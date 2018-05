Pardubice - Basketbalisté Pardubic získali třetím rokem za sebou bronzové medaile v NBL. V rozhodujícím třetím souboji porazili Svitavy v domácí hale suverénně 84:59. Pro Svitavy je nicméně čtvrtá příčka ligovým maximem. Přinést by jim mohla účast v předkole Evropského poháru, Pardubice by z třetího místa měly jít do kvalifikace o Ligu mistrů.

Pardubický tým skončil v základní části druhý a měl finálové ambice, ale nezvládl semifinálovou sérii s Opavou. V zápasech play off se Svitavami i podruhé Východočeši uspěli doma. Na úvod série to bylo před týdnem o šest bodů, pak Svitavy vyhrály před svým publikem o osm bodů, ale dnes měla rozhodující bitva jasný průběh.

Pardubičtí vyhráli první čtvrtinu 20:12 a náskok neustále zvyšovali. Brandon Spearman zápas dokončil jako nejlepší střelec večera se 24 body. Medailí uzavřel sezonu i bývalý lídr reprezentace a hráč NBA Jiří Welsch, který na podzim posílil Pardubice z mistrovského Nymburka.

"Vyhráli jsme o 25 bodů, ale bylo za tím hodně úsilí a energie, které jsme do toho dali. Je dobře, že jsme vyhráli, že jsme takhle zakončili sezonu a konečně, po měsíci a půl, jsme měli takhle jednoduchý zápas. Dnes to z naší strany bylo uvolněnější," řekl Welsch Deníku.

Kouč bronzového celku Levell Sanders označil za hlavní důvod dnešní výhry obranu. "Do zápasu jsme vstoupili s velkou agresivitou, vytvářeli jsme velký tlak na hráče s míčem: dobře to začal Jirka Welsch, po vystřídání v tom pokračoval i Viktor Půlpán. Co se týče útoku, ten vždycky vychází z obrany. Hráli jsme sebevědomě," pochvaloval si.

Svitavy letos hrály ligové semifinále vůbec poprvé, ale nestačily na Nymburk. Zopakovat třetí místo z Českého poháru tak nedokázaly.

Play off basketbalové ligy mužů; o 3. místo - 3. zápas:

Pardubice - Svitavy 84:59 (20:12, 46:27, 70:43)

Nejvíce bodů: Spearman 24, Švrdlík 18, Půlpán 9 - Roseboro 12, Slezák 10, Puršl 9. Konečný stav série: 2:1.