Praha - Hokejisté Litvínova budou mít v dnešní dohrávce 4. kola na ledě Sparty od 18:30 další příležitost k ukončení série sedmi porážek. Pražané ale mají rovněž starosti, neboť prohry na jejich extraligovém účtu zatím převažují nad výhrami a v posledních třech zápasech vyšli bodově naprázdno. Takřka 155 minut dlouhé čekání na vstřelený gól chtějí ukončit Vítkovice, které v předehrávce 15. kola hostí od 17:30 Olomouc.

Sparta má do pohody daleko, třízápasové bodové sucho nastartoval rovněž duel s posledním celkem soutěže, jímž byly před týdnem Pardubice. Po porážce 1:3 přišly další v Třinci a ve Zlíně.

"Výkon ve Zlíně byl oproti předešlým zápasům v mnohém pozitivní. Bohužel se nám opět nepodařilo proměnit víc gólových příležitostí. Máme před sebou sérii tří domácích utkání, v kterých chceme plný počet bodů. První krok je potřeba udělat v úterý proti Litvínovu," prohlásil trenér Jaroslav Nedvěd.

Po nedělní domácí porážce 0:1 v samostatných nájezdech s Pardubicemi, jež znamenala zisk prvního bodu během černé šňůry, má Verva na poslední příčce už pětibodové manko na jedenáctou Olomouc, dvanáctý Liberec i třinácté Pardubice.

Mimořádně žalostná je bilance pouhých 12 vstřelených gólů za 10 odehraných zápasů. Právě dosud největší slabina týmu v této sezoně - špatná koncovka - se projevila i v posledním vystoupení proti Dynamu.

"Všechno se dá zlepšit, ale je to křečovité, není tam lehkost v zakončení a klid. Hlava to svým způsobem ovlivňuje. Děláme všechno pro to, aby se to zvedlo. Mužstvo ale musí cítit, že by také potřebovalo posílit," řekl trenér Litvínova Radim Rulík, který už čtyři zápasy postrádá zraněného ofenzivního lídra Viktora Hübla.

Nepohoda padá na Vítkovice. Svěřenci Jakuba Petra čtyřikrát v řadě nebodovali, šestkrát po sobě neokusili chuť tříbodového zisku a nelichotivou sérii se budou snažit prolomit proti Olomouci, proti které se jim ale doma historicky velmi daří.

Podle kouče Petra je třeba zvednout produktivitu, jelikož jeho tým už 154 minut a 53 vteřin střelecky mlčí. "Za posledních devět třetin jsme dali jen jeden gól. Musíme dál pracovat. Když už jsem zmínil poslední zápas v Hradci, tam jsme měli čtyři 'gólovky' a v takovém zápase je potřeba je dávat," řekl hlavní kouč.

Olomouc od debaklu 0:10 v Plzni vyhrála následně všechna tři utkání v arénách soupeřů, ale zase jí to drhne doma, kde ztratila čtyři zápasy za sebou. "Nevím, čím to je. Zatím hrajeme lépe venku než doma. Doma se na každý gól nadřeme. Kdybychom věděli, co změnit, tak to určitě změníme. Možná potřebujeme vše zjednodušit a více se tlačit do brány," přemítal útočník Petr Strapáč.

Statistické údaje před úterními zápasy extraligy:

--------

Dohrávka 4. kola:

HC Sparta Praha (9.) - HC Verva Litvínov (14.)

Začátek zápasu: 18:30.

Nejproduktivnější hráči: Miroslav Forman 11 zápasů/7 bodů (3 branky + 4 asistence) - Jakub Černý 10/5 (3+2).

Statistiky brankářů: Sami Aittokallio průměr 2,70 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,01 procenta, David Honzík 3,87 a 87,88 - Michael Petrásek 1,84, 93,63 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 4,00 a 87,76.

Zajímavosti:

- Sparta třikrát za sebou nebodovala, když po úterní porážce doma s Pardubicemi 1:3 prohrála i v pátek v Třinci 1:4 a v neděli ve Zlíně 2:4.

- Verva prohrála sedmkrát za sebou a po šesti duelech bez bodů se dočkala zisku alespoň v neděli po domácí prohře s Pardubicemi 0:1 po samostatných nájezdech.

- Litvínov dal za 10 zápasů jen 12 branek a pouze v jediném utkání překročil hranici dvou vstřelených gólů. Bylo to 12. září ve 3. kole při domácí výhře 3:0 nad Hradcem Králové, kdy dal všechny góly ve třetí třetině a z toho dva v posledních dvou minutách do prázdné branky při power play.

- Pražané, kteří dosud z 11 zápasů v sezoně hráli doma jen třikrát, začnou sérii tři duelů v O2 areně za sebou. V pátek hostí Mladou Boleslav a v neděli Chomutov.

- Sparťanský útočník Miroslav Forman může sehrát 300. zápas v extralize, litvínovský forvard Lukáš Válek by mohl nastoupit ke 100. utkání v nejvyšší soutěži.

Předehrávka 15. kola:

HC Vítkovice Ridera (8.) - HC Olomouc (11.).

Začátek zápasu: 17:30 (ČT sport).

Vzájemný zápas v této sezoně: 4:2.

Nejproduktivnější hráči: David Květoň 11/8 (6+2) - Jan Knotek 11/7 (2+5).

Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,16 a 92,43 - Branislav Konrád 3,03, 87,90 a dvakrát udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Vítkovice čtyřikrát za sebou nebodovaly, když prohrály v Jihlavě 2:4, v Brně 1:5 a doma s Plzní i v Hradci Králové shodně 0:2.

- Olomouc od debaklu v Plzni 0:10 z 12. září venku třikrát za sebou vyhrála. Body brala v Litvínově (3:0), v Třinci (4:3 po samostatných nájezdech) a v Pardubicích (2:1 v prodloužení). Doma přitom Hanáci čtyřikrát v řadě prohráli a získali v této sérii jen dva body.

- Ostravané čekají na vstřelený gól 154 minut a 53 vteřin. Naposledy se trefil v čase 25:07 v Brně útočník Patrik Zdráhal.

- Vítkovický obránce Patrik Urbanec dnes slaví 24. narozeniny. V úterý bude útočníkovi Ostravanů Rostislavu Oleszovi 32 let a olomoucký brankář Branislav Konrád oslaví ve stejný den třicetiny. Útočníkovi Hanáků Petru Strapáčovi bude ve středu 28 let.