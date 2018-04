Lipno nad Vltavou (Českokrumlovsko) - Společnost Lipno servis investuje do letní sezony osm milionů korun, nejvíc do nové arény na plážový volejbal. Na Stezce korunami stromů, kterou za šest let existence prošlo přes 1,2 milionu lidí, vzniká nová ptačí stezka. Na jaře i v létě budou v areálu desítky programů pro rodiny s dětmi, jako Lipno Sport Fest, závody dračích lodí či slavnosti dřeva. Novinářům to dnes řekli zástupci areálu, kam loni v letní sezoně přijelo 314.000 lidí.

Do kempu Modřín investovala firma letos půl milionu, opravené jsou hřiště na pétanque, stoly na stolní tenis, novinkami jsou minigolf i animační programy včetně pohádek.

Stezka korunami stromů oslaví 10. července šest let, za jasného počasí je z ní vidět až na alpské vrcholky. Nejpozději začátkem léta přibude ptačí stezka. "Vzniknou nové ptačí budky pro různé druhy ptáků žijící v okolí," řekla provozní ředitelka Marcela Haladejová. Předpokládá, že příští rok ptáci zahnízdí. K tradici na stezce patří i letní koncerty.

Rodinný zábavní park Království lesa, vzdálený 350 metrů od Stezky korunami stromů, zahájí sezonu 28. dubna, kdy se znovu rozjede lanovka. Lanová centra připomínají stezky pro veverky, kuny, jezevce či lišky. Nové programy nabídnou kejklíře, pohádky, sokolníky. "Přidali jsme menší atrakce a edukační prvky spjaté s životem v lese - děti uvidí, jak vypadá dřevo v řezu, co se z něj vyrábí, do písku mohou otiskovat razítka, jež připomínají stopy zvířat," řekl mluvčí Lipno servisu Vojen Smíšek

Novinkou bude i beachvolejbalová aréna na břehu jezera zahrnující tři hřiště. Přes léto budou turnaje pro veřejnost i školička plážového volejbalu pro děti. Součástí areálu na pláži je i půjčovna šlapadel a paddleboardů. "Přímo vybízejí k vyjížďce na nedaleký Králičí ostrov. Místní populace králíků je velkou atrakcí," řekl Smíšek.

Zájem je podle něj také o floutrejl, což je pět kilometrů dlouhá cyklistická stezka lesem, jezdit po ní mohou již šestileté děti. Prodloužený je lesní úsek sjezdu na koloběžce, měří 3,5 kilometru.

Za loňský rok má Lipno nad Vltavou 455.000 přenocování, což znamená v příjmech pro obec sedm milionů Kč. "Byla to druhá nejúspěšnější sezona," řekl starosta Zdeněk Zídek (BEZPP). Předloni bylo o 14.000 přenocování víc, díky olympijskému parku Rio - Lipno. Roste návštěvnost na jaře, kdy jezdí hodně seniorů. Pobyty jsou kratší, často jen na prodloužené víkendy. Převládají rodiny s dětmi. Přibývá i turistů z Rakouska.