu Jiří Gula z Litvínova, Richard Jarůšek z Hradce a brankář Litvínova Jaroslav Janus. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Hokejisté Litvínova uspěli v úvodním utkání čtvrtfinálové série na ledě Hradce Králové, kde slavili výhru 3:2. Verva otočila stav z 0:1 na 3:1 a vedení udržela, výsledek už pouze zkorigoval 20 vteřin před koncem Andris Džerinš. Série na čtyři vítězné duely pokračuje v úterý v 17:20 opět na východě Čech.

Jako první zahrozil domácí Picard, ale Litvínov se ubránil následně i při Gerhátově vyloučení, při kterém nebezpečné vypálil Bednář. V páté minutě mohl otevřít skóre hostující Martynek, který se po buly ocitl sám před Rybárem, ale nepřekonal jej.

Z vedení se radovali o tři minuty později domácí. Bednář po objetí branky uvolnil mezi kruhy Kukumberga, jenž bekhendem prostřelil Januse. Následovala série dalších šancí Mountfieldu, ale Litvínov odolal.

Hradec Králové se pak ubránil při Šimánkově trestu, při kterém tečoval puk těsně mimo Rybárovy branky Jurčík. V 19. minutě už se hosté radovali z vyrovnání, když po Kubátově střele dorazil puk do prázdné branky Válek.

V úvodu druhé dějství domácí odolali při Dejově trestu a Litvínov zase při Kubátově pobytu na trestné lavici. Hrálo se dlouho bez velkých šancí, až v polovině utkání mohl v dobré pozici vystřelit Lukeš, ale zvolil pokus o přihrávku, který nevyšel.

Chuť si ale spravil v 32. minutě. Ve vlastním oslabení se po špatném střídání domácích zmocnil v obranném pásmu puku a přečíslení dvou na jednoho vyřešil sám střelou nad Rybárovu lapačku. Další šanci hostů měl Hübl a při Dietzově trestu čelil Rybár střelám Filipa Pavlíka, Guly a Lukeše.

Když domácí v úvodu třetí třetiny přečkali zbytek oslabení, vypálil vzápětí z mezikruží nebezpečně Červený. Po Bednářově akci se nedostal k zakončení před odkrytou brankou Knotek. Na druhé straně se pokoušeli zvýšit Jurčík a Filip Pavlík. Při Skleničkově vyloučení hosté také odolali a tvrdou ránou prověřil Januse Newton.

Pak po Pavlasově přihrávce nepřekonal Januse u levé tyče ani Picard a Litvínov v 51. minutě zvýšil náskok. Rybár vyrazil pokus Karla Pilaře z poloviny hřiště před sebe a Martynek z dorážky upravil na 3:1 pro Severočechy. Snaha Hradce Králové přinesla změnu stavu až 20 vteřin před koncem, ale Džerinšova trefa už prohru domácích neodvrátila.

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Dostali jsme se první do vedení, ale bohužel jsme ho neudrželi dlouho. Byl tam důležitý moment v naší přesilovce, kdy jsme inkasovali gól po špatném střídání, kdy jsme neodhadli situaci. Soupeř nám odjel do přečíslení dva na jednoho a dal gól. Znervózněli jsme a poznamenalo to výkon v celé druhé třetině, který nebyl dobrý. Ve třetí třetině jsme se zvedli, byli jsme aktivnější v útoku a trošku víc jsme se udrželi na puku. Měli jsme i pár šancí, ale nedokázali jsme vyrovnat a pak jsme ještě inkasovali dost nešťastnou třetí branku. Snížení na 2:3 přišlo pozdě, až 20 vteřin před koncem. Ztratili jsme první utkání a musíme zítra podat lepší výkon."

Radim Rulík (Litvínov): "Inkasovali jsme první, a abychom měli v tom zápase šanci, tak jsme potřebovali první třetinu neprohrát. To se nám podařilo, dali jsme na 1:1, což byl pro naší hru strašně důležité. Potřebovali jsme, aby se Hradec nedostal do nějakého náskoku a neuklidnil se. Druhou třetinu jsme vůbec nesehráli zle a ve třetí jsme to ubojovali. Cesta k vítězství byla, že jsme dali v oslabení z brejku gól. Podařilo se nám naše oslabení sehrát dobře."

Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. Kukumberg (Jaroslav Bednář, Gregorc), 60. Džerinš (Köhler, Šimánek) - 19. Válek (Kubát, J. Doležal), 32. Lukeš, 51. Martynek (K. Pilař, Z. Sklenička). Rozhodčí: Hradil, Lacina - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 6890 (vyprodáno). Stav série: 0:1.

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Pavlas - Červený, Džerinš, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, T. Knotek, Picard - Köhler, Dragoun, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Litvínov: Janus - Kubát, Sörvik, Gula, F. Pavlík, K. Pilař, Z. Sklenička - Martynek, V. Hübl, Lukeš - Jurčík, M. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, Gerhát, Trávníček - Válek, K. Reichel, J. Doležal. Trenéři: Rulík a D. Stránský.