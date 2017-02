Praha - Stávka řidičů v linkové autobusové dopravě kvůli mzdám se v Ústeckém kraji definitivně uskuteční 8. března, připojí se k ní 514 řidičů. Linkové autobusy celý den nepojedou na zhruba 80 procentech území kraje. ČTK to řekl za odboráře společnosti BusLine Jiří Kuchynka. Ústecký kraj nebude zajišťovat v případě stávky náhradní dopravu. Radní pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM) ČTK řekl, že věří, že si odboráři stávku ještě rozmyslí, neboť k ní podle něj není důvod. Jihomoravský kraj rozhodl, že letos zvýší autobusovým dopravcům platby o 100 milionů korun nad rámec smluv na platy řidičů.

Odboráři na severu Čech se tedy rozhodli, že nepočkají, jak dopadne ultimátum, které dal vládě, zaměstnavatelům, krajům ve středu Odborový svaz dopravy (OSD). Termín ultimáta vyprší 15. března, pak jsou dopravní odbory připraveny vyhlásit stávku.

"Odhodlanost ke stávce je velká. Pan premiér (Bohuslav Sobotka z ČSSD) řekl, že se s odboráři už nesejde, že k tomu nevidí důvod, takže my nevidíme důvod, proč odvolávat stávku," uvedl Kuchynka.

Stávka je ohlášena jako jednodenní. "Věci se mohou aktuálně měnit, může se ukázat, že bude třeba i vícedenní," řekl Kuchynka. Autobusy denně v Ústeckém kraji přepraví zhruba 55.000 cestujících.

Od začátku letošního roku vláda svým nařízením zvýšila minimální mzdy pro řidiče ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč, aniž na zvýšení poskytla peníze z rozpočtu. Dopravci v Ústeckém kraji šoférům sice přidali, ale nikoli podle očekávání odborářů. Platy se zvýšily v řádu stokorun a ne tisícikorun.

Radní pro dopravu doufá, že stávka nakonec nebude. "Řidiči dostali od dopravců zákonem stanovené navýšení mezd, nevidím proto důvod ke stávce." uvedl. Pokud autobusy nevyjedou, může kraj, který linkovou dopravu objednává, pokutovat dopravce. "Páteřní doprava přes kraj je zajištěna vlaky. Pokud nepojedou autobusy, ztíží to cestování v okrajových místech regionu. Žádné náhradní řešení pro případ stávky nepřipravujeme," uvedl Komínek, který prý nevěří, že by se připojili ke stávce všichni řidiči.

Ústecký kraj má se čtyřmi dopravci dlouhodobé smlouvy. Zástupci firem by se nyní měli vyjádřit k návrhu dodatků ke smlouvám, na jejichž základě by samospráva přidala dopravcům zhruba 85 milionů korun.

Jihomoravský kraj dá 100 milionů navíc na vyšší mzdy řidičů autobusů

Jihomoravský kraj letos zvýší autobusovým dopravcům platby o 100 milionů korun nad rámec smluv. Zastupitelstvo schválilo převod peněz do fondu integrovaného dopravního systému. Peníze by měly na celý rok pokrýt zvýšení mezd řidičů linkových autobusů podle nařízení vlády. Platby na další roky bude kraj řešit, řekl novinářům hejtmanův náměstek Roman Hanák (ČSSD). Odboráři krok vítají, počkají ale na podrobnější hodnocení až po společné schůzce, řekl ČTK za odbory Libor Weinstein.

Kraj chce tímto krokem přispět ke zrušení stávkové pohotovosti vyhlášené odboráři před dvěma týdny. Dopravci totiž na zvýšení mezd neměli peníze a neposkytla je ani vláda.

Zastupitelstvo schválilo převod 85 milionů do fondu, 15 milionů je tam z loňského roku. Převod schválilo všech 63 přítomných zastupitelů.

Podle mluvčí kraje Moniky Brindzákové je v kraji 19 autobusových dopravců. Celkové roční náklady na jejich zajištění jsou 1,1 miliardy. Polovinu pokrývá utržené jízdné, polovinu dává kraj z rozpočtu. Náklady na zvýšení platů se ročně odhadují na 100 milionů korun.

Smlouvy s dopravci jsou dlouhodobé a končí až po roce 2020, podpora kraje řeší jen letošek. Kraj totiž nemůže do smluv výrazně zasahovat a dát dopravcům peníze na celkové navýšení mezd. Nemění-li se rozsah práce, nelze totiž změnit rozsah plnění o víc než o deset procent, zároveň však nejvýše o 5,7 milionu korun na jednu smlouvu po dobu jejího trvání. Právě tohoto navýšení kraj pro letošek využije. Navíc nedá peníze na jednu smlouvu s dopravcem, ale na jednu oblast. Dopravci, kteří obsluhují víc oblastí, dostanou tím pádem víc peněz.

O řešení situace v dalších letech se bude jednat. "Problém jsme pouze odsunuli do horizontu jednoho až dvou let. Co se týče dalšího postupu, předložil jsem dnes radě kraje návrh řešení, který má dvě varianty. Seznámíme s nimi dopravce a odboráře a určíme konečné řešení," dodal Hanák, detaily odmítl sdělit. Podle Brindzákové bude kraj dál jednat i o tom, aby se na navýšení mezd spolupodílela vláda, což kabinet zatím odmítl.

Odboráři jsou spokojení, že se situace pohnula. "Konečně se něco děje. Budeme však chtít částku 100 milionů rozklíčovat a je potřeba spočítat, na co bude stačit. Pak můžeme nějak reagovat," řekl Weinstein. Stávková pohotovost tedy trvá.

Řidiči mají od ledna dostávat podle nařízení vlády 98,10 koruny za hodinu jízdy. Loni to bylo 71,60 Kč. Zvýšil se i příplatek za čekání mezi jednotlivými jízdami z 50 korun na 88 korun za hodinu. Průměrná mzda řidičů se loni na jihu Moravy pohybovala mezi 20.000 až 25.000 korun. Průměrné náklady se nařízením vlády zvýšily zhruba o 2,80 koruny na kilometr.