Stavba pódia pro benefiční koncert Ariany Grandeové na manchesterském kriketovém hřišti Old Trafford, který uspořádala ve snaze pomoci zraněným a pozůstalým po obětech teroristického útoku v Manchesteru. Na nedělním koncertu s názvem One Love Manchester kromě Grandeové vystoupí také zpěváci Justin Bieber, Miley Cyrusová, Katy Perryová, Pharrell Williams, Robbie Williams a hudební skupiny Coldplay, Take That, Black Eyed Peas a mnozí další. ČTK/AP/Danny Lawson