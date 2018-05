Praha - Všech sedm víkendových zápasů 27. kola první fotbalové ligy se odehraje nezvykle už v sobotu. Vedle šlágru mezi druhou Slavií a vedoucí Plzní dojde mimo jiné na důležitý záchranářský souboj dvanácté Mladé Boleslavi s předposlední Ostravou. Poslední Brno zkusí oživit zbytky nadějí na udržení v utkání se čtvrtým Jabloncem a třetí Olomouc může v případě zaváhání týmu z Edenu zaútočit na druhé místo.

Ve hře o záchranu je namočena celá druhá polovina tabulky, devátý Zlín dělí od patnácté Ostravy jen čtyři body. Poslední Brno už ale ztrácí na Baník pět a na první nesestupovou pozici šest bodů.

Ostrava vyhrála tři z posledních čtyř kol a v případě vítězství v Mladé Boleslavi by opustila sestupové příčky. Na hřišti nadcházejícího soupeře však Baník v lize už sedmkrát za sebou prohrál. "Je to zápas o to, kdo zůstane trošku hůře postavený v posledních třech kolech. Remíza moc nepomůže nikomu, ale pro nás by nebyla ani nejhorší, protože každý bod zvenku může rozhodovat," řekl ostravský trenér Bohumil Páník.

Mladá Boleslav z posledních čtyř kol uhrála jen tři remízy a doma je nejhorší z celé ligy. "Je to zápas o všechno. Když ho zvládneme, bude relativní klid do posledních kol. Nebude to ani tak o fotbale, na hřiště prostě musí vlétnout jedenáct válečníků, kteří Ostravu vyprovodí," uvedl mladoboleslavský záložník Petr Mareš.

Brno má zřejmě poslední šanci, jak ještě zkusit zabojovat o únik ze sestupových míst. Zbrojovka se pokusí zastavit sérii čtyř porážek, proti však bude Jablonec, který bojuje o pohárové příčky. "Situace opravdu není růžová, ale ještě stále existuje teoretická šance. Musíme ale odbourat to, co nás sráží. Dokážeme hrát se soupeři vyrovnané partie, naposledy na Dukle jsme měli 60 procent držení míče, ale zápasy nedokážeme dotáhnout do vítězného konce," uvedl brněnský kouč Roman Pivarník.

Zápas týmů z opačné poloviny tabulky se odehraje i v Liberci. Jihlava má na čtrnácté pozici pouze jednobodový náskok před Ostravou, domácí Slovan po sérii čtyř kol bez výhry a 304 minut bez gólu klesl na šesté místo. Pokud chtějí Severočeši dál reálně pomýšlet na poháry, nesmějí zaváhat.

"Pokud bychom neměli zvládnout tohle utkání, už by byl boj o Evropskou ligu nejspíš hodně těžký. Ale věřím, že jsme ještě neřekli poslední slovo a o pohárové příčky se porveme," řekl liberecký asistent Miroslav Holeňák.

Olomouc bude proti Bohemians 1905 hájit pozici jediného týmu, který ještě v ligové sezoně doma neprohrál. Hanáci šest kol po sobě bodovali, a pokud Slavia prohraje s Plzní, mohou se v případě vítězství coby nováček tři kola před koncem soutěže senzačně posunout na druhé místo.

"Chtěli bychom Bohemce vnutit náš způsob hry a být dominantní. Vítězství v Teplicích nám dalo velmi dobrou výchozí pozici pro závěrečná čtyři kola. Hrajeme o hodně," uvedl trenér Sigmy Václav Jílek, který se vrátí na lavičku po odpykání dvouzápasového disciplinárního trestu.

Důležitý záchranářský duel svedou také Karviná s Duklou. Domácí mají stejně bodů jako Jihlava, desátí Pražané jsou na tom o tři body lépe. "Je to pro nás extrémně důležitý zápas. Potřebujeme nutně zabrat a získat tři body. Bude rozhodovat srdce," řekl karvinský kouč Josef Mucha.

V posledním duelu jedenácté Slovácko přivítá osmé Teplice a v případě výhry může udělat výrazný krok k udržení. Tým z Uherského Hradiště se pokusí prodloužit sérii 443 minut bez inkasovaného gólu.

