Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova prohráli v utkání 7. kola baráže o extraligu s Karlovými Vary vysoko 1:5. Energie se posunula do čela, Litvínov prohrál doma potřetí za sebou a zůstává poslední. Na extraligové pozice navíc ztrácí už čtyři body. Domácí sice vedli, jenže absolutně nezvládli druhou třetinu, kterou ztratili 0:4.

Velmi důležité utkání nezačalo pro domácí příliš šťastně. Hned v úvodu bek Hunkes narazil do hrazení a musel odstoupit. Ve třetí minutě Rachůnek prověřil Petráska střelou z otočky. Na druhé straně si sjel od modré čáry Iberer, jeho střelu však Závorka v klidu zneškodnil. Hosté byli poté aktivnější, přesto úvodní branku vstřelili domácí. V 15. minutě se ranou z první prosadil z levého křídla Černý. V další šanci byl Trávníček, nicméně hostující brankář za přispění obránců dokázal puk zkrotit.

"Začali jsme dobře, ale ve druhé třetině jsem se úplně složili. Položily nás ty rychlé branky. Nevím vůbec, co se stalo. Nesmíme ale věšet hlavy a jít dál. Čeká nás ještě pět zápasů," řekl litvínovský obránce David Šesták.

V druhé části bylo odehráno jen 33 vteřin a Karlovarští vyrovnali, když Gríger šikovně tečoval nahození od modré čáry mimo Petráskův dosah. Za 64 sekund se Energie prosadila znovu. Stloukal ujel obráncům a tváří v tvář domácímu brankáři bekhendem skóroval. A to stále nebylo vše. V 25. minutě Rachůnek opět sklepl kotouč těsně před Petráskem a hosté vedli o dvě branky.

Domácí měli obrovskou šanci na snížení v 29. minutě, to by ovšem Hanzl musel proměnit trestné střílení; Závorka ho výborně vybruslil a nenechal Hanzlovi ani skulinku. A tak přišla na začátku 36. minuty čtvrtá karlovarská trefa v podání Vrdlovce, který po pěkné kombinaci zblízka mířil přesně. To bylo na Petráska příliš a své místo přenechal Kantorovi.

"Měli jsme lepší pohyb a navíc jsme byli produktivní. Jsme rádi, že nám to tam napadalo," prohlásil karlovarský brankář Tomáš Závorka, který si připsal 27 úspěšných zákroků.

Ve 43. minutě se radoval z první soutěžní trefy v dresu prvního týmu Karlových Varů osmnáctiletý útočník Šik, který se dokázal prosadit i přes dva dotírající obránce. Zasadil tak Litvínovu další ránu.

Domácí byli naprosto bezzubí a paralyzovaní z vývoje utkání. Ojedinělou šanci měl Řehoř, Závorka ale bez větších problémů zakročil. V 50. minutě si hostující gólman opět smlsnul na domácím střelci, tentokrát to byl Lukeš, který zblízka dorážel a Závorka vytasil rychlou lapačku. Závěr utkání se už pouze dohrával.

"Ještě není o ničem rozhodnuto. Ve hře je stále dost bodů, navíc budeme hrát mezi sebou a budeme se obírat o body. Naším cílem od začátku sezony je postup, takže si za tím cílem půjdeme a snad to nakonec dopadne dobře," dodal Závorka.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Šlégr (Litvínov): "Byli jsme rádi, že jsme dali konečně první branku, ale asi nás to uspokojilo. Ve druhé části jsme totálně propadli. Dostat čtyři branku za třetinu, to se těžko otáčí. Těžko se mi to hodnotí, hosté vyhráli zcela zaslouženě."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary) "Nevstoupili jsme do utkání dobře. Na hokejkách jsme měli zbytečnou nervozitu a přeskakovaly nám kotouče. O přestávce místo bouřky jsme spíše hráčům říkali, že umí hrát, ať jsou v klidu. Jsem velmi rád, jakým způsobem jsme ve druhé třetině hráli. Tím jsme si utkání dostali na naší stranu. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, kteří nám tady vytvořili domácí atmosféru. Dnes byly důležité dva faktory - brankář Závorka a neskutečná chuť týmu zvítězit."

HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary 1:5 (1:0, 0:4, 0:1)

Branky a nahrávky: 14. J. Černý (Šesták, Gerhát) - 21. Gríger (Plutnar, O. Beránek), 22. Stloukal, 25. T. Rachůnek (Kovačevič, Flek), 36. Vrdlovec (Kverka, Plutnar), 43. Šik (Kovačevič). Rozhodčí: Kika, Šír - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 4:2. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 3874.

Sestavy:

Litvínov: Petrásek (36. Kantor) - Baránek, Sörvik, Hunkes, Iberer, Frolo, Šesták, L. Doudera - M. Hanzl, J. Mikúš, J. Černý - Gerhát, V. Hübl, F. Lukeš - Matoušek, Řehoř, Trávníček - Jícha, Válek, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

Karlovy Vary: Závorka - Šafář, Podlipnik, Plutnar, M. Rohan, Kovačevič, Krejčí - Flek, Balán, T. Rachůnek - Kohout, Gríger, O. Beránek - A. Rulík, Skuhravý, Vrdlovec - Šik, Kverka, Stloukal. Trenéři: Pešout a Mariška.