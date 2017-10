Barcelona - Katalánští separatisté usilující o rychlé vyhlášení samostatnosti dnes dostali další varování z Madridu, kde tvrdý postoj premiéra Mariana Rajoye podpořili vůdci dalších parlamentních stran. Proti okamžité katalánské nezávislosti se postavila vlivná starostka Barcelony Ada Colauová, která vyzvala k jednání s centrální vládou. Region v obavách z negativních dopadů současné nejisté politické situace opouštějí některé firmy, nejnověji mimo jiné provozovatel sítě dálnic Abertis.

Předseda španělských opozičních socialistů Pedro Sánchez dnes řekl, že pokud Katalánsko v úterý jednostranně vyhlásí nezávislost, podpoří premiéra Rajoye, který Kataláncům pohrozil odebráním autonomie. Za lidoveckého předsedu vlády se postavil i šéf druhé nejsilnější pravicové strany Ciudadanos Albert Rivera, který chce autonomii omezit okamžitě. Zároveň vyzval katalánského premiéra Carlese Puigdemonta, aby odvolal svou účast na úterním zasedání katalánského parlamentu, které by mohlo deklaraci nnezávislosti odporující španělské ústavě schválit.

Stoupenci katalánského setrvání v pozici španělského regionu získali dnes významnou spojenkyni v osobě barcelonské starostky Colauové, podle níž na základě referenda z 1. října nezávislost vyhlásit nelze. Oblíbená politička vybídla Puigdemonta a Rajoye k věcnému jednání. "Žádám Rajoye a Puigdemonta, aby nepřijímali žádná další rozhodnutí, která by mohla podminovat prostor k dialogu. To bude ten nejodvážnější čin," řekla Colauová, podle níž by také Madrid měl ihned ukončit mimořádné policejní nasazení v Katalánsku.

Po velkých bankách Caixabank či Banco Sabadell či distributoru energií Gas Natural se dnes rozhodla odejít z Katalánska firma Abertis, která buduje a provozuje síť placených silnic. Společnost patřící do indexu Ibex 35, který zahrnuje 35 předních podniků obchodovaných na madridské burze, odchází z Barcelony do Madridu. Přesun sídla z Katalánska dnes oznámila také telekomunikační společnost Cellnex a realitní firma Colonial, které jsou rovněž součástí indexu.

Jednou z mála pozitivních zpráv pro katalánské nacionalisty dnes byla reakce skotských nacionalistů, kteří vyzvali španělské úřady, aby respektovaly výsledek referenda ve prospěch nezávislosti Katalánska. Podle usnesení Skotské národní strany (SNP) by ve sporu mezi Madridem a katalánskou regionální vládou měly jako zprostředkovatelé zasáhnout OSN, Evropská unie a Rada Evropy.