Mladá Boleslav - Hokejisté Litvínova vyhráli ve 34. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi 2:0. O vítěznou branku se postaral již ve 22. minutě útočník Lukáš Válek, výhru hostů pak pojistil do prázdné branky další forvard Peter Jánský. Čisté konto vychytal díky 39 úspěšným zákrokům Pavel Kantor. Verva se na jediný bod přiblížila desítce.

Hned v úvodu zápasu pálil nebezpečně Hübl, ale na Maxwella v domácí brance si nepřišel. Na druhé straně jako první vážněji protáhl Kantora Pabiška, i hostující brankář při prvním ostrém zákroku uspěl. Ještě větší šanci měl o chvíli později Holík po přihrávce Lence, ale Kantor si skvělým přesunem v brankovišti hodně hlasitě řekl o Zlatou helmu.

V úvodní přesilovce zápasu pak Holík vyzval ke skórování Klepiše, ale byl to opět Kantor - tentokrát za pomoci svého betonu - kdo nepovolil změnu skóre. Po skončení třetí boleslavské přesilovky mohl u zadní tyče uklízet puk do prázdné branky Pacovský, jenže puk mu sjel po holi. První třetina tak skončila i přes domácí střeleckou převahu 17:3 bez branek.

Skóre se poprvé měnilo po dvou minutách prostřední třetiny. Zčistajasna se mezi domácími obránci zjevil Válek a přesnou střelou zápěstím překonal jako první soupeřova brankáře. Litvínov mohl jít i do dvoubrankového vedení, když si situaci v oslabení sám zkomplikoval Maxwell, ale s oběma dorážkami Gerháta si nakonec poradil.

Za Boleslav zkoušel odpovědět Hanzlík, ale po jeho střele se zaskvěla lapačka hostujícího brankáře. Stejně dopadl i o několik minut později Klepiš, který se dokonce ocitl Kantorovi tváří v tvář. Domácí pak do konce třetiny museli bránit, neboť dva menší tresty za krvavé zranění v obličeji protihráče inkasoval Pacovský. Dlouhé oslabení však zvládli bravurně.

Po minutě třetí třetiny mohl vyrovnat Pabiška, který jel sám na Kantora, jenže jeho blafák skončil opět v lapačce hostujícího brankáře. Za hosty zahrozil na druhé straně chytrou tečí Hübl, Maxwell byl tentokrát pozorný. Na druhé straně mohl potrestat špatnou rozehrávku Litvínova Pacovský, ale Kantor, který dosud v sezoně prohrál všech šest zápasů, do nichž nastoupil, se tentokrát překonával.

Další velkou šanci na vyrovnání měl osm minut před koncem třetí třetiny Lenc, ale ani z trestného střílení Kantora nepřekonal. Domácí tlačili, ale když už Eminger Kantora překonal, pomohla mu tyčka. Tři minuty před koncem se na Maxwella řítil Matoušek, ale americký brankář se štěstím vytěsnil puk mimo tyče. Boleslav to zkusila v poslední dvouminutovce s šesti hráči v poli, ale přes řadu šancí se prosadit nedokázala. Naopak 19 vteřin před koncem pojistil vítězství Litvínova do prázdné branky Jánský.

Hlasy trenérů po utkání:

Boris Žabka (Mladá Boleslav): "Měli jsme spoustu šancí, ale bez vstřelené branky se nedá vyhrát. Našim hráčům nemůžeme upřít snahu, ale prostě jsme neproměnili tutové šance a od toho se odvíjí dnešní výsledek. Výkon však nebyl špatný, kluci odvedli na ledě maximum. Bohužel to na body nestačilo."

Radim Rulík (Litvínov): "Odehráli jsme šťastné utkání, soupeř měl moře šancí, ale my jsme na druhou stranu předvedli bojovný výkon a šli jsme štěstí naproti. Chtěli jsme do zápasu nasadit i čtvrtou lajnu, ale domácí hráli od začátku na tři formace, tak jsme se tomu také přizpůsobili. Jsem rád, že jsme po domácím zápase s Třincem uspěli, pro nás je teď každý bod důležitý. Brankáři Pavlu Kantorovi zápas neskutečně sedl, chytil několik nájezdů domácích i trestné střílení, byl to náš nejlepší hráč na ledě."

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 22. Válek (Z. Sklenička, Matoušek), 60. Jánský (V. Hübl). Rozhodčí: Hradil, Lacina - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 3811.

Mladá Boleslav: Maxwell - Jan Hanzlík, Němeček, Eminger, Kotvan, Dlapa, Říha - Orsava, Žejdl, Valský - Klepiš, P. Holík, Pacovský - L. Pabiška, Urban, Lenc. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Litvínov: Kantor - Kubát, Hunkes, Baránek, Sörvik, Z. Sklenička, K. Pilař, Gula - F. Lukeš, V. Hübl, Gerhát - Trávníček, M. Hanzl, Jánský - Matoušek, Válek, Vandas. Trenéři: Rulík a D. Stránský.