Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili v 51. kole extraligy Vítkovice 2:1 v prodloužení, mají však jistotu, že po základní části soutěže budou poslední. Utkání rozhodl v čase 60:23 útočník Viktor Hübl. Litvínov čeká už 17 zápasů na plný bodový zisk.

Verva se na domácím lědě představila téměř po měsíci a proti hostům z Vítkovic předvedla dobrý vstup do utkání. Již ve 2. minutě mohl otevřít skóre Jánský, ale trefil pouze připravenou Bartošákovu lapačku. Později z dorážky neuspěl ani Hübl. Další šanci měl Baránek, z mezikruží však těsně minul levou tyčku.

V 8. minutě se domácí radovali z úvodní branky. Vandas z pravého křídla trefil pouze obětavého Výtiska, kotouč se dostal k Hanzlovi, který se štěstím trefil mezírku mezi betony Bartošáka. Druhý gól mohl přidat Černý, který se řítil sám na Bartošáka, ten ale svůj tým podržel. Na druhé straně měl první a jedinou vážnější příležitost hostí v přesilové hře Trška, sám před Petráskem ale nedokázal vůbec trefit branku.

V úvodu druhé části předvedl velmi povedenou akci Szturc, přešel přes tři protihráče, tvrdou střelou zápěstím však trefil levé Petráskovo rameno. Na druhé straně byl před Bartošákem osamocen Lukeš, ale místo střely hledal ještě lépe postaveného Hübla, jenž si se zakončením příliš dobře neporadil.

V 30. minutě Válek vypálil pohotově z první, Bartošák zakročil lapačkou. Další šanci domácích měl opět aktivní Vandas, bekhendem trefil pouze boční síť. V 36. minutě hosté z čista jasna vyrovnali. Szturc přebruslil bránícího hráče, objel branku a předložil puk Bartovičovi, které bez problémů vstřelil svůj první gól ve vítkovickém dresu.

Úvod třetí části byl opatrný z obou stran. První šance přišla až v 46. minutě, Lev v přesilové hře ovšem nezamířil přesně. Hosté měli převahu a v dokonce oslabení se do slibné šance dostal Szturc, Petrásek výtečně zakročil betonem. Následoval závar před domácím brankářem, ovšem ani Lev ani Olesz, nedokázali vstřelit druhý gól a utkání tak dospělo do prodloužení, které rozhodl již po 23 vteřinách Hübl.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Skuhrovec (Litvínov) : "V první třetině jsme měli gólové šance, které jsme neproměnili. V dalším průběhu zápasu si hosté vytvořili tlak a srovnali. V prodloužení jsme nabízenou šanci proměnili. Jsme rádi za vítězství. To je pro nás alfa a omega, potřebujeme, aby si hráči začali věřit."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Chtěl bych říct, že v zápase, ve kterém nejde o nic, mi to přijde jako strašný cirkus a nebudu si brát servítky. Nejprve nám nebyl uznán regulérní gól. Poté faul v prodloužení, budiž. A třetí věc, když hlavní trenér řekne rozhodčímu: To si děláte, pardon, prd.. a byl vyloučen ze střídačky. To mi přijde jako cirkus. Je úplně jedno, jak zápas skončí, ani jednomu týmu nejde o výsledky. Pro oba je to pouze příprava k dalšímu průběhu sezóny. Přišlo mi to směšné."

Litvínov - Vítkovice 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 8. M. Hanzl (Vandas), 61. V. Hübl (F. Lukeš) - 36. Bartovič (Szturc, Jáchym). Rozhodčí: Kika, Bejček - Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:2, navíc Š. Stránský, Lev oba 10 min., trenér Petr (všichni Vítkovice) do konce utkání. Bez využití. Diváci: 2108.

Litvínov: Petrásek - Sörvik, Iberer, Čutta, Šesták, Gula, Baránek - Marek Růžička, J. Mikúš, J. Černý - M. Hanzl, Gerhát, Trávníček - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Vandas, Válek, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Výtisk - Bartovič, Jáchym, Szturc - P. Zdráhal, Lev, Olesz - Dej, Š. Stránský, Kurovský - Toman, Baláž. Trenéři: Petr a Trnka.