Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili v utkání 44. kola extraligy Mladou Boleslav 5:4 v prodloužení. Rozhodl útočník Robin Hanzl, když prostřelil Jana Lukáše jen 15 vteřin poté, co dnešní brankářský náhradník Středočechů musel zaskočit za Brandona Maxwella, jenž měl potíže s výzbrojí.

Verva tak porazila svého dnešního soka i počtvrté v sezoně, z toho dvakrát v prodloužení. Středočeši otočili stav z 0:2 na 3:2, ale bod nakonec vydřeli až 39 vteřin před koncem základní hrací doby. Mladoboleslavští díky tomu zabodovali počtvrté za sebou.

Před utkáním se dostalo ovací Viktorovi Hüblovi, který si dnes připsal dvě jubilea. Dnešním utkáním naplnil 1000 odehraných utkání v extralize a z toho hned 700 v litvínovském dresu.

Úvod patřil domácím, kteří ale nedokázali využít dvě rychle po sobě jdoucí přesilovky. V sedmé minutě pálil z otočky Reichel, Maxwell dokázal zakročit. O minutu později bombou od modré čáry prověřil hostujícího brankáře Pilař, puk se dostal k Martinovi Hanzlovi a ten střelou z mezikruží dokázal se štěstím otevřít skóre.

Za dalších 43 vteřin to bylo již 2:0. Trávníček skvěle načasoval svou přihrávku rozjetému Hořavovi a ten procpal puk mezi betony. V desáté minutě domácí slavili znovu, ale Černého trefu rozhodčí po dlouhém přezkoumání videozáznamu neuznali z důvodu kopnutí do kotouče a tak se rázem obraz hry otočil. V 14. minutě tečí před Petráskem dokázal snížit Urban a minutu před koncem první části vyrovnal Musil.

Bruslařskému klubu se povedlo dokonat obrat po 80 vteřinách druhé části, když Urban našel dokonalým pasem Orsavu a pro toho nebylo problém vstřelit třetí branku. V 25. minutě se na Petráska v oslabení řítil Žejdl, k jeho smůle ale trefil jen horní tyčku. Na druhé straně nepříjemně vypálil Lukeš, Maxwell si dobře povyjel a zmenšil střelecký úhel. V 31. minutě se domácí dočkali vyrovnání: Lukeš vypálil, hostující brankář puk pouze vyrazil k Martynkovi a ten v pádu zaznamenal první trefu v sezoně.

Severočechům opět nevyšel vstup do třetiny. Kubát fauloval Hyku a rozhodčí nařídil trestné střílení, které ale mladoboleslavský útočník neproměnil. Ve 45. minutě se naopak prosadil Černý, který pohotově dorazil puk za bezmocného Maxwella. Další šanci domácích měl Hořava, v poslední chvíli mu ale stačil vypíchnout puk Stříteský.

Následovala 56 vteřin dlouhá dvojnásobná přesilová hra domácích, s níž naložili prachbídně a přišel trest. V 60. minutě se z dorážky prosadil Pospíšil a poslal utkání do prodloužení. V něm se střídali šance na obou stranách, ale rozuzlení přišlo po 15 vteřinách od Maxwellova odstoupení a Lukášova nástupu na led. Bod navíc vystřelil domácím Robin Hanzl.

Hlasy trenérů po utkání

Radim Rulík (Litvínov): "Těžce se mi utkání hodnotí. Vstup jsme měli výborný, poté se 20 minut nehrálo, když se zkoumalo video. Alespoň mně to tak přišlo, možná to bylo 10 minut. Vypadli jsme z tempa a třetina skončila nerozhodně. Poté jsme střídali dobré okamžiky se špatnými. Přesilová hra pět na tři, to byla katastrofa. Co jsme předvedli, to se jen tak nevidí. Jsme rádi za dva body, ale myslím, že jsme měli na víc."

Boris Žabka (Mladá Boleslav): "Měli jsme slabší vstup do utkání, dostali jsme dvě branky, ale museli jsme se s tím vypořádat. Dokázali jsme využít dvě přesilové hry. Poté jsme šli do vedení, nepodařilo se nám dát další branky a inkasovali jsme. Ve třetí části jsme neproměnili trestné střílení, domácí dali branku a my jsme museli dohánět manko. V hodině dvanácté jsme vyrovnali. Prodloužení nechci moc komentovat, musím se podívat na video. Je smůla, že brankář měl prasknutý nůž. Ale měli jsme pocit, že soupeř dohrával ve čtyřech."

HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav 5:4 v prodl. (2:2, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 8. M. Hanzl (K. Pilař, R. Hanzl), 9. M. Hořava (Trávníček, Válek), 31. Martynek (Lukeš, V. Hübl), 45. J. Černý (F. Pavlík), 64. R. Hanzl (M. Hanzl) - 14. Urban (Orsava, Štich), 19. Musil (Pacovský, Stříteský), 22. Orsava (Urban, Pospíšil), 60. T. Pospíšil (Orsava, Pacovský). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení 5:9. Využití: 0:2. Diváci: 4370.

Sestavy:

Litvínov: Petrásek - Gula, Kubát, K. Pilař, T. Pavelka, F. Pavlík, Z. Sklenička - Martynek, V. Hübl, Lukeš - M. Hanzl, R. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, Válek, Trávníček - Jurčík, K. Reichel, J. Doležal. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Mladá Boleslav: Maxwell (64. Lukáš) - Stříteský, Kučný, Kurka, Jan Hanzlík, Bernad, Holub, Hrdinka, Štich - Hyka, Musil, Lenc - Pacovský, Urban, M. Látal - T. Pospíšil, Žejdl, Orsava - Jonák, Volf, Musliu. Trenéři: F. Výborný a Žabka.