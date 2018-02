Plzeň - Obránce David Limberský a záložník Milan Petržela prodloužili smlouvy s Plzní. Oba čtyřiatřicetiletí fotbalisté budou se Viktorii upsali do roku 2020, původní kontrakty jim končily v létě.

Limberský s Petrželou přišli do Plzně v roce 2008 ze Sparty a podíleli se na velkých úspěších Západočechů. Petržela pouze sezonu 2012/13 strávil v bundesligovém Augsburgu, kde se však neprosadil.

"Jednání samozřejmě probíhala již delší dobu, nyní jsme vše definitivně stvrdili podpisem. Jsem rád, že Milan i David nadále budou oblékat dres Viktorie, který mají přirostlý k srdci. A je to určitě dobrá zpráva i pro naše fanoušky," citoval plzeňský web generálního manažera Adolfa Šádka.

"Oběma hráčům je čtyřiatřicet let, přesto tvrdím, že věk nehraje zásadní roli. Pro nás je důležité, jaké výkony odvádí na hřišti a zde dlouhodobě prokazují nezpochybnitelnou kvalitu. Oběma přeju hlavně pevné zdraví a aby se jim i celému týmu dařilo," doplnil Šádek.

Oba bývalí reprezentanti přispěli k vydařenému plzeňskému podzimu, během něhož si svěřenci Pavla Vrby vytvořili čtrnáctibodový náskok v čele prvoligové tabulky a postoupili do vyřazovací fáze Evropské ligy. Limberský má v české nejvyšší soutěži na kontě 323 zápasů, 20 gólů a 29 asistencí. Petržela ve 329 ligových utkáních zaznamenal 40 branek a 47 asistencí.

"Podpis je jen formalita, o budoucnosti jsme se bavili již delší dobu a upřímně jsem si nedovedl moc představit, že bych z Viktorie měl odejít. Je to klub mého srdce a věřím, že společně můžeme zažít další krásné vítězné chvíle," uvedl Limberský, s který s Plzní vybojoval všechny čtyři mistrovské tituly.

Petržela má o jeden méně. "Cítím to úplně stejně jako David. Ve Viktorce jsem doma, cítím se zde dobře, máme nejlepší fanoušky. Jsem rád, že mi klub vyjádřil důvěru a já mu to chci vrátit výkony na hřišti. Po fyzické stránce se cítím skvěle, máme za sebou poctivou tvrdou přípravu a věřím, že to na jaře zúročíme," řekl Petržela.