Statistické údaje před sobotními zápasy 27. kola:

Zbrojovka Brno (16.) - FK Jablonec (4.)

Výkop: sobota 5. května, 16:00.

Rozhodčí: Královec - Paták, Pochylý.

Bilance: 45 17-6-22 46:59.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Polák - Acosta, Kratochvíl, Škoda, Ashiru - Růsek.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Jovovič - Doležal, Chramosta.

Absence: Šural, Zikl (oba zranění) - V. Kubista (8 ŽK), Zelený (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Polák (7 ŽK), Pavlík, Škoda, Sukup - Zelený, Hübschman, Masopust, Jovovič (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Škoda (6) - Jovovič (7).

Zajímavosti:

- Brno vyhrálo 2 z posledních 3 vzájemných duelů

- Brno prohrálo doma s Jabloncem 5 z posledních 7 ligových zápasů

- Brno 4x za sebou prohrálo a z posledních 7 kol získalo jediný bod

- Brno 8 ligových zápasů po sobě nevyhrálo a zvítězilo v jediném z posledních 11 kol

- Brno doma získalo 16 z celkových 20 bodů

- Brno má s 16 góly nejhorší útok ligy

- Jablonec prohrál jediné z posledních 10 kol, z posledních 4 však vyhrál jen minule s Libercem

- Jablonec prohrál jediný z posledních 5 venkovních ligových duelů

Roman Pivarník (trenér Brna): "Situace opravdu není růžová, ale ještě stále existuje teoretická šance. Musíme ale odbourat to, co nás sráží. Dokážeme hrát se soupeři vyrovnané partie, naposledy na Dukle jsme měli 60 procent držení míče, ale ty zápasy nedokážeme dotáhnout do vítězného konce. Hráči se v zápase schovávají, nemají sebedůvěru, chybí jim aktivita, větší odvaha a také agresivita před vlastní i soupeřovou brankou. Odhodlání zlepšit se z hráčů cítím, na výsledcích se to však neprojevuje. Jablonec má před finálovým zápasem v domácím poháru. Nechci kalkulovat, jak na tuto situaci zareaguje při složení sestavy. Díváme se na sebe, chceme produkovat naši hru."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Je to asi poslední šance Brna, jak může získat nějakou naději na udržení v lize. Soupeř je určitě kvalitní, i když je na posledním místě. Je to tradiční účastník ligy. Na Dukle hrál prvních 30 minut velice dobře a dostal se do vedení. My nemáme důvod od něčeho ustupovat, pokud budeme hrát tak, jak hrajeme, nemuseli bychom se z Brna vracet s prázdnou. Jedeme tam s tím, že chceme bodovat. Hrajeme pak ve středu finále poháru, ale teď to v hlavách ještě nemáme."

Slovan Liberec (6.) - Vysočina Jihlava (14.)

Výkop: sobota 5. května, 16:00.

Rozhodčí: Houdek - Boček, Koval.

Bilance: 13 4-6-3 14:15.

Poslední zápas: 1:3.

Předpokládané sestavy:

Liberec: Hladký - Coufal, Mikula, Karafiát, Kerbr - Breite, Folprecht - Wiesner, Bosančič, Potočný - Pulkrab.

Jihlava: Rakovan - Vaculík, Štěpánek, Buchta, Schumacher - Mara, Ljovin - Fulnek, Dvořák, Zoubele - Ikaunieks.

Absence: Hybš (zranění), Ševčík (4 ŽK), Graiciar (nejistý start) - nikdo.

Disciplinární ohrožení: Karafiát, Folprecht (oba 7 ŽK), Coufal, Mikula - Ikaunieks, Keresteš, Ljovin, Rakovan, Schumacher, Urblík, Vaculík (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Pulkrab (8) - Ikaunieks (9).

