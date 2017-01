Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova zvítězili v 37. kole extraligy nad Spartou 3:2 a porazili Pražany doma posedmé za sebou. Na trefu Františka Gerháta ještě odpověděl v přesilovce Petr Kumstát, ale ve 23. minutě vrátil domácím vedení Ondřej Havlíček a v závěrečném dějství zvýšil v početní výhodě Martin Hanzl. Za hosty už jen zmírnil porážku v power play Lukáš Pech. Pro Spartu byl duel generálkou před úterním úvodním semifinále Ligy mistrů na ledě Växjö.

Pražané začali aktivně, gólmana Petráska hned prověřili Vrána a Forman, ale skóre otevřeli ve čtvrté minutě domácí. Lukeš z levé strany uvolnil na pravém kruhu Gerháta, který se trefil přesně pod horní tyč. Gól potvrdil i videorozhodčí. Sparta byla střelecky aktivnější, ale její pokusy spolehlivě kryl Petrásek.

V 11. minutě při signalizovaném vyloučení se šikovně uvolnil na modré čáře Pilař a Pöpperle si poradil s tečí Jakuba Černého. Ten pak nebezpečně pálil i v přesilovce. Už po ní ukryl sparťanský gólman v lapačce Gerhátův pokus.

Sparta začala více hrozit na konci úvodního dějství. Nejdříve dvakrát pálil Netík. V 19. minutě se Pražané při Gulově trestu dočkali vyrovnání. Vránovu střelu z pravého kruhu Petrásek ještě vyrazil, ale Kumstát už doklepl puk do odryté branky.

Ve 23. minutě se znovu radovali domácí. Havlíček se po kombinaci s Pavlíkem ocitl sám mezi kruhy a snadno skóroval. Odpovědět mohl Klimek, ale litvínovský gólman jeho povedenou ránu vytěsnil. Sparta se následně ubránila při Vránově trestu a sama málem v oslabení udeřila. Po přečíslení tří na jednoho nezamířil přesně Piskáček.

Hra se pak v rychlém tempu přelévala ze strany na stranu, ale bez šancí. Až ve 33. minutě se k puku dostal Martin Hanzl, Pöpperle byl však na místě. O čtyři minuty později se prokličkoval Vrána, ale tísněný ztroskotal na Petráskovi. Při vyloučení Martina Hanzla litvínovský gólman vytěsnil Kumstátovu teč.

Pražané se v úvodu třetí třetiny tlačili za vyrovnáním a proti Pechově střele z levého kruhu zasáhl Petrásek. Spartu zastavilo Ihnacakovo vyloučení na dvě plus dvě minuty za nebezpečnou hru vysokou holí. Litvínovu se sice dlouho početní výhoda nedařila, ale nakonec ji 17 sekund před koncem využil. Po Pavlíkově přihrávce prostřelil Pöpperleho z pravého kruhu Martin Hanzl.

V 57. minutě po Ihnacakově přihrávce Netík nepřekonal přesouvacího se Petráska, ale v čase 58:44 při power play už Pražané vykřesali naději díky Pechově teči. V dramatickém závěru dostal puk do branky deset sekund před koncem po průniku Vrána, ale po poradě s videorozhodčím sudí gól neuznali a sparťanského útočníka vyloučili za faul na Petráska.

Hlasy trenérů po utkání:

Darek Stránský (Litvínov): "My jsme dneska určitě herně nedominovali a byli jsme pod tlakem sparťanů. Byli jsme ale oproti posledním zápasům bojovní, důrazní a lepší v osobních soubojích. Měli jsme nějakou takovou větší chuť a samozřejmě jsme byli produktivní. Vedli jsme, zápas jsme ubojovali a vyhráli i díky výkonu Michaela Petráska."

Zdeněk Moták (Sparta): "Bylo to vyrovnané utkání. My jsme celý zápas ani ne tak herně, ale spíš výsledkově tahali za kratší stranu provazu. Nejvíce jsme postrádali důraz jednak v útočném pásmu a samozřejmě při zakončení. Pár vyložených šancí jsme tam měli, ale bohužel jsme je vinou nedůrazu nezakončili, proto to dopadlo pro nás nepříznivě."

HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Gerhát (Lukeš), 23. Havlíček (F. Pavlík), 49. M. Hanzl (F. Pavlík) - 19. Kumstát (P. Vrána, J. Mikuš), 59. Pech (J. Mikuš, Řepík). Rozhodčí: Hradil, Pražák - Gerát, Hynek. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:1. Diváci: 5782.

Litvínov: Petrásek - Gula, Z. Sklenička, K. Pilař, K. Černý, F. Pavlík, Kokeš - Gerhát, V. Hübl, Lukeš - Jurčík, M. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, Havlíček, Trávníček - Dufek, Válek, Mical. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Sparta Praha: Pöpperle - Piskáček, J. Mikuš, Gernát, Nedomlel, Švrček, Barinka - Klimek, P. Vrána, J. Hlinka - Netík, Ihnacak, Forman - Řepík, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Cingel, Uher. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.