Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili v 17. kole extraligy Spartu 4:3 a po šesti týdnech tak naplno bodovali. O osmé domácí výhře Severočechů nad Pražany v řadě rozhodl v čase 59:03 útočník Viktor Hübl. Sparta tak prohrála potřetí za sebou, Litvínov bodoval popáté v řadě.

Sparta se na severu Čech představila ještě bez obránce Zbyňka Michálka, do sestavy se však vrátil uzdravený Černoch. Úvod zápasu patřil domácím, kteří Pražany přehrávali a brankář Honzík si připisoval jeden zákrok za druhým. V šesté minutě se Verva dostala i do vedení, když Jánský využil Lukešovu přihrávku.

Až poté se Sparta probudila a začala i útočit. A vcelku rychle se jí podařilo i vyrovnat, když chybu v litvínovské rozehrávce využil po Smejkalově přihrávce zpoza branky Saponari. Americký útočník si tak připsal premiérovou trefu v dresu Pražanů.

Poté se na ledě dlouho nic zajímavého nedělo, oba celky nevyužily úvodní přesilovky, Petrásek s Honzíkem byli pozorní. Nerozhodný stav se změnil až ve 29. minutě, kdy se prosadil pohotový Ihnacak a připsal si třetí gól ve třetím zápase za Litvínov.

Sparta však rychle odpověděla, když dorážející Klimek vyrovnal. Vzápětí však byl vyloučen Pech a Severočeši se opět dostali do vedení, když Kubátovi stačilo k brance 11 sekund přesilové hry. Ani tentokrát však Litvínovu náskok dlouho nevydržel. Forman po Pechově přihrávce srovnal na 3:3.

Na přelomu druhé a třetí třetiny domácí nevyužili dvě početní výhody, stejně jako se proti bránící čtveřici poté neprosadili hosté. Posunout Vervu opět do vedení mohli Jurčík, Ihnacák nebo Jánský, nikdo z nich však Honzíka překonat nedokázal.

Petrásek si poté poradil s nebezpečným pokusem Pavelky. Severočeši, kteří v předešlých čtyřech zápasech hráli vždy i prodloužení, se však tlačili za výhrou a nakonec se jim podařilo rozhodnout. Honzíka překonal 57 sekund před koncem Hübl.

Hlasy trenérů po zápase:

Radim Rulík (Litvínov): "Sparta byla agresivní, výborně bruslila. Pro nás bylo klíčové, že jsme v zápase neprohrávali. Měli jsme hlušší místa, hlavně v prvních dvou třetinách a měli jsme i štěstí. Jsme rádi, že jsem to v závěru přetlačili. Vítězství za tři body už jsme potřebovali. V poslední minutě se mužstvo vždy soustředí na to, aby neinkasovalo. My také, protože Sparta pořád hrozila z brejků. Vsadili jsme na to, šli za tím a vyšlo to. Kolikrát v minulých zápasech se nám to nepodařilo. Jsem ale hlavně rád, že branku dal Viktor Hübl. Potřeboval to."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Byl to pěkný hokej se spoustou gólovek. Litvínov byl v závěru trošku aktivnější a na nás se trošku projevilo, že jak se nám nyní trochu nedaří, tak jsme chtěli bod. Trošku jsme se zatáhli a Litvínov toho využil. Jinak se projevovala zlepšená práce, musím hráčům poděkovat za odmakaný výkon. Bohužel Litvínov se nadechl do lepší formy a v závěru nás přetlačil."

HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Jánský (F. Lukeš), 29. Ihnacak, 33. Kubát (Sörvik, V. Hübl), 60. V. Hübl - 10. Saponari (Smejkal), 31. Klimek (Reichenberg), 37. Forman (Pech). Rozhodčí: Hodek, Kika - Pešek, Špůr. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 5748.

Sestavy:

Litvínov: Petrásek - Sörvik, Kubát, Gula, Dietz, K. Pilař, Baránek - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - M. Hanzl, Ihnacak, J. Černý - Vandas, Gerhát, Trávníček - Jurčík, Šimeček, Matoušek. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Sparta: Honzík - T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Kalina, J. Mikuš, Nedomlel, Švrček - Forman, Pech, Kumstát - A. Kudrna, P. Vrána, Uher - Reichenberg, Klimek, Říčka - Saponari, Černoch, Smejkal. Trenéři: Kalous a J. Nedvěd.