Zajímavosti:

- Liberec vyhrál jediný z posledních 7 vzájemných ligových duelů

- Liberec v dosavadních 6 domácích ligových zápasech s Jihlavou neprohrál

- Liberec 4 kola po sobě nezvítězil (z toho 3 porážky)

- Liberec už 3 zápasy a celkem 304 minut neskóroval

- Liberec doma v lize prohrál jen 2 z posledních 25 utkání

- Jihlava v posledních 4 zápasech remizovala

- Jihlava 6 kol nezvítězila (2 porážky, 4 remízy)

- Jihlava z posledních 5 ligových zápasů venku prohrála jen jeden (v Ostravě)

- Ševčík (Liberec) oslaví den před utkáním 24. narozeniny

Miroslav Holeňák (asistent trenéra Liberce): "Jihlava nastartovala jaro výborně, získala cenné skalpy Slavie i Plzně a překvapila sama sebe i celou ligu. Ale pořád je v boji o záchranu ve velkém ohrožení. Čekám, že u nás bude maximálně bojovat a na hřišti nechá úplně vše. My jsme bohužel po posledních výsledcích klesli až na šestou příčku. Pokud bychom neměli zvládnout tohle utkání, už by byl boj o Evropskou ligu nejspíš hodně těžký. Ale věřím, že jsme ještě neřekli poslední slovo a o pohárové příčky se porveme. Hrajeme doma, jsme favority a chceme to potvrdit třemi body. Bude to nejspíš o trpělivosti a dobývání jihlavské obrany. Věřím, že předvedeme stejnou bojovnost jako minule doma proti Slavii a že konečně začneme střílet góly. V tom by nám měl pomoci návrat Pulkraba po trestu."

Michal Šmarda (asistent trenéra Jihlavy): "Do konce ligové sezony chybí čtyři zápasy a obě mužstva mají obrovskou motivaci uspět. Liberec hraje o evropské poháry, my o záchranu a moc chceme v každém utkání uspět. Liberec herním projevem připomíná Olomouc. Zejména z hlediska velké rotace hráčů ve středu pole, kde jsou silní na míči Folprecht, Breite či Bosančič. Tato rotace je podpořena aktivitou na krajích hřiště. Musíme proto vycházet z velmi dobré defenzivní činnosti a trpělivě čekat na naši příležitost ke vstřelení branky. Základ bude v maximálním nasazení, protože nějakou hráčskou i herní kvalitu také máme."

MFK Karviná (13.) - Dukla Praha (10.)

Výkop: sobota 5. května, 16:00.

Rozhodčí: Julínek - Pelikán, M. Podaný.

Bilance: 3 1-1-1 4:4.

Poslední zápas: 2:3.

Předpokládané sestavy:

Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Janečka, Eismann - Šisler - Štepanovský, Budínský, Panák, Kalabiška - Wágner.

Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Jiránek, J. Podaný - Hanousek, Bilovský - Douděra, Néstor, Holík - Holenda.

Absence: Hošek, Čolič (oba nejistý start) - Schranz (4 ŽK), Holek, Tetour (oba rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: Čolič, Eismann, Kalabiška, Ramírez, Wágner (všichni 3 ŽK) - J. Podaný (7 ŽK), Holenda, Holík (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Budínský, Wágner (oba 8) - Holenda (7).

Zajímavosti:

- Karviná 8 kol po sobě nevyhrála (z toho 6 remíz)

- Karviná z posledních 3 kol uhrála jediný bod

- Karviná doma 6x po sobě neprohrála a v posledních 3 zápasech tam remizovala

- Dukla v 10 jarních kolech 6x prohrála

- Dukla vyhrála 2 z posledních 3 zápasů

- Dukla má s 46 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy

- Dukla v této sezoně venku vyhrála jediný z 13 ligových zápasů a mimo Julisku získala pouze 6 bodů, horší je už jen poslední Brno

Josef Mucha (trenér Karviné): "Je to pro nás extrémně důležitý zápas. Potřebujeme nutně zabrat a získat tři body. Věřím, že jsme nachystáni, že předvedeme dobrý výkon a zvládneme zápas k naší spokojenosti. Oba týmy se namočily do hry o záchranu, bude rozhodovat možná ne tolik fotbalovost, ale srdce a zaujetí pro hru. Dukla má silné hráče na krajích, zkušené v obraně a je to nebezpečné mužstvo směrem dopředu."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Karviná se od minulé sezony zlepšila po všech stránkách a ukazuje, že umí být nebezpečným soupeřem. Věřím ale, že se připravíme lépe než před naším posledním venkovním zápasem se Slováckem, podáme koncentrovaný výkon a budeme bodovat. Samozřejmě chceme vyhrát."

