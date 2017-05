Madrid - Liga mistrů nabídne popáté za poslední tři roky madridské derby mezi fotbalisty Realu a Atlética. Zatímco v letech 2014 a 2016 se oba celky potkaly ve finále, tentokrát se utkají už v semifinále. Atlético se pokusí Realu oplatit finálové porážky a zamezit mu tak v šanci stát se prvním týmem v historii, který v LM obhájí titul.

Madridská derby v Lize mistrů jsou vždy velmi vyrovnaná, ale více štěstí měl dosud Real. V roce 2014 ve finále vyhrál 4:1 po prodloužení. Ve čtvrtfinále v roce 2015 postoupil po výsledcích 0:0 a 1:0 a v loňském finále slavil triumf až na pokutové kopy.

Atlético však cítí, že by tentokrát mohlo slavnějšího rivala zaskočit. Z posledních 13 duelů s ním totiž prohrálo jen dvakrát, před měsícem navíc na jeho hřišti remizovalo 1:1 ve španělské lize. A věří, že podobný výsledek by mohlo uhrát i v úterním úvodním semifinále na Santiago Bernabeu. Zvláště když od prosince neprohrálo na hřištích soupeřů už 15 utkání v řadě.

"Cítíme, že máme dobrou šanci. Víme, že to bude složitý souboj pro oba celky a že budou rozhodovat detaily, ale cítíme, že tentokráte to vyjde," prohlásil záložník Atlética Saúl Niguéz. "Stejně jako předchozí vzájemné souboje budou i tyto zápasy velmi těžké a rozhodne každá maličkost. Musíme být maximálně koncentrovaní a nevypustit jediný souboj," řekl bek Realu Daniel Carvajal.

Komplikací pro Atlético je pravá strana defenzivy. Zdravotní potíže má zkušený Juanfran, ale také další alternativy na pravého beka José Giménez a Šime Vrsajlko. Trenér Diego Simeone tak musí řešit, koho vybere jako náhradu. Spekuluje se zejména o ghanském záložníkovi Thomasi Parteyovi, který zaskočil už v posledním ligovém duelu s Las Palmas, kdy v druhé půli nahradil právě zraněného Giméneze.

Byl by to pro něj o to těžší úkol, že právě po této straně se nejčastěji pohybuje Cristiano Ronaldo, který v poslední době přepisuje jeden rekord za druhým. Nejprve se stal prvním hráčem v historii, který v evropských pohárech pokořil hranici sta gólů, ve čtvrtfinálové odvetě s Bayernem Mnichov se mu totéž povedlo i v Lize mistrů. Proti Bayernu dal ve dvou zápasech pět gólů.

Úterní utkání začne ve 20:45 v přímém přenosu ČT sport. Hlavním rozhodčím je Angličan Martin Atkinson.

Zajímavosti před semifinále fotbalové Ligy mistrů: Real Madrid - Atlético Madrid Výkop: úterý 2. května, 20:45 (ČT sport). Rozhodčí: Atkinson - Child, Burt (všichni Angl.) Bilance: 7 4-2-1 10:5. Předpokládané sestavy: Real: Navas - Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo - Modrič, Casemiro, Kroos - Isco - Benzema, Ronaldo. Atlético: Oblak - Partey, Savič, Godín, Felipe Luis - Saúl, Gabi, Giménez, Koke - Gameiro, Griezmann. Absence: Bale, Pepe (oba zranění) - Vrsajlko, A. Fernández, Giménez (všichni zranění), Juanfran, Carrasco (oba nejistý start). Nejlepší střelci v soutěži: Ronaldo (7) - Griezmann (5). Zajímavosti: Real může být prvním týmem v historii LM, který obhájí titul

jde o reprízu loňského finále, oba celky se potkaly i ve finále 2014

Real vyhrál čtyři z dosavadních 7 soubojů s Atléticem v pohárech, Atlético jediný

ve španělské lize v této sezoně vyhrál Real na Atléticu 3:0, odveta před měsícem skončila 1:1

Real je v sedmém semifinále LM po sobě, což je rekord

Real z posledních 7 semifinále uspěl ve dvou

pro Real je to 28. semifinále v evropských pohárech a má 14 postupů

Real prohrál jediné z posledních 24 utkání v LM

Real prohrál jediné z posledních 35 domácích utkání v LM

Atlético je v semifinále evropských pohárů pošesté a potřetí za poslední čtyři roky

Atlético z posledních 22 venkovních utkání v LM 10 vyhrálo a 6 remizovalo, všech 6 porážek bylo maximálně o gól

Atlético pod trenérem Simeonem prohrálo jen 2 z posledních 13 zápasů s Realem

Real skóroval v posledních 58 zápasech od loňského semifinále s Manchesterem City

Real udržel čisté konto v jediném z posledních 16 utkání

Atlético naposledy podlehlo venku v prosinci Villarrealu, od té doby 15 zápasů venku neprohrálo

Atlético v posledních 13 zápasech dostalo jen 4 góly a 9x udrželo čisté konto