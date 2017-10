Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili ve 14. kole extraligy Plzeň 2:1 v prodloužení a po vedoucím Brnu tak v krátkém sledu přehráli i před zápasem druhý tým soutěže. Utkání rozhodl v čase 64:14 gólem z trestného střílení František Gerhát. Plzeň bodovala ve dvanáctém utkání v řadě a po prohře Komety se posunula do čela extraligy.

Domácí mohli jít do vedení již ve druhé minutě, Trávníček ovšem trestuhodně zahodil vyloženou šanci. Zblízka nedokázal trefit odkrytou branku. Na druhé straně z protiútoku trefil Kodýtek pouze pravou tyčku.

V deváté minutě nadvakrát prověřil Svobodu střelou švihem Gula, hostující brankář oba pokusy výtečně pokryl. Další práci měl Svoboda při Baránkově bombě od modré čáry.

Skóre se poprvé měnilo ve 14. minutě, kdy hosté dokonale rozebrali domácí trojici při početní výhodě. Pro Stacha nebyl problém uklidit puk do prázdné branky a otevřít skóre.

Vyrovnat mohl Lukeš, jeho střelu z otočky Svoboda vykopl betonem. V 17. minutě se Severočeši vyrovnání už dočkali. Kubátovu kličkovanou dokončil Černý, který se štěstím přehodil beton hostujícího brankáře.

Zajímavé okamžiky druhé části by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Nejprve Válek výtečným pasem našel na modré čáře Kubáta, jeho střela švihem Svobodu nepřekvapila. I další šanci měl aktivní Kubát, tentokrát hostujícímu gólmanovi pomohla branková konstrukce.

Za hosty předvedl ukázkovou piruetu Gulaš, který se chytrým manévrem zbavil obránce, střela ovšem mířila nad branku. V závěru třetiny hráli domácí 88 vteřin dvojnásobnou přesilovou hru, ale Svoboda společně s bránící trojicí situaci ustál.

Atraktivní závěrečná část nabídla několik zajímavých momentů. Za hosty prověřili Petráska Kubalík s Kracíkem, na druhé straně vyzkoušeli Svobodu Jurčík a Sörvik. V 53. minutě měl obrovskou šanci Straka, domácí brankář výtečně zakročil lapačkou. Další šanci měl Pulpán, trefil ale pouze tyčku a ani z dorážky se neprosadil nejlepší extraligový střelec Kubalík.

Utkání tak dospělo do prodloužení, ve kterém si domácí nejprve zahráli přesilovou hru čtyř proti třem, kterou ovšem nedokázali využít. V 65. minutě si vzal puk Gerhát, byl zastaven nedovoleným zákrokem a rozhodčí nařídili trestné střílení. Slovenský útočník si s nabídnutou možností poradil bravurně a zajistil tak Litvínovu druhý bod.

Hlasy trenérů po zápase:

Radim Rulík (Litvínov): "Byl to bojovný zápas, odmakaný z obou stran. Bojovalo se o každý metr ledu. Plzeň hrála sebevědomě, ale myslím si, že jsme měli více šancí. Škoda, že jsme nějakou další neproměnili. Udělali jsme maximum proto, abychom měli bod navíc. Až se nám začne dařit proměňovat gólové šance, tak si myslím, že mužstvo svým přístupem půjde v tabulce nahoru."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Viděli jsme bojovné utkání z obou stran. Litvínov nehrál špatně s Brnem, my jsme věděli, že to nebude jednoduché a to se potvrdilo. Začátek zápasu jsme hráli dobře, šli jsme do vedení, snažili jsme se to co nejdéle udržet, ale poté jsme inkasovali. Bylo to nahoru dolů, šance byly na obou stranách. Musím kluky pochválit za oslabení, které jsme ubránili. Při hře tři na tři jsme udělali chybu a nájezd už to rozhodl."

HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 2:1 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 17. J. Černý (Kubát), 65. Gehrát z trest. střílení - 14. Stach (Mertl, Gulaš). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Bejček - Polonyi, Zika. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 4011.

Sestavy:

Litvínov: Petrásek - Sörvik, Kubát, Gula, Dietz, K. Pilař, Baránek - Nejezchleb, M. Hanzl, F. Lukeš - Gerhát, V. Hübl, J. Černý - Jurčík, Válek, Trávníček - Matoušek, Jícha, J. Doležal. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Plzeň: M. Svoboda - Čerešňák, D. Sklenička, Kaňák, Moravčík, Jones, Pulpán - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Stach, D. Kubalík - P. Straka, Kracík, D. Kindl - Hollweg, Preisinger, Kodýtek. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Jiří Hanzlík a Čihák.