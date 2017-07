Praha/Biškek - Česká společnost Liglass Trading CZ (LTD CZ) podle jejího majitele působí v Kyrgyzstánu už půl druhého roku a financování dostavby energetické kaskády má zajištěné. Partnery projektu jsou Green Capital a Pantheon, které mají s financováním energetických projektů z obnovitelných zdrojů bohaté zkušenosti, sdělil dnes ČTK majitel společnosti Michael Smelík. Firma už podle něj v Kyrgyzstánu proinvestovala několik milionů amerických dolarů. Více než milion USD musela složit v souvislosti s výběrovým řízením na prestižní zakázku.

Firma LTD CZ sídlící u Železného Brodu uzavřela minulý týden dohodu o výstavbě a provozu dvou hydroelektráren v Kyrgyzstánu. Náklady mají dosahovat až 700 milionů dolarů (až 15,9 miliardy Kč). Český podnik má rovněž vynaložit zhruba 37 milionů dolarů (přes 841 milionů Kč) na koupi podílu ruské firmy RusGidro (RusHydro) ve společnosti Verchně-narynskije GES, která měla projekt na starosti. Podle informací českého tisku ale společnost LTD CZ není v Česku v oboru známá a její dosavadní obrat dosahoval jen stovek tisíc korun.

Podle Smelíka je ale LTD CZ jednou ze skupiny firem, které ovládá. Tyto firmy se společně s obchodními partnery podílely na realizaci energetických projektů z obnovitelných zdrojů po celém světě. Že firma není v oblasti energetiky žádným nováčkem, potvrdilo ve svém doporučujícím dopise i ministerstvo průmyslu a obchodu. "Chtěl bych poznamenat, že uvedená česká společnost působí na trhu energetických služeb dostatečně dlouho, konkrétně od roku 2003, a za dobu své existence úspěšně realizovala řadu projektů na Slovensku, v Itálii, Rumunsku, Velké Británii a Srbsku," píše náměstek Vladimír Bärtl v dopise, který získal server Aktuálně.cz.

Firma podle Smelíka vyhrála otevřenou veřejnou soutěž na zakázku v mezinárodní konkurenci. "LTD CZ při realizaci tohoto konkrétního projektu, kde vystupuje jako investor, využívá partnerství se společností GIDEPINVEST, renomovanou společností v oboru projektování a výstavby hydroelektráren a to především s působností ve středoasijském regionu," uvedl Smelík. LTD CZ už podle něj zpracovala technickou dokumentaci Studie proveditelnosti (TEO) na všechny vysoutěžené vodní elektrárny a v tuto chvíli již pracuje na studii proveditelnosti u hydroelektráren Vrchní Narynské kaskády. Na realizaci projektu podle něj nečerpá firma žádné dotace ani nevyužívá služeb České exportní banky, EGAP nebo Czech trade.

Smelík je přesvědčen o tom, že tato velká a prestižní zakázka může přinést velký rozvoj bilaterálních obchodních vztahů s Kyrgyzstánem a může otevřít dveře dalším českým investorům v tomto regionu. Spekulace o konspiraci, které se objevily v médiích, mohou podle něj firmu a celý projekt poškodit.