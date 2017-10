Jihlava - Hokejisté posledního Litvínova prohráli v 10. kole extraligy na ledě nováčka Jihlavy 1:4 a pošesté za sebou nebodovali. Dukla naopak před vlastním publikem už potřetí za sebou vyhrála. Dvěma body za gól a asistenci pomohl k úspěchu domácích útočník Michal Hlinka.

Litvínov přijel do Jihlavy s několika změnami v sestavě. Do branky se postavil Kantor, do druhého útoku vrátil trenér Radim Rulík Kanaďana Nichollse a ve třetí pětce se objevil Matoušek, ale ani rotace ve formacích severočeskému týmu k bodům na ledě nováčka nepomohly, byť utkání začalo hodně opatrně.

V páté minutě se ocitl sám před Škarkem Nejezchleb, ale ještě než litvínovský hráč stačil zakončit, domácí bek mu vypíchnul puk. Góly začaly v Jihlavě padat až v prostřední části hry. V 26. minutě otevřel skóre Žálčík, když do prázdné branky poslal kotouč po kombinační akci Anděla s Hlinkou.

Za deset minut vedla Dukla o dvě branky. Tomáš Kubalík v rohu kluziště vybojoval puk, najel si před branku, kde využil nedůrazu litvínovských obránců a po kličce gólmanovi skóroval. Radoval se tak z první branky v pátém utkání po svém návratu do extraligy po osmi letech v zahraničí.

Hostům se podařilo snížit na začátku třetí části. Po 42 vteřinách využil početní výhodu Nejezchleb, který zakončoval do prázdné brány. Jenže za dalších pět minut už znovu Dukla vedla o dvě branky, když také dokázala zužitkovat přesilovou hru. Čachotský si vyměnil puk s Hubáčkem, který našel před brankou úplně volného Semana a ten se zakončením do prázdné branky neměl problém.

Dukla poté vše vsadila na defenzívu a začala bránit už od středního pásma. Hosté si s obranným valem dlouho nevěděli rady a prakticky vůbec nedokázali ve zbytku hracího času ohrozit vážněji Škarkovu branku. Necelé čtyři minuty před koncem stanovil konečnou podobu výsledku tečovanou střelou po nahození Šidlíka Hlinka.

HC Dukla Jihlava - HC Verva Litvínov 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 26. Žálčík (Anděl, M. Hlinka), 36. T. Kubalík, 46. F. Seman (R. Hubáček, Čachotský), 57. M. Hlinka (Šidlík, Žálčík) - 41. Nejezchleb (Trávníček, F. Lukeš). Rozhodčí: Hradil, T. Horák - J. Ondráček, V. Hanzlík. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváků: 4699.

Jihlava: Škarek - De la Rose, Suchánek, Šidlík, Půža, Bryhnisveen, Ulrych, Váňa - T. Kubalík, Skořepa, Jiránek - Čachotský, F. Seman, Rys - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Macík, R. Hubáček, Protasenja. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Litvínov: Kantor - Sörvik, Baránek, Gula, L. Doudera, K. Pilař, Dietz, Z. Sklenička - F. Lukeš, Nejezchleb, Jánský - J. Černý, M. Hanzl, Nicholls - Trávníček, Jurčík, Matoušek - J. Doležal, Válek, M. Hořava. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.