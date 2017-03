Praha - Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí české profesionální soutěže, chce od příští sezony zanést do disciplinárního řádu možnost zákazu výjezdů fanoušků na zápasy na hřištích soupeřů. Na dnešní tiskové konferenci při příležitosti podpisu nové dohody o spolupráci s policií o tom informoval předseda LFA Dušan Svoboda.

"Připravujeme novelu disciplinárního řádu, kterou dáme ke schválení od příští sezony. A jedním z opatření je i zákaz výjezdu fanoušků na venkovní zápasy, jak to známe ze soutěží UEFA," řekl Svoboda s tím, že by však nešlo o prevenci. "Byl by to trest," prohlásil.

Záměr oznámil shodou okolností po sobotním druholigovém utkání Opavy s Ostravou, které provázely výtržnosti chuligánů. Po zápase policie eviduje 33 přestupků a zahájila osm trestních řízení. "V případě zápasu Opavy s Ostravou by to asi k ničemu nevedlo, protože fanoušci Baníku na stadionu nebyli, protože protestovali proti malému počtu vstupenek," uvedl Svoboda.

Ke konfliktům v Opavě došlo ve chvíli, kdy 1500 příznivců Ostravy dorazilo na stadion, kam jim však domácí klub poskytl jen 340 vstupenek. Výtržníci začali odpalovat dělobuchy, pokusili se vylomit bránu na stadion a napadli policii a bezpečnostní službu. Vedení Opavy na události posléze zareagovalo návrhem, aby na rizikové zápasy v budoucnu nesměli problémoví fanoušci.

Podle Svobody a policejního prezidenta Tomáše Tuhého však situace byla pod kontrolou. "První bezpečnostní schůzka policie a klubů k zápasu proběhla 22. února, to ukazuje, že jsme situaci nepodcenili," uvedl Svoboda a policii za odvedenou práci v Opavě poděkoval.

"Incident byl očekáván a díky dobré komunikaci policie, FAČR a LFA jsme na něj byli schopni zareagovat," řekl Tuhý. "Svědčí o tom i posun času zápasu. Ještě budeme posuzovat všechny záznamy a je možné, že počet lidí postižených za jejich jednání naroste," dodal.

K větší bezpečnosti na stadionech by měl také pomoci registr problémových fanoušků, na kterém se začalo pracovat před třemi lety, ale stále není hotov. "Ještě nejsme ve fázi, že bychom v něm měli řekněme dva tisíce lidí, ale chceme tam dosáhnout," řekl Svoboda.

"Není to snadné, řešíme zejména limity ze strany úřadu na ochranu osobních dat. Není totiž těžké takovou databázi vytvořit, ale je problém ji s někým sdílet. To teď řešíme nejvíc," uvedl s tím, že podpis nové dohody spolupráci s policií nijak zásadně nemění, ale byl nutný kvůli přechodu řízení profesionálních soutěží na LFA.