Praha - V pražském Lidovém domě se dnes odpoledne sešlo užší vedení sociální demokracie. Předseda strany Jan Hamáček bude ostatní lídry ČSSD informovat o postupu vyjednávání o vládě s hnutím ANO. Členové předsednictva před schůzkou novinářům řekli, že se především chtějí o vyjednáváních o kabinetu dozvědět víc, než vědí dosud z médií. Hnutí ANO ve středu informovalo, že až do 10. dubna bude o spolupráci jednat jen se sociálními demokraty. Jejich menšinový kabinet by měla podporovat KSČM.

Šéf strany Hamáček dnes serveru Seznam Zprávy řekl, že sociální demokracie usiluje v kabinetu o pět ministerstev. Podle poslance Antonína Staňka by měla mít zájem především o oblasti, které jsou pro stranu typické. "Tedy oblast sociální, zdravotnictví, ale také nějaké silové ministerstvo, hovořilo se o ministerstvech spravedlnosti či vnitra," uvedl.

Poslanec Jaroslav Foldyna připomněl, že premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) čelí trestnímu stíhání kvůli případu Čapího hnízda. "Jednou z věcí by mělo být minimálně ministerstvo spravedlnosti nebo vnitra, které má tyto věci na starosti," uvedl. K jednáním by rovnou přizval i komunisty. Členy vlády za ČSSD by podle něj neměli být poslanci, což se týká i šéfa strany Hamáčka. "Ale je to otázka k diskusi, není to žádné ultimátum," dodal.

Babiš dnes na závěr svého jednání o drogové problematice novinářům řekl, že dohodu mezi ANO a ČSSD by mohli stvrdit všichni poslanci obou stran. Zdůvodnil to spekulacemi, že všichni poslanci sociální demokracie by nemuseli hlasovat pro vládu, i kdyby se na ní strany domluvily. "Jsou takové spekulace, že to bývalé vedení (ČSSD) je zásadně proti," uvedl. Právě bývalý premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka přitom podle něj zničil minulý kabinet.

Staněk novinářům řekl, že na předsednictvu očekává informace, totéž uvedl i Foldyna. "Je třeba více jednat se zástupci poslaneckého klubu a lidé z regionů nemají žádné informace," řekl Foldyna. Dovedl by si představit větší intenzitu jednání vedení s poslanci i zástupci sociálnědemokratických krajů.

Olomoucký primátor Staněk trvá na tom, aby účast ve vládě potvrdilo vnitrostranické referendum, jak s tím počítali nově zvolení lídři strany. "Jednou jsme řekli, že to bude referendum, tak by to mělo být referendum, myslím, že nemá smysl tady z toho problému utíkat," řekl. Také podle Foldyny jde o věc, která patří k rozhodování jednoznačně všem členům.

Babiš zopakoval, že ČSSD je jedinou stranou, se kterou bude ANO nyní jednat. "Pokud domluvíme nějaké podmínky, tak potom určitě v případě pozitivního rozhodnutí sjezdu (ČSSD) bychom na to referendum počkali," řekl Babiš.