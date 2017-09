Železný Brod (Jablonecko) - Česká společnost Liglass Trading CZ (LTD CZ) nedostala zatím od kyrgyzské vlády žádné oficiální oznámení o odstoupení od smlouvy na výstavbu kaskády vodních elektráren. Firma to dnes uvedla v tiskovém prohlášení. Dodala, že podle smlouvy má v případě sporů o výklad, platnost nebo plnění dohody tři měsíce na jednání. Pokud kyrgyzská vláda skutečně od dohody odstoupí, aniž by se držela smluvních článků upravujících pravidla řešení sporů, Liglass se obrátí na mezinárodní arbitráž, uvedl dnes v prohlášení pro ČTK generální ředitel české společnosti Michael Smelík.

Kyrgyzský premiér Sapar Isakov v pondělí podle tamních médií ohlásil, že vláda smlouvu s firmou vypoví, protože Liglass nedodržel podmínky dohody a nepřevedl sumu 37 milionů dolarů (asi 807 milionů Kč) na vyplacení původního ruského investora. O zamýšleném jednostranném odstoupení od smlouvy se podle Smelíka firma dozvěděla z médií. "Liglass Trading CZ dnešního dne odešle vládě Kyrgyzské republiky dopis o nezbytnosti zahájení jednání v souladu s článkem 7 Investiční dohody," uvedl v prohlášení Smelík. Pokud jednání nebudou úspěšná, dává podle něj dohoda stranám další tři měsíce na urovnání sporu.

Firma LTD CZ sídlící u Železného Brodu převzala letos v červenci projekt budování dvou velkých a deseti menších elektráren narynské kaskády po ruské firmě RusGidro, s níž Kyrgyzstán smlouvu loni vypověděl, údajně pro její platební neschopnost. V kontraktu s kyrgyzskou vládou se česká společnost zavázala, že jako nový účastník smlouvy zaplatí částku 37 milionů dolarů, což je hodnota dosavadních prací na narynské kaskádě, které ruská firma provedla. Od začátku se přitom objevovaly pochybnosti, zda bude česká firma schopna tak náročnou zakázku financovat.

Podle Smelíka Liglass působí v Kyrgyzstánu už půldruhého roku. Financování dostavby energetické kaskády je zajištěné, ujišťoval v červenci. Partnery projektu mají být Green Capital a Pantheon, které mají s financováním energetických projektů z obnovitelných zdrojů bohaté zkušenosti. Firma už podle něj v Kyrgyzstánu proinvestovala několik milionů amerických dolarů. Více než milion USD musela složit v souvislosti s výběrovým řízením na prestižní zakázku. Pokud z dohody sejde, podle kyrgyzské státní tiskové agentury Kabar tyto peníze propadnou státu.

Podle vicepremiéra Dujšenbeka Zilalijeva česká firma zaslala vládě dopis s žádostí o odklad splátky 37 milionů dolarů, kterou měla v těchto dnech uhradit. Vláda smlouvu vypoví, protože odklad není možný, řekl vicepremiér. Zilalijev na schůzi vlády smlouvu s českou firmou podle serveru 24.kg obhajoval s tím, že za Liglass Trading se zaručilo české ministerstvo průmyslu a obchodu, které "tuto společnost oficiálně podpořilo a zaručilo se za ni". Podle kyrgyzského a českého tisku se za českou firmu dříve přimlouval i Vratislav Mynář, kancléř českého prezidenta Miloše Zemana.