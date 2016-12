Mladá Boleslav - Hokejisté Litvínova vyhráli v 31. kole hokejové extraligy na ledě Mladé Boleslavi 6:3, když si klíčový náskok vybudovali už v úvodní dvacetiminutovce, kterou vyhráli 3:0. Dvěma góly se pod výhru Vervy podepsal útočník František Lukeš.

Hráči Litvínova sice úvodní přesilovku zápasu, kterou měli už v první minutě, nevyužili, mrzet je to ale nemuselo. Už po čtyřech minutách hry totiž vedli na ledě Bruslařského klubu 2:0. Nejprve dokázal Lukáše v domácí brance povedeným blafákem přelstít Jurčík, o 27 vteřin později našel Gerhát na kruhu úplně volného Lukeše, který mířil přesně pod horní tyčku.

Domácí kouč František Výborný si poté vzal oddechový čas a také poslal do branky místo Lukáše poprvé v boleslavském dresu chytajícího Halásze, který je v Boleslavi na hostování právě z Litvínova. A pro Boleslav, potažmo Halásze, bylo v první třetině ještě hůř, když boleslavskému brankáři propadla tečovaná přesilovková střela Viktora Hübla až do branky.

Hosté byli při chuti i na začátku druhé třetiny, zatímco nervózní domácí kupili chyby ve vlastní obranné třetině. Výjimkou pak byla pouze šance Orsavy, který ale v dobré pozici napálil jenom dobře postaveného Januse. Boleslav se pak dostala přeci jen do hry díky dvěma slepeným přesilovkám. V té druhé se konečně dočkali také domácí, když Musil z nulového úhlu překvapil Januse. Litvínovu sice vrátil tříbrankový náskok dorážkou Kubátovy střely Lukeš, ale na rozdíl dvou branek vrátil skóre za 21 vteřin domácí Orsava.

Boleslavské myšlenky na obrat ve třetí třetině zchladil po necelých dvou minutách pátou brankou v jejich síti Válek. Středočeši se dostali do hry dvanáct minut před koncem, když Musil dostal puk do branky šťastně po odrazu o Trávničkovu brusli. Táž minuta pak byla poslední v zápase pro centra třetí boleslavské formace Vampolu, který po srážce s vlastním spoluhráčem odjel z ledu s poraněnou nohou v doprovodu maséra. Domácí odpor mohl definitivně zlomit norský obránce Sörvik, ale od modré napálil pouze tyčku. To, co se nepodařilo Sörvikovi, ale nakonec zařídil minutu a půl před koncem Martin Hanzl, který upravil podobu skóre na konečných 3:6.

Hlasy trenérů po zápase:

Boris Žabka (Mladá Boleslav): "V zápase jsme vystřídali lepší momenty s těmi horšími. Dostali jsme nějaké nešťastné góly, některé byly po našich chybách, kterých jsme se chtěli vyvarovat. Na druhou stranu jsme i nějaké šťastné dali. Až za rozhodnutého stavu jsme se dokázali nastartovat a na výkonu z těch dvou třetin teď musíme stavět. Musíme pracovat na tom, abychom takto hráli už od začátku zápasu."

Radim Rulík (Litvínov): "Dobře jsme vstoupili do zápasu díky tomu, že jsme dali rychlé branky. Ty byly klíčem k dnešnímu zápasu. Od druhé třetiny už Boleslav hru vyrovnala, měla tlak a výborné přesilovky. My jsme naopak těžili z nebývalé produktivity. Vždy, když jsme potřebovali odskočit na pohodlný náskok, tak se nám to podařilo."

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 3:6 (0:3, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 33. Musil, 35. Orsava (Žejdl), 48. Musil - 4. Jurčík (Strnad), 4. Lukeš (Gerhát, V. Hübl), 15. V. Hübl (Gerhát, Gula), 35. Lukeš (Kubát), 42. Válek (Jánský, F. Pavlík), 59. M. Hanzl (R. Hanzl). Rozhodčí: Polák, Bejček - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 7:10. Využití: 1:1. Diváci: 2658.

Mladá Boleslav: Lukáš (4. Halász) - T. Voráček, Štich, Jan Hanzlík, Stříteský, Trončinský, Holub, Kučný - Pospíšil, Musil, Lenc - M. Látal, Urban, Klepiš - Orsava, Vampola, Žejdl - Fronk, Jonák, L. Pabiška. Trenéři: F. Výborný a Žabka.

Litvínov: Janus - Kubát, Gula, Z. Sklenička, Sörvik, F. Pavlík, K. Pilař - Lukeš, V. Hübl, Gerhát - M. Hořava, R. Hanzl, M. Hanzl - Trávníček, Šimeček, Jánský - Jurčík, Válek, Strnad. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.