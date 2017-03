Praha - Fotbalová liga netradičně ve všedních dnech nabídne dva důležité zápasy 16. kola, které byly v prosinci odloženy kvůli nezpůsobilým terénům. V úterý Jablonec přivítá Hradec Králové, který se potřebuje odpoutat od pásma sestupu. Ve středu druhá Plzeň zavítá na hřiště Bohemians Praha 1905 s vědomím, že potřebuje vyhrát, aby snížila čtyřbodovou ztrátu na vedoucí Slavii.

Zápas Bohemians s Plzní v prosinci vyvolal velké emoce, protože byl odložen jen pár minut před výkopem kvůli promrzlému trávníku. Klokani za to dostali vysokou pokutu. Důležitost odloženého zápasu navíc vzrostla aktuálním vývojem v tabulce. Plzeň na jaře ztratila ve čtyřech zápasech pět bodů a klesla za Slavii. Další ztrátu si tak nesmí dovolit.

"Chceme se dotáhnout na Slavii, takže doufáme, že na Bohemce vyhrajeme. Sami hráči jsou namotivovaní dost, protože pro nás zatím nic jiného než titul neexistuje. A pokud ho chceme získat, tak musíme vyhrát," řekl asistent trenéra Plzně Zdeněk Bečka. "Pohled na tabulku nám velí vyhrát. Teď už každá ztráta bude hodně bolet," doplnil záložník Jan Kopic.

I hráči Bohemians však mají co napravovat. Na jaře ještě neskórovali a na gól čekají už 626 minut. Jen 61 minut je dělí od vyrovnání vlastního maxima z roku 2009. Teď proti nim navíc bude stát nejlepší defenziva v lize, která v posledních šesti zápasech inkasovala jediný gól.

"Defenzivu máme výbornou, nejsem ale spokojený s ofenzivou, to je náš problém. Hledáme cesty, jak to zefektivnit," řekl trenér Miroslav Koubek, který předtím působil právě v Plzni, má tak o soupeři dobrý přehled.

"Plzeň je silný soupeř. Jestli někdo tvrdí, že je v hluboké krizi, tak to není pravda. Má individuálně velmi dobré hráče s mezinárodními zkušenostmi, kteří dobře pracují s míčem. My ale chceme být aktivní, dobře je dostupovat, napadat a záleží, jak na to bude soupeř reagovat. Budeme hrát tak, abychom získali body," dodal kouč Pražanů.

Také v Jablonci se bude hrát důležité utkání. Jablonec potřebuje napravit prohru na Dukle, Hradec po prohrách v Jihlavě a Příbrami potřebuje bodovat a zvýšit jednobodový náskok na sestupová místa.

"S Hradcem to pro nás bude těžký zápas, protože soupeř se pohybuje ve spodních vodách tabulky a hraje o záchranu v lize. Tři body jsou pro nás strašně důležité. Kdybychom je získali, posunuli bychom se v tabulce zase nahoru a trochu se odpoutali od spodních příček," prohlásil jablonecký kouč Zdeněk Klucký.

Hradec musí zlepšit produktivitu, v Příbrami prohrál kvůli zahozeným šancím. "Do šancí se dostáváme, ale pokud je nebudeme i nadále proměňovat, body získávat nebudeme. Musíme bezpodmínečně zvýšit důraz v soupeřově pokutovém území. Několikrát jsme v minulosti ukázali, že v nejsložitějších situacích se dokážeme zvednout. Jen doufám, že to bude již v Jablonci," dodal trenér Bohuslav Pilný.

Statistické údaje před dohrávanými zápasy 16. kola první ligy: FK Jablonec (9.) - FC Hradec Králové (14.) Výkop: úterý 14. března, 17:00. Rozhodčí: Julínek - Nádvorník, Flimmel. Bilance: 25 12-11-2 51:20. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Valeš - V. Kubista, Pernica, Beneš, Zelený - Trávník, Jiráček - Masopust, Mehanovič, Hanousek - Zrelák. Hradec: Ottmar - Krátký, Chleboun, Nosek, Plašil - Schwarz, Jirsák - Martan, Trubač, Malinský - Pázler. Absence: Hrubý, Doležal (oba zranění), Považanec (4 ŽK) - Polom, Holeš, Vlkanova, P. Černý, Janoušek (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Doležal, Mehanovič (oba 3 ŽK) - Chleboun, Plašil, Janoušek, Schwarz, Martan (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mihálik (5) - Malinský, Schwarz (oba 4). Zajímavosti: zápas se na začátku prosince nehrál kvůli sněhové kalamitě

Hradec prohrál poslední 4 vzájemné ligové zápasy a 8x za sebou Jablonec neporazil

Hradec naposledy v lize porazil Jablonec doma v srpnu 2010

Hradec v Jablonci zvítězil v lize pouze jednou z 12 utkání (v květnu 1999)

Jablonec vyhrál a skóroval v jediném z posledních 5 kol

Jablonec v lize 4 domácí zápasy po sobě neprohrál

Jablonec poslední 2 kola neskóroval

Hradec 5 kol nevyhrál a z toho 4x prohrál

Hradec dal ve 4 jarních zápasech jediný gól

V. Kubista (Jablonec) může odehrát 50. ligové utkání Bohemians Praha 1905 (12.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: středa 15. března, 17:00 (ČT sport). Rozhodčí: Hrubeš - Peřina, Pochylý. Bilance: 23 6-6-11 24:39. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Bohemians: Fryšták - Dostál, Buchta, Krch, Švec, Havel - Hubínek, Jindřišek - Mašek, Kabajev, Luts. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda (Hájek), Hubník, Limberský - Hromada, Hrošovský - Kopic, Hořava, Zeman - Krmenčík. Absence: Berger (trest za ČK), Hašek (zranění), Berkovec (rekonvalescence) - Baránek, Pilař (oba zranění), Hejda (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Dostál, Šmíd, Jindřišek, Švec, Mašek (všichni 3 ŽK) - Kozáčik, Kopic, Petržela, Zeman, Hromada (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mašek (3) - Krmenčík (6). Zajímavosti: zápas se na začátku prosince nehrál kvůli zmrzlému terénu, Bohemians tehdy dostali za nepřipravené hřiště pokutu 350 tisíc korun

Bohemians vyhráli jediný z posledních 8 vzájemných ligových zápasů

Plzeň vyhrála jediný z posledních 5 ligových zápasů na Bohemians, z toho 3x prohrála

Bohemians 7 kol nevyhráli a poslední 3 zápasy remizovali 0:0

Bohemians v lize 6 utkání po sobě a celkem 626 minut neskórovali (nejdéle Bohemians nedali v nejvyšší soutěži branku 687 minut, absolutním maximem je 1004 minut bez gólu v podání Zlína)

Plzeň vyhrála jediný z posledních 5 ligových zápasů venku a v posledních 3 neskórovala

Plzeň má s 10 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy, z posledních 6 kol dostala jedinou branku

trenér Pivarník před Plzní vedl Bohemians, kouč "klokanů" Koubek zase trénoval Viktorii

Krmenčík (Plzeň) oslaví v den utkání 24. narozeniny

brankář Kozáčik (Plzeň) může odchytat 200. zápas v české lize, Dostál (Bohemians) může odehrát 100. ligový duel