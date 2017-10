Litvínov (Mostecko) - Hokejisté předposledního Litvínova prohráli v 9. kole extraligy v severočeském derby doma s Chomutovem 2:3 a popáté za sebou nebodovali. Dvěma góly o tom rozhodl útočník Michal Poletín, který v závěru první třetiny získal hostům vedení 2:0 a ve 28. minutě upravil na 3:1. Piráti vyhráli i pátý zápas venku v této sezoně.

Již po třiceti vteřinách hry se ukázala první litvínovská formace, v které stejně jako v pátek v Mladé Boleslavi nastoupil místo zraněného centra Hübla Nejezchleb. Jánskému ale v dobré šanci puk utekl a nedokázal vůbec zakončit.

V páté minutě našlápl ve středním pásmu Černý, ale bekhendem trefil pouze Lacovu lapačku. V další šanci byl Trávníček, který těsně minul levou tyčku. Naopak udeřil Chomutov. Grman vypálil v přesilové hře po ledě a puk prošel pod Petráskovými betony. Pro slovenského obránce to byla první branka v české extralize.

Otěže utkání převzali Chomutovští a v 18. minutě opět v početní výhodě zvýšili. Za bezmocného Petráska dorazil puk Poletín. Za 56 vteřin ale odpověděl Černý, který zakončil individuální akci úspěšným bekhendových a snížil na 1:2.

V úvodu druhé části se oba týmy střídaly v přesilových hrách, ovšem bez brankového efektu. Ve 28. minutě se opět radovali hosté. Nejprve Dietz úspěšně ubránil přečíslení dvou proti jednomu, poté ale dojíždějící Poletín se štěstím propálil Petráska. Na odpověď ale domácí čekali pouhých 58 vteřin. Nejezchleb z rohu hřiště nezištně zadovkou našel Lukeše a ten z první zamířil přesně. Domácí byli v dalším průběhu třetiny aktivnější, ale vyrovnat se jim nepodařilo.

První polovině závěrečného dějství šance nenabídla, ale v té druhé už bylo na ledě více vzruchu. Nejprve Nejezchleb našel křížným pasem Lukeše, Laco ale zasáhl lapačkou. V 52. minutě se řítil Jánský sám na hostujícího gólmana, který se opět vyznamenal. Stav nezměnila ani závěrečná power play domácích.

Hlasy trenérů po utkání:

Darek Stránský (Litvínov): "Nás dnes pohřbilo to, že Chomutov byl produktivní v přesilových hrách. V první třetině jsme dostali dvě branky z přesilových her, které byli jednoduše sehrané. Náš výkon nebyl špatný, ale body nepřinesl. Jedna hrubá chyba rozhodla, Chomutov dal třetí branku a bylo rozhodnuto. Jestliže budeme pokračovat ve výkonech, jako byl ten dnešní, tak věřím tomu, že by se to mohlo zlepšit."

Petr Martínek (Chomutov): "My jsme spokojeni se ziskem tří bodů. Viděli jsme bojovné a zajímavé utkání. V první třetině jsme z minima vytěžili maximum. Využili jsme dvě přesilové hry. Od druhé třetiny se hra začala kouskovat, byla tam i z naší strany spousta zbytečných vyloučení. Trošku to uškodilo hokeji. Ve třetí části jsme dobře bránili, podržel nás brankář Laco. Jsme rádi, že jsme napravili nepovedené utkání s Plzní."

HC Verva Litvínov - Piráti Chomutov 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 19. J. Černý (M. Hanzl), 29. F. Lukeš (Nejezchleb, Jánský) - 8. Grman (Valach, Vondrka), 18. Poletín (Slovák, J. Mrázek), 28. Poletín (Lauko). Rozhodčí: Pešina, Sýkora - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 8:10. Využití: 0:2. Diváci: 5825.

Sestavy:

Litvínov: Petrásek - Baránek, Sörvik, L. Doudera, Gula, Dietz, K. Pilař, Z. Sklenička - F. Lukeš, Nejezchleb, Jánský - J. Černý, M. Hanzl, Matoušek - Trávníček, Válek, Jurčík - M. Hořava, Nicholls, J. Doležal. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Chomutov: J. Laco - Flemming, J. Mrázek, Valach, Grman, Slovák, Rašner - Vondrka, Huml, Tomica - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Skokan, Poletín - V. Tomeček, Chlouba. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.