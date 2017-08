Plzeň - Plzeňský obránce David Limberský jako náhradník naskočil do domácího ligového utkání s Ostravou a už po pěti minutách na hřišti otevřel skóre výstavní střelou. Fotbalisté Baníku po první inkasované brance rezignovali a nakonec si ze Štruncových sadů odvezli porážku 0:3.

Limberský se prosadil v 64. minutě dalekonosnou ranou, kterou do sítě mírně tečoval ostravský obránce Lukáš Pazdera. "Měl jsme dvě myšlenky. Jedna, že budu centrovat a druhá byla střela. Naštěstí jsem se rozhodl pro střelu, bylo to tam docela otevřené. Nechci říkat, že jsem to chtěl takhle do růžku, ale chtěl jsem to do zadní části brány. Mám z toho samozřejmě radost, protože jsem sváteční střelec," řekl třiatřicetiletý bek na tiskové konferenci.

V první lize skóroval poprvé od září 2015, kdy vstřelil dvě branky v Příbrami. "Jelikož jsem dal poslední gól před dvěma roky, tak jsem nedostal od trenéra pokyn dát gól. Ale jsem velmi šťastný, že se to povedlo a že těch posledních 30 minut jsme hráli dobrý fotbal," konstatoval Limberský.

Přiznal, že jako většina spoluhráčů byl unavený ze čtvrteční náročné odvety čtvrtého předkola Evropské ligy v Larnace, kde Viktoria s vypětím sil uhrála postupovou remízu 0:0. "Samozřejmě na Kypru bylo extrémně těžké počasí plus cestování a hrálo se za tři dny, což není ideální. Já osobně mám rád, když je ta pauza aspoň čtyřdenní. Proto si i myslím, že jsem nehrál od začátku," uvedl Limberský.

Podle něj hráči ostravského nováčka v závěru utkání fyzicky odešli. "Baník běhal šedesát minut víc bez balonu než my a logicky mu docházely síly. Posledních 30 minut jsme dobře kombinovali a myslím, že už to neuběhali," vysvětlil plzeňský odchovanec.

"Ligové týmy mají kvalitu, takže těžko můžete do někoho bušit 90 minut. Jsou pasáže utkání, kdy to není až takové, ale umíme si počkat na svoje chvíle a šance, což jsme dneska ve druhém poločase potvrdili," dodal Limberský.

Plzeň po pěti kolech vede prvoligovou tabulku s pěti výhrami a čtyřbodovým náskokem na druhou Slavii. "Víme, že některé zápasy nebyly podle našich představ, ale zvládli jsme to a toho si také moc ceníme. Určitě po pěti kolech nebudeme dělat nějaké závěry, že máme velký náskok. Ten se může rozprsknout během dvou kol. Budeme rádi, když konkurence bude občas zakopávat, ale soustředíme se na sebe a budeme chtít na podzim vyhrát co možná nejvíc zápasů," prohlásil bývalý reprezentant.