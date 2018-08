Leobersdorf (Rakousko) - Sportovní střelec Jiří Lipták vybojoval na mistrovství Evropy v Leobersdorfu bronzovou medaili v trapu a získal pátou medaili z velké akce v kariéře. Do šestičlenného finále přitom šestatřicetiletý český reprezentant prošel až z rozstřelu.

Lipták v kvalifikaci nastřílel 121 bodů a o finále musel bojovat s osmi soupeři o pouhá dvě volná místa. Rozstřel však zkušený brokař zvládl a pohodu si přenesl i do finále, v němž se pohyboval od začátku na předních příčkách.

Brněnský rodák mohl dlouho pomýšlet i na postup do finálové dvojice, před posledním rozřazením však minul dva z pěti pokusů a o zlato se utkali Slovinec Boštjan Maček a Chorvat Anton Glasnovič. Šestačtyřicetiletý Maček nakonec získal zlato s celkovým součtem 46 terčů o dva body před Glasnovičem.

Lipták vybojoval evropský bronz po deseti letech, má také stříbro z roku 2012. Ve sbírce má dlouholetý český reprezentant také dva bronzy z mistrovství světa.

David Kostelecký při obhajobě titulu obsadil 27. místo, poté co bezchybně zastřílel jen v první z pěti kvalifikačních položek. Od rozstřelu o finále ho dělily dva zásahy. Také Pavel Vaněk byl bezchybný jen v jednom kole a byl klasifikován na 34. místě, v novém formátu týmové soutěže postoupilo české trio do sobotního play off z pátého místa.

ME ve sportovní střelbě z brokových zbraní v Leobersdorfu:

Trap:

Muži: 1. Maček (Slovin.) 46, 2. Glasnovič (Chorv.) 44, 3. Lipták, ...v kvalifikaci 27. Kostelecký, 34. Vaněk (všichni ČR)

Ženy: 1. Couzyová (Fr.) 41, 2. Barrová (Brit.) 39, 3. Reháková-Štefečeková (SR), ...v kvalifikaci 28. Nezvalová (ČR).