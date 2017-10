Praha - Fotbalová Liga mistrů po úterních čtvrtých zápasech skupinové fáze může poznat první postupující. Šanci zajistit si s předstihem účast v osmifinále vedle Paris St. Germain, Bayernu Mnichov, Barcelony, Juventusu Turín, Chelsea a Manchesteru United má také Basilej, kde působí čeští reprezentanti Marek Suchý a Tomáš Vaclík.

Basilej ve skupině A na úvodní porážku 0:3 s Manchesterem United zareagovala drtivým triumfem 5:0 nad Benficou Lisabon a nečekanou výhru 2:0 na hřišti CSKA. Pokud švýcarský šampion porazí moskevského soupeře i doma a United na Old Trafford neprohrají s trápící se Benficou, oslaví Suchý a Vaclík se spoluhráči postup do play off.

"Už předtím jsme si s kluky říkali, že kdo v dvojzápase s CSKA získá víc bodů, může udělat velký krok k postupu. Tři body už máme, tak se uvidí teď doma," řekl Vaclík v rozhovoru pro agenturu Nehoda Sport, která ho zastupuje. "Když si vezmu, že jsme si na začátku říkali, jak těžkou skupinu jsme dostali, bylo by to velké, kdybychom postoupili," dodal reprezentační gólman.

United stačí k jistotě osmifinále získat víc bodů než CSKA Moskva. Svěřenci Josého Mourinha dosud v elitní soutěži třikrát zvítězili, naopak Benfica překvapivě ještě nebodovala a je na pokraji vyřazení. Manchester doma v pohárech neprohrál v posledních 19 zápasech.

Suverénní Paris St. Germain bez ztráty vede skupinu B s úctyhodným skóre 12:0. Pařížané přivítají Anderlecht, který před dvěma týdny deklasovali v Bruselu 4:0. Belgický šampion je zatím na nule a jako jediný tým ještě v této sezoně LM neskóroval. PSG oslaví postup, když získá víc bodů než Celtic. Ten v Glasgow hraje s Bayernem.

Mnichovský celek posune do osmifinále vlastní vítězství a ztráta Anderlechtu. Bayern však do Skotska odjel bez zraněného polského kanonýra Roberta Lewandowského.

Chelsea posune do play off vítězství na stadionu AS Řím, s nímž minule zachránila remízu 3:3. Domácím znovu nepomůže český útočník Patrik Schick. Letní posila ze Sampdorie si způsobila další svalové zranění a bude chybět až tři týdny.

Ve skupině C má nůž na krku Atlético Madrid před domácím duelem s outsiderem Karabachem. Španělský tým před dvěma týdny na hřišti nováčka LM uhrál jen remízu 0:0 a po třech zápasech má na kontě pouhé dva body a jediný vstřelený gól.

Krůček od postupu je také Barcelona, která chce na půdě Olympiakosu Pireus udržet stoprocentní bilanci ve skupině D. Osmifinále si Katalánci zahrají za předpokladu, že opět zdolají Olympiakos a Sporting na svém stadionu neporazí Juventus. Turínskému finalistovi minulého ročníku LM k postupu stačí výhra v Lisabonu a ztráta řeckého mistra.

