Praha - V ideálním případě deset až dvanáct hokejistů širšího kádru juniorské reprezentace by se v nadcházející sezoně mohlo objevit v prvoligových Litoměřicích. Vedení Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) se totiž dohodlo na spolupráci se severočeským klubem, v jehož dresu by devatenáctiletí a dvacetiletí hráči měli dostat prostor k lepší adaptaci pro seniorský hokej.

"Už několik let máme z pohledu mládežnického hokeje největší problém s přechodovou fází mezi juniorským a seniorským hokejem. V posledních letech se zlepšily výsledky výběrů od 16 do 18 let, ale pak mají hráči velký problém uchytit se v dospělém hokeji," řekl prezident ČSLH Tomáš Král na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Přestože by podle něj měli daný problém řešit zejména zástupci jednotlivých klubů, zlepšit situaci se snaží i svaz. Již před lety tak v extralize zavedl kvóty pro nasazovaní juniorů, letos nově upravil první ligu, se které se v příštích třech letech nebude sestupovat. A nyní přišel i projekt s Litoměřicemi, kde jako trenér působí Miloš Říha mladší, jenž je zároveň asistentem u reprezentace do 19 let.

"Jedná se o dobrovolný projekt. Kluby i hráči dostanou nabídku, aby hráli v Litoměřicích. Je to kousek od Prahy a v klubu budou mít vytvořeny optimální podmínky. Mají zajištěné ubytování i stravování přímo na stadionu, dostatečně kvalitní je i další zázemí," podotkl Král, jenž projekt pracovně nazval Dukla. V minulosti totiž řada juniorů dostala příležitost v seniorském hokeji v armádních klubech.

Jména juniorů, kteří budou v Litoměřicích hrát, budou známa až v srpnu. Extraligové kluby jsou však podle Krále i zástupců Litoměřic k myšlence vstřícní. "Zatím je ochota extraligových klubů až překvapivě nadprůměrná. Řada hráčů by tam měla být," řekl Král. Někteří tak dokonce již nyní absolvují letní přípravu.