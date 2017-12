Plzeň - Dlouholetý plzeňský obránce David Limberský označil výtečnou podzimní část sezony za něco neuvěřitelného, co se dlouho nebude opakovat. Zkušený levý bek také ocenil přínos staronového trenéra Viktorie Pavla Vrby, který je podle něj jedinečný.

Suverénní Západočeši v domácí soutěži vyhráli 15 z 16 kol, pouze v Teplicích remizovali 0:0 a vedou tabulku o rekordních 14 bodů před mistrovskou Slavií a Olomoucí. Plzeňští rovněž vyhráli skupinu Evropské ligy v konkurenci bukurešťského FCSB, Lugana a Beerševy a v únorovém play off vyzvou Partizan Bělehrad.

"Samozřejmě podzim překonal všechna očekávání. Myslím, že asi nikdo nevěřil, že můžeme posbírat takový počet bodů. Je to něco neuvěřitelného a nemůže se to dlouho opakovat," řekl novinářům Limberský.

Podle něj Viktorii hodně pozvedl kouč Vrba, který se před sezonou na lavičku vrátil po třech a půl letech u české reprezentace a ruské Machačkaly. "Asi všichni vnímáte, že to byl veliký faktor a také náš fotbal vypadá líp. I ostatní trenéři tady byli úspěšní, ale Pavel Vrba je asi jenom jeden, i když mu nechci nějak pochlebovat," uvedl s úsměvem čtyřiatřicetiletý zadák.

Plzeňští postupně vylepšovali rekordní vítězný vstup do ligové sezony. Šňůra výher se v Teplicích zastavila na čtrnácti. "My jsme se na tu sérii nedívali, chtěli jsme každý zápas odehrát co nejlíp a měli jsme i v několika zápasech štěstí. Čím víc se ta série natahovala, tím nás to víc zavazovalo k tomu, abychom dál vyhrávali," konstatoval Limberský.

Velkou motivací vedle titulu je pro Plzeň i skupina Ligy mistrů, kam by český mistr měl automaticky postoupit. "Asi jako každý z Plzně doufám, že udržíme první příčku a že to bude znamenat postup do Ligy mistrů. Ta je snem každého hráče a my nejsme žádné výjimky," prohlásil bývalý reprezentant, který si už Ligu mistrů zahrál pod Vrbou v letech 2011 a 2013.

Podle Limberského je Plzeň dostatečně zkušený tým na to, aby si nevídaný náskok v čele tabulky pohlídal. "Ztratit jde matematicky všechno, ale věřím, že jsme natolik zkušení, že náskok neztratíme," podotkl plzeňský odchovanec.

Naplno si užil předvánoční setkání s fanoušky Viktorie, kterých dnes na stadion do Štruncových sadů dorazilo přes dva tisíce, což je rekordní počet na této akci. "Ta podpora je neuvěřitelná. Myslím, že plzeňští fanoušci jsou tím proslulí. Pokračují v tom a věřím, že to bude ještě dlouho trvat," uvedl Limberský.

Se spoluhráči Michaelem Krmenčíkem a Tomášem Hájkem promrzlým příznivcům dokonce zazpívali koledu. "Byla to sranda, lidi to pobavilo a účel to splnilo. Netrénovali jsme. Byli jsme překvapení a asi půl minuty nám trvalo, než jsme se shodli na nějaké koledě, u které všichni známe slova. Naštěstí to nebylo až tak velké fiasko," dodal.