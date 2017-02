Praha - Jarní boje v první fotbalové lize, které odstartují o víkendu, slibují vyrovnanou bitvu o titul, do níž se vedle Plzně a Sparty zapojí po osmi letech také Slavia. Dobře rozjetou soutěž budou chtít využít i Zlín a Mladá Boleslav. V záchranářských bojích nemá po podzimu klid celá spodní polovina tabulky.

V předchozích třech letech o titul zápolily jen Plzeň se Spartou, tentokrát se před jarem otevřeně hlásí k útoku na první příčku i Slavia, která na velký úspěch čeká od roku 2009. Po podzimu ztrácí na vedoucí Plzeň jediný bod, má však odehráno o zápas více. Přes zimu mohutně posilovala, do Edenu přišli reprezentant Sýkora, útočník Tecl či zahraniční posily Alvir a Flo.

Otázkou je, co náhlý vzestup a vysoké ambice spojené s tlakem s hráči Slavie udělají. Hodně napoví už třetí jarní kolo, ve kterém se v Edenu představí Plzeň. Viktoria v předchozích letech potvrdila, že tlak v boji o titul zvládá. Vždy, když po podzimu vládla tabulce, už před sebe nikoho nepustila. Za posledních šest sezon má čtyři tituly a může se stát po Spartě teprve druhým klubem, který vyhraje ligu třikrát po sobě.

"Naším jediným cílem je obhájit titul. Uvědomujeme si, že šance na třetí titul v řadě je něco výjimečného, protože regionální tým typu Plzně nemusí být vždy první, ale v této sezoně ode mě neuslyšíte, že bych se spokojil s třetím místem," řekl majitel Viktorie Tomáš Paclík, který tým rovněž posiloval, například o rakouského reprezentanta Andrease Ivanschitze.

Sparta se na podzim potýkala s marodkou a nabrala ztrátu čtyř bodů na Plzeň, která má ještě zápas k dobru. "Víme, že pokud chceme zaútočit na první místo, musíme být na jaře v podstatě stoprocentní. Chtěl bych vidět Spartu, která vyhrává každý zápas. Pak uvidíme, k čemu nám to bude stačit," uvedl trenér a sportovní manažer Sparty Tomáš Požár.

O bod zpět je Zlín, který ale v zimě neudržel kádr pohromadě a navázat na vydařený podzim pro něj bude těžké. Velkými změnami prošla také pátá Mladá Boleslav, která se držela i v čele tabulky, ale po nevydařeném závěru podzimu změnila trenéra. Martin Svědík se pokusí vrátit tým na vítěznou vlnu.

Titul bude o to cennější, že by mohl znamenat přímou účast v Lize mistrů, pokud vítězové prestižní soutěže a Evropské ligy budou mít postup zajištěný z domácích soutěží. "Na tohle teď nikdo v české lize nemyslí. My tedy rozhodně ne, protože faktorů je tam ještě hodně," řekl šéf Plzně Paclík.

Aktuálně by vítěz české ligy šel do 3. předkola mistrovské části Ligy mistrů, vicemistr do 3. předkola nemistrovské části a třetí a čtvrtý celek do 3. předkola Evropské ligy.

V boji o záchranu má nejhorší výchozí pozici Příbram, která na podzim získala jen devět bodů. I to v minulosti stačilo Hradci Králové a Blšanům k tomu, aby se na jaře zachránily a Příbram se je pokusí napodobit.

"Nejsme ztraceni, určitě nejsme mančaft, který je odepsaný. Když se koukneme na tabulku, liga není rozhodnutá. O sestupu nechci slyšet. Budeme se rvát a snažit se udělat tolik bodů, aby nám to stačilo k záchraně," řekl nový kouč Příbrami Kamil Tobiáš.

Velké problémy měla na podzim i Jihlava, která přes zimu vsadila na sehrání stávajícího týmu. Ztrácí jen dva body na Brno s Libercem, které na podzim zůstaly výrazně za očekáváním. V klidu nemohou být ani Hradec Králové, Dukla či Jablonec.