Zajímavosti před úterními zápasy 4. kola Ligy mistrů: -------- Skupina A: Manchester United (1. ve skupině) - Benfica Lisabon (4.) Výkop: úterý 31. října, 20:45. Rozhodčí: Gediminas Mažeika - Vytautas Šimkus, Vytenis Kazlauskas - Donatas Rumšas, Manfredas Lukjancukas (všichni Lit.). Bilance: 10 7-2-1 23:11. Zajímavosti: - Benfica nezískala ve skupině ani bod a vstřelila jediný gól, United 3x zvítězili a pouze jednou inkasovali - United postoupí, pokud vyhrají a CSKA neporazí Basilej, remíza Manchesteru stačí v případě prohry Moskvy - United v minulém zápase zvítězili v Lisabonu 1:0 - United doma v pohárech neprohráli 19x za sebou (15 výher a 4 remízy) - Benfica vyhrála jediný z posledních 7 pohárových zápasů a 4x za sebou v nich prohrála - United prohráli jediný z posledních 15 pohárových zápasů - portugalský kouč United José Mourinho v začátcích trenérské kariéry vedl Benficu FC Basilej (2.) - CSKA Moskva (3.) Výkop: úterý 31. října, 20:45. Rozhodčí: Milorad Mažič - Milovan Ristič, Dalibor Djurdjevič - Nenad Djokič, Danilo Grujič (všichni Srb.). Bilance: 1 1-0-0 2:0. Zajímavosti: - Basilej ze 3 zápasů dva vyhrála a jeden prohrála, CSKA má na kontě 3 body za výhru a 2 porážky - Basilej postoupí, pokud zvítězí a United neprohrají s Benficou - Basilej minule zvítězila v Moskvě 2:0 - Basilej neprohrála posledních 8 soutěžních duelů (z toho 6 výher) - za Basilej hrají čeští reprezentanti obránce Marek Suchý a brankář Tomáš Vaclík, který v posledních 2 zápasech LM neinkasoval - CSKA vyhrál jediný z posledních 8 soutěžních duelů - brankář CSKA Igor Akinfejev ve skupině LM neudržel čisté konto v posledních 42 zápasech (od remízy 0:0 s Arsenalem v listopadu 2006) Skupina B: Celtic Glasgow (3.) - Bayern Mnichov (2.) Výkop: úterý 31. října, 20:45. Rozhodčí: Danny Makkelie - Mario Diks, Hessel Steegstra - Kevin Blom, Kamphuis Jochem (všichni Niz.). Bilance: 3 0-1-2 1:5. Zajímavosti: - Celtic má na kontě 3 body za jednu výhru, Bayern 2x vyhrál a jednou prohrál - Bayern postoupí, pokud zvítězí a PSG neprohraje s Anderlechtem - Bayern minule doma porazil Celtic 3:0 - Bayern pod staronovým trenérem Juppem Heynckesem ještě neprohrál soutěžní zápas (4 výhry a remíza) a inkasoval jediný gól - Celtic vyhrál jediný z posledních 18 zápasů v základní skupině pohárů - ve skotské lize Celtic neprohrál v posledních 62 zápasech, čímž vyrovnal vlastní britský rekord z let 1915-1917 - Bayernu bude chybět zraněný útočník Robert Lewandowski Paris St. Germain (1.) - Anderlecht Brusel (4.) Výkop: úterý 31. října, 20:45. Rozhodčí: David Fernández Borbalán - Raúl Cabanero, Diego Barbero Sevilla - Javier Estrada, Juan Martinez Munuera (všichni Šp.). Bilance: 5 2-3-0 11:2. Zajímavosti: - PSG vyhrál všechny 3 zápasy bez inkasované branky, Anderlecht je bez bodu a jako jediný v LM i bez vstřeleného gólu - PSG postoupí, když vyhraje a Celtic neporazí Bayern, remíza pařížskému celku stačí v případě porážky Glasgow - PSG minule zvítězil v Bruselu 4:0 - PSG doma prohrál jediné z 44 pohárových utkání - PSG v 15 soutěžních zápasech sezony neprohrál (13 výher, 2 remízy) - Anderlecht 13x za sebou nevyhrál venkovní utkání v základní fázi LM (naposled v prosinci 2005 porazil Betis Sevilla) Skupina C: Atlético Madrid (3.) - FK Karabach (4.) Výkop: úterý 31. října, 20:45. Rozhodčí: Deniz Aytekin - Guido Kleve, Markus Häcker - Daniel Siebert, Benjamin Brand (všichni Něm.). Bilance: 1 0-1-0 0:0. Zajímavosti: - Atlético má na kontě jen 2 body a jediný vstřelený gól, Karabach má bod a rovněž skóroval pouze jednou - Karabach doma uhrál s Atléticem remízu 0:0 - Atlético remizovalo v 5 z posledních 6 soutěžních zápasů - Atlético prohrálo jediný ze 14 soutěžních duelů v této sezoně - Karabach je ve skupině LM poprvé - Karabach nedal gól ve 3 z posledních 5 soutěžních utkání AS Řím (2.) - Chelsea FC (1.) Výkop: úterý 31. října, 20:45. Rozhodčí: Jonas Eriksson - Mathias Klasenius, Daniel Wärnmark - Stefan Johannesson, Andreas Ekberg (všichni Švéd.). Bilance: 3 1-1-1 6:5. Zajímavosti: - jde o souboj neporažených týmů ve skupině, AS Řím vyhrál a 2x remizoval, Chelsea 2x vyhrála a jednou remizovala - Chelsea v případě výhry postoupí do vyřazovací fáze - AS Řím minule remizoval v Londýně s Chelsea 3:3 - AS Řím v LM vyhrál jen 2 z posledních 18 utkání - Chelsea prohrála poslední 3 pohárové duely v Itálii - v AS Řím působí český útočník Patrik Schick, který však bude chybět kvůli zranění třísel - AS Řím v italské lize 3x za sebou vyhrál 1:0 Skupina D: Olympiakos Pireus (4.) - FC Barcelona (1.) Výkop: úterý 31. října, 20:45. Rozhodčí: Anthony Taylor - Gary Beswick, Adam Nunn - Craig Pawson, Stuart Attwell (všichni Angl.). Bilance: 1 0-0-1 1:3. Zajímavosti: - Olympiakos zatím ve skupině nezískal ani bod, Barcelona vyhrála všechny 3 zápasy a inkasovala jediný gól - Barcelona postoupí, když zvítězí a Juventus neprohraje se Sportingem, remíza Kataláncům stačí v případě výhry turínského mužstva v Lisabonu - Barcelona doma porazila Olympiakos i v oslabení 3:1 - Barcelona drží sérii 14 soutěžních duelů bez porážky (z toho 13 výher) - Barcelona 8x za sebou neprohrála s řeckým soupeřem (7 výher a remíza) - trenér Barcelony Ernesto Valverde v minulosti 2x vedl Olympiakos - Barceloně bude chybět disciplinárně potrestaný obránce Gerard Piqué Sporting Lisabon (3.) - Juventus Turín (2.) Výkop: úterý 31. října, 20:45. Rozhodčí: Clément Turpin - Cyril Gringore, Guillaume Debart - Ruddy Buquet, Nicolas Rainville (všichni Fr.). Bilance: 1 0-0-1 1:2. Zajímavosti: - Sporting ve skupině jednou vyhrál a 2x prohrál, Juventus má na kontě 6 bodů za 2 výhry a porážku - Juventus postoupí, když zvítězí a Barcelona neprohraje s Olympiakosem - Sporting v Turíně neudržel vedení a prohrál 1:2 - Sporting doma v pohárech prohrál 4 z posledních 6 zápasů - Juventus prohrál všechny 3 pohárové zápasy v Lisabonu (všechny s Benficou) - Juventus prohrál jediný z posledních 10 soutěžních zápasů a 4x za sebou zvítězil