FK Mladá Boleslav (12.) - Baník Ostrava (15.)

Výkop: sobota 5. května, 16:00.

Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Flimmel.

Bilance: 25 14-5-6 44:26.

Poslední zápas: 1:0.

Předpokládané sestavy:

M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Takács, Chaluš, Křapka - Jánoš, Mareš - Konaté, Valenta, Přikryl - Ladra.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Šindelář, Fleišman - Fillo, Hlinka, Hrubý, De Azevedo - Poznar, Baroš.

Absence: Kysela (rekonvalescence), Šeda (zranění), Komličenko, Magera, Mebrahtu (všichni nejistý start) - Šustr (zranění).

Disciplinární ohrožení: Fabián, Jánoš, Hubínek (všichni 3 ŽK) - Hlinka (7 ŽK), Laštůvka, Granečný, Šindelář, Jirásek (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Mebrahtu (6) - Baroš (9).

Zajímavosti:

- Ostrava s M. Boleslaví v lize 4x po sobě nevyhrála

- M. Boleslav doma v lize Ostravu 7x za sebou porazila

- M. Boleslav v březnu porazila Ostravu v domácím poháru po penaltách, v normální hrací době skončil zápas 1:1

- M. Boleslav prohrála jediné z posledních 7 kol

- M. Boleslav 4 kola po sobě nezvítězila (3 remízy, prohra) a 184 minut neskórovala

- M. Boleslav je s 9 body nejhorším týmem soutěže doma a na ligovou výhru na vlastním stadionu čeká od října 6 zápasů

- Ostrava z posledních 6 kol prohrála jediné a 3 z posledních 4 vyhrála

- Ostrava ve 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů neskórovala

- Rada (M. Boleslav) oslaví v den utkání 31. narozeniny

- Magera (M. Boleslav) čeká na 250. start v české lize

Petr Mareš (záložník M. Boleslavi): "Ostrava hraje o svůj život, zápas se Spartou k naší smůle zvládla a teď jede k nám. My musíme předvést to, co oni předvedli se Spartou, a doma je porazit. Je to zápas o všechno. Když ho zvládneme, bude relativní klid do posledních kol. Nebude to ani tak o fotbale, ale bude to válka. V hlavách se na to musíme připravit, Baník nám nedá nic zadarmo. Na hřiště prostě musí vlétnout jedenáct válečníků, kteří Ostravu vyprovodí."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Je to zápas prakticky o to, kdo zůstane před posledními třemi koly trošku hůře postavený. Remíza moc nepomůže nikomu, ale pro nás by nebyla ani nejhorší, protože každý bod zvenku může rozhodovat. Pro Boleslav by byla obrovská ztráta s námi nevyhrát, naopak případné vítězství by pro nás byl obrovský posun a skok do míst, kde by se zase dýchalo o něco lépe. Boleslav má kvalitní a herní mužstvo, možná, že horšími výsledky trochu doplatila na postup v poháru. Ono to tak někdy funguje. Věřím, že když nás oni porazili v poháru, my máme šanci uspět teď v lize."

Sigma Olomouc (3.) - Bohemians Praha 1905 (7.)

Výkop: sobota 5. května, 16:15 (ČT sport).

Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Blažej.

Bilance: 27 11-12-4 41:23.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Olomouc: Buchta - Hála, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek, Falta - Řezníček.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Bederka, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Záviška, Mašek, Vaníček - Tetteh.

Absence: nikdo - Šmíd (4 ŽK), Krch (zranění), Luts (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Radakovič, Falta, Houska, Kalvach, Plšek, Sladký, Zahradníček - Dostál, Mašek, Tetteh (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Plšek (8) - Mašek (6).

