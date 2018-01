Pisco (Peru) - Jubilejní 40. ročník Rallye Dakar začal hodně zostra. Pořadatelé slibovali závodníkům náročnou trať hned od prvního dne a dodrželi to. Po sobotním krátkém prologu čekalo účastníky v neděli téměř 300 km v písečných dunách a pro řadu posádek již legendární soutěž skončila. Češi by měli všichni pokračovat, ve výsledkových listinách momentálně chybí jen asistenční kamiony.

"Byl jsem šokovaný, co oni si dovolí nám předvést v první velké etapě. Já ty nováčky celkem lituju," řekl zkušený navigátor Josef Kalina, který startuje na šestadvacátém Dakaru. Letos je členem druhé posádky Buggyry pilota Martina Šoltyse. "Ještě mi stojí vlasy hrůzou. Bylo to náročný," přiznal Martin Prokop, momentálně dvanáctý jezdec v kategorii automobilů.

"Na prvních 40 až 50 kilometrech jsem viděl spoustu rozbitých aut, takže už asi netoužím po tom závodit v autě. Bylo to opravdu náročné a hlavně nebezpečné. Byla to přesně taková hezká etapa Dakaru - nebezpečná, rychlá, těžká navigace," uvedl motocyklistka Ondřej Klymčiw, který je průběžně na 24. místě. "Celkově to ale bylo super a jen více takových těžkých etap," pousmál se jedenáctý muž loňského konečného pořadí.

"Nedělní etapa byla fantastická, pravá africká. Rychlé pískové úseky, dlouhé pláně a pak masakr, kdy člověk musí překonávat sjezd z dun, které jsou opravdu velké. Pro čtyřkolku je to úplné potěšení," podotkl čtyřkolkář Josef Macháček.

Největší problémy z Čechů měl Tomáš Ouředníček, který nejprve v dunách zapadl a poté měl problémy s motorem. V dunách nakonec strávil přes 13 hodin a musel počkat na pomoc asistenčního kamionu. "Auto vždy chvíli jelo a chvíli ne. Mathias Behringer (pilot asistence) nás musel táhnout. Poslední část dun v naprosté tmě byla příšerná," uvedl Ouředníček, který aktuálně uzavírá výsledkovou listinu se ztrátou přes 14 hodin na prvního Francouze Cyrila Desprese.

K ideálu měla etapa daleko i z pohledu Borise Vaculíka, který se už na dvacátém kilometru převrátil a rozbil čelní sklo. "Auto jsme naštěstí vyhrabali a pokračovali dál. Jeli jsme přes 200 kilometrů bez čelního skla, což byl problém hlavně ve chvíli, když nás předjel jiný vůz nebo motorka. V autě bylo hodně prachu," uvedl Vaculík, bývalý autokrosový jezdec. "Připadal jsem si jako v bugině a spolujezdec zase zavzpomínal na angažmá na čtyřkolce. Důležité je, že jsme v cíli," dodal.

První vážnější komplikace musel řešit i jeho týmový kolega David Pabiška, který upadl a poranil si rameno. "Bohužel jsem si narazil klíční kost a holeň. Snad to nebude nic vážného. Musím se teď dát dohromady, abych byl v následujících dnech absolutně ready," řekl Pabiška, kterému navíc tři kilometry před tankovací zónou došel benzín. "Takže jsem musel motorku delší dobu tlačit," uvedl.

Pád bez následků přibrzdil i Jana Brabce, který po sobotní penalizaci startoval ze 141. místa. V cíli etapy byl ale 33. "Šel jsem lehce na ústa a zlomil si při tom kšilt. Což mi následně pomohlo v rychlých úsecích, protože mě kšilt už netahal nahoru. Mám s sebou ještě jeden náhradní, ale už mi nebude ladit k přilbě," pousmál se Brabec, který se posunul na průběžné 91. místo.

V elitní desítce se drží hned trojice českých kamionů. Aleš Loprais byl v neděli po výhře v první etapě třetí a průběžně je druhý. Martin Kolomý se posunul na čtvrté místo a Martin Macík na desáté.

"Etapa byla opravdu hodně náročná, hodně dun. Písek byl strašně sypký. Zůstali jsme ve dvou kráterech, takových dunách, že jsme se nemohli vyhrabat nahoru, tak jsem musel chvíli tobogánovat. Tam jsme ztratili pár drahocenných minut," uvedl Kolomý, který ztratil čas i kolizí s osobním automobilem. "Uhýbali jsme mu doprava, že jsme jeli skoro po skále a on uhýbal také pořád doprava, až pod nás vjel," vylíčil.