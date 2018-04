Praha - Velmi důležitý souboj olympijských vítězů z Nagana a bývalých spoluhráčů z Pittsburghu Jaromíra Jágra a Jiřího Šlégra na střídačkách nabídne souboj Kladna a Litvínova v pátečním 8. kole baráže o hokejovou extraligu. Poslední Verva potřebuje nutně zabrat, na extraligové pozice ztrácí čtyři body a hrozba sestupu po dlouhých 59 letech nabírá na síle.

Kladno bodovalo třikrát za sebou naplno, přestože poslední dvě utkání odehrálo v arénách soupeřů. "Budeme chtít opět získat nějaké body. Musíme se připravit jako na poslední zápas, být pořád nohama na zemi a hlavně musíme bodovat. To bude rozhodující. Když k tomu budeme přistupovat jako doteď, tak věřím, že posbíráme i další body. Musíme k tomu přistupovat ale jako v předešlých pěti zápasech," uvedl útočník David Tůma.

Severočeši po šestibodovém maximu na úvod baráže získali z dalších pěti utkání jen dva body. "Jestli i v dalším zápase budeme mít stejný přístup jako v úterním utkání s Karlovými Vary (1:5), tak si extraligu nezasloužíme," prohlásil šéf realizačního týmu Šlégr. "Musíme se zmobilizovat, přijít s čistou hlavou a porvat se o extraligu. Musíme koukat jen na páteční zápas a od toho se odpíchnout," vyhlížel Šlégr nejbližší duel na kladenském ledě.

Karlovarští baráž vedou díky lepšímu skóre před Kladnem. "Psychická pohoda bude určitě na naší straně, máme teď sebevědomí v rukách. Na druhou stranu nic není u konce, je to všechno vyrovnané a bude se hrát až do posledního zápasu. To potvrdila tabulka po polovině baráže, kdy to bylo na body 10, 9, 9, 8. Takže očekávám, že to bude v každém zápase bitva," uvedl pro klubový web útočník Petr Stloukal.

Jihlava ze třetí příčky ztrácí jen dva body. "Věděli jsme, že baráž bude těžká. To se potvrdilo. Stále je ve hře 15 bodů. Myslím si, že jsme schopni extraligu zachránit, když budeme předvádět to, co máme. Síla v mančaftu je," řekl asistent trenéra František Zeman.

Za první třetinu tuhého boje o extraligu Dukla ztratila pouze dva body, a to ve druhém kole právě v Karlových Varech. Jenže v posledních třech vystoupeních usilovali Jihlavští o body marně.

"Chtěli jsme být po tomto kole bodově někde úplně jinde, ale je to tak, jak to je. Musíme se z toho dostat sami. Nikdo jiný nám nepomůže. Jedině my," řekl Adam Zeman. Přestali jsme dávat góly. Poslední tři zápasy se ale trápíme a nepadá nám to tam. Musíme tam vyhrát, jinak už tu bude velká panika. Nic jiného nám nezbývá," dodal útočník Zeman.

Duel na západě Čech začne v 17:30, v Kladně o půl hodiny později.