Zajímavosti:

- Olomouc s Bohemians 1905 v lize 7x za sebou neprohrála

- Olomouc doma s Bohemians 1905 ve 13 utkáních samostatné ligy neprohrála

- poslední 3 vzájemné ligové zápasy skončily remízou

- Olomouc 6x po sobě neprohrála a poslední 2 kola vyhrála

- Olomouc jako jediná z ligy ve 13 domácích zápasech této sezony neprohrála

- Bohemians z posledních 6 venkovních utkání v lize získali jediný bod

- Bohemians poslední 2 kola remizovali 1:1

- olomoucký trenér Jílek se vrátí na lavičku po odpykání dvouzápasového trestu

- trenéři Jílek (Olomouc) a Hašek (Bohemians) spolupracovali ve Spartě

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Čeká nás hodně nepříjemný soupeř, možná v poslední době více nepříjemný v domácím prostředí, ale tím nechci snižovat jeho kvalitu. Způsob hry mají založen na velké aktivitě a agresivitě, kvalitě Tetteha na hrotu nebo hře dobrých křídel. Mají dobrou organizaci, ale chtěli bychom Bohemce vnutit náš způsob hry a být dominantní. Vítězství v Teplicích nám dalo velmi dobrou výchozí pozici pro závěrečná čtyři kola. Hrajeme o hodně, což je i zavazující."

Martin Hašek starší (trenér Bohemians): "Olomouc se nachází na pozicích zaručujících Evropskou ligu a má i šanci se probojovat do Ligy mistrů. Do utkání půjdou s velkou motivací. My se chceme udržet na sedmém místě, což by pro nás byl velký úspěch. Případné vítězství v Olomouci by pro nás bylo ohromnou výzvou. Základní předností Olomouce je kvalitní trenér a tým, který je dlouho pospolu a má zažitý herní systém. Trenér Jílek to umí, má sílu. Vynikající je stoper Jemelka, v brance Buchta a velmi důležitá je celá záložní řada. Pokud bych měl jednoho hráče vybrat, je to Plšek. Umí se orientovat v pokutovém území a dokáže proměňovat šance."

1. FC Slovácko (11.) - FK Teplice (8.)

Výkop: sobota 5. května, 17:00.

Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Wilczek.

Bilance: 31 6-14-11 37:42.

Poslední zápas: 0:3.

Předpokládané sestavy:

Slovácko: Heča - Juroška, Krejčí, Břečka, Divíšek - Hofmann - Navrátil, Havlík, Sadílek, Petr - Zajíc.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Ljevakovič, Kučera - Hora, Žitný, Rezek - Vaněček.

Absence: Daníček (8 ŽK) - Vošahlík, Hyčka, Shejbal (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Divíšek (7 ŽK) - Červenka, Jeřábek, Rezek, Soungole, Vondrášek (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Zajíc - Vaněček (oba 8).

Zajímavosti:

- Slovácko vyhrálo jediný z posledních 9 vzájemných ligových zápasů

- Teplice z posledních 7 ligových zápasů na Slovácku vyhrály jediný

- Slovácko 4 kola po sobě neprohrálo a z posledních 7 ligových utkání prohrálo jediné

- Slovácko 443 minut neinkasovalo

- Slovácko z posledních 6 domácích zápasů v lize prohrálo jediný

- Slovácko je s 10 nerozhodnými výsledky spolu se Spartou remízovým "králem" ligy

- Teplice vyhrály jediné z posledních 6 kol a poslední 3 zápasy nevyhrály

- Teplice z 13 ligových zápasů této sezony venku 8x prohrály, v posledních 2 ale bodovaly

- Navrátil (Slovácko) může nastoupit k 200. ligovému zápasu

- Rezek (Teplice) oslaví v den zápasu 36. narozeniny

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Základem naší hry je precizní defenziva podložená bojovností celého týmu, slabinou je ale efektivita v zakončení šancí. Remíza v minulém kole na Slavii nám pomohla, ale stále nejsme zachráněni. Nyní potřebujeme bod z Prahy potvrdit domácí výhrou. Pro nás bude velkou komplikací v nadcházejících dvou zápasech absence potrestaného Daníčka. Teplice představují hodně nevyzpytatelný tým, který dokáže venku překvapit. Což dokládá jejich nedávná výhra v Liberci, kde otočily výsledek dvěma góly v posledních deseti minutách."

