Praha - Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) povede po rozpadu koalice s lidovci do kampaně do sněmovních voleb jako celostátní lídr poslanec a bývalý dlouholetý starosta Semil Jan Farský. Měl by být také v čele pražské kandidátky. Hnutí půjde do voleb s heslem Odvaha převzít odpovědnost a chtělo by získat minimálně sedm procent hlasů. Na kampaň STAN počítá zatím s 26 miliony korun, ale další peníze by mělo hnutí získat od podporovatelů. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekli představitelé STAN.

Předseda STAN Petr Gazdík by rád kandidoval ve Zlínském kraji, pokud ho podpoří tamní sněm. Pozice volebního lídra se vzdal, aby měl více času na práci uvnitř hnutí. Současné nejužší vedení podle něj i přes krach koalice s lidovci získalo důvěru.

Předsedou uskupení chce Gazdík zůstat a zůstává, řekl Farský. "V těžkých časech je nutné vyměnit si role, je třeba, abych se věnoval hnutí zevnitř. Věci týkající se celostátní kampaně bude mít na starosti celostátní lídr," dodal Gazdík. Logické podle něj je i to, aby lídr celé kampaně kandidoval v hlavním městě. Původní koaliční kandidátku s lidovci měl v Praze vést Gazdík před ministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-ČSL).

Hlavními tématy kampaně Starostů budou mezinárodní zakotvení Česka, vzdělání, rychlá elektronická i fyzická komunikace, dosažitelná spravedlnost a navrácení státu občanům, uvedl Farský. Představoval by si volební zisk lepší než sedm procent, za velký úspěch by považoval víc než desetinu platných hlasů.

V novém logu Starostů nadále zůstává žlutá, červená, zelená a modrá barva, nově ale v podobě čtyř čtverců, které jsou uspořádány do jednoho většího. "Samostatná kandidatura znamená velkou výzvu, nás to nutí, abychom se semkli, nové logo je semknutější," uvedl Gazdík. Kromě členů hnutí se podle něj semknou kolem kampaně i další významné osobnosti, které nabízejí podporu, vstup na kandidátky i finanční dary.

Lidovci minulý týden od koaličního uspořádání ustoupili kvůli obavám, které v nich vyvolaly předvolební průzkumy. Koalice potřebuje pro vstup do Sněmovny deset procent hlasů, práh pro jednotlivé strany je jen pětiprocentní. Starostové však nabídku vstoupit na listiny KDU-ČSL odmítli, trvali totiž na rovnoprávné spolupráci a kandidovat budou raději sami.