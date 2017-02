Ostrava - Hokejisté Litvínova zvítězili ve 47. kole extraligy na ledě Vítkovic 2:1 a připsal si čtvrtou výhru z posledních pěti zápasů. Hosté sice prohrávali od šesté minuty po trefě Radoslava Tybora, ale skóre otočili díky brankám Miloslava Hořavy a Jakuba Černého, který se prosadil ve 27. minutě ve vlastním oslabení. Vítkovicím přesilovky nešly a v závěru promarnily při power play i 37 sekund trvající výhodu šesti proti třem.

Ostravar aréna před úvodním vhazování uctila minutou ticha památku zesnulého Josefa Augusty a poté sledovala velkou aktivitu Vítkovic, které se zaslouženě ujaly vedení. Po neproměněných šancích Balána a Olesze otevřel skóre se štěstím Tybor. Střela slovenského útočníka z levého kruhu prošla Janusovi mezi betony a kotouč se pomalu klouzal k brankové čáře, ze které puk odpálil Sklenička. Podle rozboru u videa ale zásah litvínovského beka přišel pozdě.

Hosté se postupem času osmělili a i jejich gól padl z nenápadné akce a s dávkou štěstí. Pavlíkova rána se odrazila od zadního mantinelu k Hořavovi, který pohotově doklepl puk do odkryté branky.

Vítkovice začaly i prostřední část náporem, který umocnil faul vysokou holí Pavlíka na Tybora. Domácí ale sehrály čtyřminutovou přesilovou hru bídně. Nejenže neohrozili Janusovou klec, ale sami inkasovali. Černý při útočném výpadu objel branku, nahazoval kotouč před ní a Bartošák si ho levým betonem srazil sám za svá záda.

Další početní výhodu sehráli Ostravští mnohem lépe, v největší šanci ale nesedlo zakončení Oleszovi, který byl na chvíli sám před Janusem. Poté měli možnost se ukázat ve hře pěti proti čtyřem i Litvínovští, ale také bez efektu. Přesto se hosté na chvíli radovali z třetí trefy, ale opět bylo proti nim video. Gólová dorážka Hübla přišla už po siréně.

Litvínov ve třetí části kontroloval vedení, které mohl zvýšit Černý, ale v přečíslení dvou na jednoho prováhal pravý moment ke střele i přihrávce. Vítkovice se usadily v útočném pásmu až v závěrečných minutách a zápas dohrávali od času 59:23 dokonce ve dvojnásobné početní výhodě a s Bartošákem na střídačce. Nejblíže k vyrovnání byl Roman, ale jeho střelu zastavila tyč.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Dobře jsme začali, vstřelili vedoucí gól a pak jsme si vypracovali ještě několik dalších šancí, které ale musíme proměňovat. Dneska zápas ukázal, proč nejsme v šestce a proč na ni můžeme zapomenout. Rozhodly přesilovky. Nejen proto, že jsme žádnou nevyužili, ale sami jme ve čtyřminutové inkasovali rozhodující gól. Litvínov si vedení ve třetí třetině zkušeně hlídal, přesto jsme dostali v závěru přesilovku šest na čtyři a pak i 37 vteřin šest na tři. Týmy nad námi je mají o poznání lepší. Naše přesilovky byly žalostné. A je to problém celé sezony. Nebudu proto mluvit o nešťastném utkání. Budeme teď bojovat o to, abychom se dostali do předkola."

Radim Rulík (Litvínov): "V utkání bylo pro nás několik důležitých pasáží. Ta první, že jsme neprohráli první třetinu. Domácí, jak dali gól, tak se zlepšili a zatlačili nás, ale dokázali jsme v ní srovnat. Pak si myslím, že jsme dali docela šťastný gól v oslabení. A v závěru jsme se dostali do situace čtyři na šest a pak i tři na šest. Mohli jsme dostat branku a zápas mohl dopadnout jinak. Nakonec jsme to ale ubránili, za což jsme rádi."

HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Tybor (Výtisk) - 18. M. Hořava (F. Pavlík, Trávníček), 27. J. Černý. Rozhodčí: Pešina, Pražák - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 5:6. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 6127.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Hrbas, D. Krenželok, Urbanec, Výtisk, Kovář - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Hudeček, Y. Stastny, Olesz - P. Zdráhal, Kolouch, E. Němec - Tomi, Balán, Szturc. Trenéři: Petr a Trnka.

Litvínov: Janus - Gula, F. Pavlík, Sörvik, T. Pavelka, K. Pilař, Z. Sklenička, Kubát - Martynek, V. Hübl, Lukeš - M. Hanzl, R. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, Gerhát, Trávníček - Jurčík, K. Reichel, Válek. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.