Jan Rezek (záložník Teplic): "Vzhledem k tomu, že Slovácko ještě není stoprocentně zachráněné, nás čeká velmi těžký zápas. Jak jsme se přesvědčili už v předchozích zápasech se soupeři, kteří hráli o poháry nebo o záchranu, jsou to zápasy o všechno. My jsme relativně v klidu, ale chceme vyhrát, protože potřebujeme nějaké body zvenku a chceme odčinit domácí prohru s Olomoucí."

Slavia Praha (2.) - Viktoria Plzeň (1.)

Výkop: sobota 5. května, 18:30 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Franěk - Kubr, Kříž.

Bilance: 41 18-11-12 56:42.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Slavia: O. Kolář - Bořil, Jugas, Ngadeu, Flo - Kúdela - Stoch, Hromada, Hušbauer, Sýkora - Škoda.

Plzeň: Kozáčik - Havel, Řezník, Hubník, Kovařík - Hrošovský, Hořava - Zeman, Čermák, Kopic - Bakoš.

Absence: Mešanovič, Van Buren, Mingazov, Otáhal (všichni zranění), Souček (4 ŽK), Deli (nejistý start) - Hejda, D. Kolář, Krmenčík, Limberský (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Bořil (7 ŽK), Sobol, Mingazov (oba 3 ŽK) - Chorý (7 ŽK), Havel, Hubník, Kopic, Krmenčík, Petržela, Zeman (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Škoda (11) - Krmenčík (12).

Zajímavosti:

- Plzni stačí k zisku titulu neprohrát

- posledních 7 vzájemných ligových duelů vždy vyhrál domácí tým

- Slavia vyhrála poslední 3 domácí ligové zápasy s Plzní při skóre 7:0

- Slavia v posledních 2 kolech remizovala 0:0

- Slavia prohrála jediné z posledních 9 kol

- Slavia doma prohrála jen 2 z posledních 37 ligových zápasů

- Plzeň má s 47 vstřelenými góly nejlepší útok ligy, Slavia s 16 inkasovanými brankami zase nejlepší obranu

- Slavia je s 31 body nejlepším týmem doma, Plzeň je zase s 30 body nejlepší venku

- Plzeň vyhrála poslední 2 ligové zápasy

- Plzeň na jaře vyhrála jen 3 z 10 kol

- Plzeň prohrála jediný z posledních 15 venkovních ligových zápasů

- Jugas (Slavia) oslaví v den zápasu 26. narozeniny

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Musíme Plzeň porazit, aby tady zaprvé titul neslavila a zadruhé abychom jí tu oslavu co nejvíc oddálili. Hlavním motivem utkání ale bude nasbírat body do tabulky, abychom si upevnili druhé místo. Bude to hodně sledovaný souboj dvou hodně silných týmů, asi jeden z největších zápasů jara. Bude to asi trochu opatrnější, Plzeň nebude chtít prohrát. Nikdo nechce v těchto zápasech udělat chybu, každý do toho bude chtít vstoupit dobře. Výhodu bude mít ten tým, který vstřelí jako první branku. Budou hodně rozhodovat i individuální výkony hráčů. Musíme hrát směrem do defenzivy tak, jak hrajeme v posledních zápasech, a zlepšit se do ofenzivy."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "V celé sezoně jsme venku pouze jednou prohráli, z toho je vidět, že mužstvo má možná i ty venkovní zápasy raději. Soupeři většinou chtějí víc hrát fotbal a to nám vyhovuje. Budeme pracovat s tím, co nám stačí, ale určitě nebudeme něco měnit kvůli jednomu zápasu. Slavia je v situaci, kdy nás potřebuje porazit, aby měla ještě teoretickou šanci vyhrát titul. Mají za cíl hrát i Ligu mistrů a sami ví, že kdyby ztratili, bylo by to pro ně asi potom hodně těžké. Ale my bychom byli rádi, kdybychom už tři kola před koncem měli jasno. Uspět na Slavii by bylo úžasné a určitě pro nás hodně lákavé. Určitě si budeme muset dát pozor na Stocha, který je podle mě momentálně asi nejlepší hráč Slavie a umí zápasy rozhodnout i sám."