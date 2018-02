Řím - O vystoupení Itálie z EU bude usilovat Liga severu, pokud se Brusel do dvou let od nadcházejících voleb neuvolí znovu projednat fiskální a imigrační pravidla. Agentuře Reuters to dnes řekl Claudio Borghi, který ve straně zodpovídá za oblast hospodářství. Euroskeptická Liga severu je hlavním partnerem strany Vzhůru, Itálie bývalého premiéra Silvia Berlusconiho v předvolební středopravé koalici, jež podle prognóz v Itálii březnové volby vyhraje.

Koalice voličům slibuje zmenšení příspěvků Itálie do rozpočtu EU, přeje si revizi evropských smluv a nadřazenost italské ústavy unijním zákonům. Pokud v tomto směru do dvou let od voleb nedojde k žádnému pokroku, Liga severu bude protlačovat drastické kroky, řekl agentuře Reuters Borghi.

"Pokud do té doby (do dvou let) nic nevyjednáme... nevylučujeme uplatnění článku (50 Lisabonské smlouvy) o vystoupení z EU, jak učinila Británie," rozvedl Borghi. Na rozdíl od Británie chce Liga severu použít méně radikální vyjednávací nástroj - navrhuje snížení plateb do rozpočtu EU, anebo dokonce jejich zastavení.

Strany středopravé koalice se mezi sebou dohodly, že ta z nich, která v nadcházejících volbách získá více hlasů, vybere premiéra, a bude tedy určovat celkovou agendu. Podle předvolebních průzkumů získá strana Vzhůru, Itálie o jedno až šest procent hlasů více než Liga severu, takže patrně převáží více proevropský program kontroverzního 81letého milánského magnáta.

Šéf Ligy severu Matteo Salvini přičítá táhnoucí se hospodářské potíže Itálie euru a předpovídá, že se společná evropská měna neudrží. V tomto bodě se s Berlusconim, svým koaličním partnerem, neshodne: ten si přeje euro zachovat.

Obě strany chtějí zavést hraniční kontroly a staví se proti systému, podle kterého odpovědnost za migranty ze zemí mimo EU přebírá první unijní stát, do něhož přijdou.

Původně separatistickou stranu Liga severu založil v roce 1991 Umberto Bossi. Pod jeho vedením toto politické uskupení volalo po odtržení Padánie, tedy oblasti v povodí řeky Pádu na severu Itálie, od zbytku Itálie. Bossi byl ovšem roku 2012 obviněn z korupce a Salvini rok poté změnil kurz: z volebního loga vypustil slovo "sever", soustředí se na voliče z celé Itálie a opírá se přitom o protiimigrační a protievropskou rétoriku.

V Evropském parlamentu má Liga severu blízko k francouzské Národní frontě a společně hájí návrat EU do konstelace před podpisem Maastrichtské smlouvy, která stojí v základu společné měny a volného pohybu mezi členskými státy, připomíná agentura Reuters.

Pouze 17 procent Italů je se směřováním EU spokojeno, zatímco v sousedních zemích spokojenost s unijním kurzem vyjádřilo v průměru 34 procent obyvatel. Pokud by ovšem došlo k hlasování o vystoupení z unie, 56 procent Italů by hlasovalo pro setrvání v EU, vyplývá ze studie analytického střediska Bertelsmann Foundation zveřejněné loni v říjnu.

lsk kpc