Larnaka - Fotbalisté Plzně sice domácí výhrou 3:1 nad Larnakou nakročili k postupu do skupiny Evropské ligy, podle Davida Limberského však má Viktoria před sebou ještě hodně práce. Třiatřicetiletý obránce ve čtvrteční odvetě čtvrtého předkola na Kypru očekává pekelné prostředí.

"Jsme plní očekávání a chtěli bychom postoupit. Věříme, že to zvládneme. Rozehráli jsme to dobře, ale na druhou stranu to určitě ještě není hotové a čeká nás pekelné prostředí," řekl novinářům Limberský. "Myslím, že domácí jsou na to počasí víc zvyklí, ale hraje se večer, takže myslím, že až sluníčko zapadne, neměl by to být velký problém," uvedl krajní bek.

Plzeňští v úvodním utkání s Larnakou už od osmé minuty prohrávali a soupeři nabídli další velké příležitosti, které zůstaly nevyužity. Domácí pak dokázali do přestávky otočit skóre po brankách Daniela Koláře a Marka Bakoše, který ve druhém poločase ještě přidal pojistku z penalty.

"První poločas kromě gólu ještě měli dvě velké šance, takže jsme si to rozebrali na videu. Ale druhou půli už nějakou velkou šanci neměli. Věřím, že na to navážeme, co se týče defenzivy," konstatoval Limberský. "Věřím, že jsme se z toho poučili, začneme líp a byli bychom rádi, kdybychom vstřelili první gól, který by nás uklidnil," dodal plzeňský odchovanec.

Podle něj Larnaka přes porážku 1:3 ukázala své kvality a na svém stadionu bude nepříjemná. "Jsou rychlí v kombinaci, mají dobré standardky i brejky. Je to komplexně dobré mužstvo, co se týká hry dopředu. Myslím, že jejich sedmička (Jorge Larena) je vynikající, takže toho musíme také pokrýt," řekl Limberský.

Věří, že Západočechům pomohou ke třetímu postupu do skupiny Evropské ligy za sebou i velké pohárové zkušenosti. "Dostat se do pohárů je každoroční cíl a z nějakých sedmi pokusů se nám to šestkrát podařilo. Takže věřím, že letos budeme úspěšní a navážeme na naše postupy," prohlásil bývalý reprezentant.