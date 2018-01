Litvínov (Mostecko) - Novému realizačnímu týmu Litvínova pod vedením Jiřího Šlégra premiéra u mužstva po odvolání Radima Rulíka nevyšla. Verva prohrála ve 39. extraligovém kole s Brnem 1:4. Kometa dosáhla již sedmé výhry za sebou, Litvínov naopak ztratil pátý duel v řadě. Hlavní podíl na úspěchu obhájce titulu měl útočník Martin Nečas, který si připsal tři body za gól a dvě nahrávky.

V domácí brance dostal přednost Petrásek, zatímco do hostující sestavy se po návratu z juniorského mistrovství světa vrátil Nečas. A právě mladý brněnský forvard byl na ledě hodně vidět.

Litvínov hrál hned v úvodu dvakrát po sobě v oslabení, ale statečně odolal. I když při obrovské šanci Jana Hrušky, který už se chystal zakončit za Petráskovým betonem do prázdné branky, přišel Baránkův obranný zákrok opravdu až v hodině dvanácté. V osmé minutě si hru v početní výhodě zkusili i domácí a měli rovněž obrovskou příležitost jít do vedení, když měl v dobré pozici nabito Hunkes, zakončil ale jen do gólmana Čiliaka.

Polovina úvodního dějství byla z pohledu domácích kritická pro celý zápas. Na trestnou lavici totiž zamířili společně Kubát a Sörvik. K využití přesilovky pět na tři stačilo Kometě jen 17 vteřin: Nečas přihrál za brankou puk Eratovi, jenž našel na kruhu pro vhazování Krejčíka, ten si srovnal puk a otevřel skóre.

Severočechům se nedala upřít snaha a odhodlání prát se s osudem, jenže těžko hledali cesty, kudy zaskočit dobře pracující zadní řady Brna. V 19. minutě si navíc vybruslil do pozice k zakončení Nečas, Petrásek kotouč vyrazil pouze před sebe, kde byl u dorážky nejrychleji Mallet a svým dvanáctým gólem v sezoně zvýšil vedení hostů.

Jestliže v domácí kabině padala během první pauzy slova o disciplíně, chyběl u toho patrně kapitán Trávníček, jenž poslal svůj tým už po 27 sekundách po návratu z kabin zbytečně do čtyřech. Verva měla ale štěstí, že Jan Hruška ani Mallet jeho prohřešek nepotrestali. Vrátit Litvínov do hry mohl na druhé straně ve 27. minutě Hunkes, po jehož útočném výpadu vypadl puk Čiliakovi a proklouzal těsně vedle pravé tyčky.

Nečas si pak vylámal zuby na Petráskovi a i proto se stav znovu měnil až v začínající 50. minutě, když si právě Nečas spravil chuť trefou bez přípravy v přesilové hře. Už po 58 sekundách kontroval Havlíček po parádní zadovce Martina Hanzla. V 53. minutě mělo Brno opět k dispozici přesilovku pět na tři, tentokrát 68 vteřin, skóre do konečné podoby ale upravil až při power play domácích Dočekal.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Šlégr (Litvínov): "Jsme samozřejmě v těžké situaci, nicméně jsme nezačali vůbec špatně. Až pak přišla vyloučení, po nichž jsme hráli dvě minuty ve třech, což proti tak kvalitnímu soupeři rozhodně není ideální. Myslím, že dnes rozhodla naše nedisciplinovanost. Zároveň jsme hráli proti opravdu velké kvalitě, takže jsme bohužel prohráli."

Jiří Horáček (Brno): "Dobře jsme do utkání vstoupili a drželi se, čeho jsme měli a na čem jsme se domluvili. Dodržovali jsme to přesně do puntíku. Měli jsme dobrý pohyb i přesilové hry, využili jsme pět na tři i pět na čtyři potom ve třetí třetině. Dobře nám zachytal i gólman, takže jsme zápas dotáhli do vítězného konce."

HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 50. Havlíček (M. Hanzl, L. Doudera) - 11. Krejčík (M. Erat, Nečas), 19. Mallet (Nečas), 50. Nečas (Krejčík, M. Erat), 59. Dočekal. Rozhodčí: Hodek, Kika - Ondráček, Pešek. Vyloučení: 8:4, navíc Havelka (Litvínov) 10 min. Využití: 0:2. Diváci: 4649.

Litvínov: Petrásek - Sörvik (30. L. Doudera), Kubát, Hunkes, Baránek, Z. Sklenička, Gula - Dufek, V. Hübl, F. Lukeš - M. Hanzl, Gerhát, Trávníček - Matoušek, Válek, Helt - Smolka, Havlíček, Havelka. Trenéři: Šlégr, D. Stránský, Weissmann a Skuhrovec.

Brno: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Vincour, H. Zohorna, Zaťovič - Mallet, Nečas, Havránek - Vondráček, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: Zábranský a Pokorný.