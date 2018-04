Jihlava - Hokejisté Jihlavy porazili v utkání 3. kola baráže o extraligu Litvínov 4:1. Verva v duelu týmů, které dosud hrály nejvyšší soutěž, poprvé ztratila, Dukla naopak i do třetice bodovala a díky plnému zisku se dostala do čela tabulky o bod právě před Litvínov. Duel byl však dlouho na vážkách, ještě po druhé části vedla Jihlava 1:0.

Utkání začalo netradičně, když si oba týmy zkusily hned zkraje přesilovku za příliš mnoho hráčů na ledě. Početní převaha vyšla lépe domácím, kteří soupeře prakticky na celé dvě minuty zamkli v jeho obranném pásmu, ale z tlaku Dukla vedoucí branku vytěžit nedokázala.

Skóre se na Horáckém zimním stadionu poprvé měnilo až v 17. minutě, když při vlastním oslabení ujel Jiránek a skóroval v baráži podruhé v řadě. Litvínov, který v předchozích dvou zápasech neztratil proti účastníkům z WSM ligy ani bod, se v Jihlavě dlouho trápil.

Severočechům nevycházeli přesilovky a za první dvě třetiny se nedostali do žádné gólové příležitosti. Pokusy od modré čáry s přehledem likvidoval strážce domácí branky Kořenář. Jihlava při svých útočných akcích byla mnohem přímočařejší. Těsně před polovinou utkání ujížděl ze strany na Petráska Hlinka, ale jeho střelu mezi betony litvínovský gólman kryl.

Na začátku třetí třetiny se Litvínov sice usadil v útočném pásmu, ale po rychlém brejku Jihlavy a faulu na kapitána Čachotského inkasoval v zápase podruhé, když 42 vteřin před návratem vyloučeného Skleničky propálil Petráska od modré čáry Kajínek.

Snahy hostů o vstřelení kontaktní branky zmrazil v 46. minutě bek Frolo, který v obranném pásmu u hrazení dohrál Skořepu a za krvavé zranění v obličeji vyfasoval trest do konce utkání. Domácí hráli dokonce dvojnásobnou přesilovku, jenže využít ji nedokázali. Jedinou šanci měl Straka, který se prokličkoval až před Petráska, ale překonat ho nedokázal.

Na konci 54. minuty už se však prosadil z mezikruží Hubáček, který Duklu posunul už do tříbrankového vedení. Necelých pět minut před koncem hosté zkusili při přesilovce hru bez brankáře, ale bez gólového efektu. Snížit se hostům podařilo až na konci 58. minuty, kdy se prosadil Viktor Hübl v početní výhodě. Hosté pak znovu zkusili power play, nastřelili tyč, ale místo snížení přidal čtvrtý gól Dukly do prázdné brány Zeman.

Hlasy trenérů po utkání:

František Zeman (Jihlava): "Bylo to urputné utkání, které oba mančafty stálo hodně sil. Po nezvládnutém utkání v Karlových Varech musím hráčům poděkovat, že zápas proti Litvínovu zvládli. Věděli jsme, o co hrajeme. A jsem rád, že tři body zůstaly doma."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Bylo to relativně vyrovnané utkání, o jehož vývoji rozhodly dvě přesilovky. Nejprve šla Dukla do vedení při té naší a následně dokázala využít svou početní převahu. Byla to velká bitva, protože tato utkání jsou strašně důležitá. Povedlo se nám vstřelit branku až v závěru utkání, ale pak už si Jihlava výsledek pohlídala."

HC Dukla Jihlava - HC Verva Litvínov 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 17. Jiránek (Suchánek), 43. D. Kajínek (A. Zeman, R. Hubáček), 54. R. Hubáček (Čachotský, Diviš), 60. A. Zeman (Jiránek, Čachotský) - 58. V. Hübl (F. Lukeš, J. Mikúš). Rozhodčí: Kubičík, Šír - Ganger, Lederer. Vyloučení: 6:7, navíc Čachotský, De la Rose oba 10 min. - Frolo 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváků: 6163.

Jihlava: Kořenář - De la Rose, Suchánek, Půža, Bryhnisveen, D. Kajínek, Váňa, Šidlík - P. Straka, Skořepa, Diviš - Čachotský, A. Zeman, Jiránek - Rabbit, M. Hlinka, Anděl - D. Čermák, R. Hubáček, F. Seman. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Litvínov: Petrásek - Šesták, Frolo, Gula, Z. Sklenička, Sörvik, Baránek - Gerhát, J. Mikúš, J. Černý - Matoušek, Řehoř, Trávníček - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Jícha, Válek, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.