Praha - Národní basketbalová liga mužů bude mít v příštích třech sezonách nový systém v nadstavbové části a play off. Skupina A1 se bude hrát s osmi týmy místo dosavadních šesti a skupina A2 bude čtyřčlenná. Mužstva na sedmém až desátém místě budou následně hrát předkolo play off o účast ve čtvrtfinále. Dnes o tom rozhodla Asociace ligových klubů.

Základní část ligy zůstává stejná. Skupina A1 se bude hrát dvoukolově, A2 bude mít čtyřkolový systém, aby všechny kluby v nadstavbě odehrály stejně zápasů.

V předkole play off se týmy střetnou na dva vítězné zápasy. Sedmý celek se poměří s desátým a osmý s devátým. Následovat budou čtvrtfinále a semifinále na čtyři vítězná utkání, finále se odehraje na tři vítězství, zápas o 3. místo zůstává na dvě vítězství. Z termínové listiny vypadlo play out, prolínací soutěž o NBL s celky z první ligy zůstává.

"Předkolem play off jsme chtěli zvýšit počet zápasů a to především těch atraktivních, kde jde o všechno. Nechceme, aby týmy, které propadly do skupiny A2, neměly možnost zabojovat o play off," řekl předseda ALK Tomáš Kotrč. "Diskuze o systému byla dlouhá, ale věcná. Není to jednoduché rozhodnutí. Už jen to, že se kluby shodly na tříleté fixaci systému, hovoří za věcnost dnešní diskuze," dodal.

V roce 2021 se uskuteční mistrovství Evropy, které je pro Českou basketbalovou federaci hlavním cílem. Chce proto kluby podporovat v účasti v evropských pohárech, k čemuž je třeba i vytvořit prostor v nabitých termínových listinách.

"ČBF přijala strategii účasti klubů v evropských pohárech. Je potřeba, aby reprezentanti a čeští hráči, kteří jsou na vrcholu tabulky, hráli těžká pohárová utkání. Tím pádem není možný čtyřkolový systém i vzhledem k FIBA oknům, která jsme si letos poprvé vyzkoušeli," dodal Kotrč.

V evropských pohárech by už od příští sezony měla být česká stopa mnohem výraznější. Díky dobrým výsledkům Nymburka se podařilo navýšit český koeficient natolik, že v základní skupině Ligy mistrů mohou být dva čeští zástupci. Nymburk už svou účast potvrdil, Opava jako druhý finalista o tom uvažuje.

"Oba finalisté mají přímý postup do Champions League a tím pádem zaručenou účast ve skupině, kde je osm týmů. To znamená sedm kvalitních utkání doma a sedm venku. Navíc díky dvěma účastníkům máme možnost sbírat body do koeficientu minimálně ve 28 zápasech," uvedl předseda ALK.

V pohárech by se měly objevit i další celky. "V nejbližších dnech by se mělo potvrdit, že třetí tým NBL bude zařazen do kvalifikace Ligy mistrů. Pokud by tam neuspěl, bude hrát skupinovou fázi FIBA Europe Cupu. Další české týmy mají navíc pozitivní zkušenosti z poháru Alpe Adria. To jsou všechno zkušenosti k nezaplacení pro hráče, ale i pro klubové managementy," dodal Kotrč.