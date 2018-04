Praha - Lídrem hnutí ANO pro podzimní volby do pražského zastupitelstva bude poslanec a pražský zastupitel Patrik Nacher. V primárkách porazil náměstkyni primátorky Evu Kislingerovou a dva pražské radní, Karla Grabeina Procházku a Libora Hadravu. ČTK to sdělil krajský manažer hnutí Martin Haushalter. O lídrovi hlasovali členové hnutí od čtvrtka do dnešních 14:00, volební účast byla 63 procent.

"V primárních volbách zvítězil Patrik Nacher. Stává se tak oficiálně zvoleným kandidátem na lídra pro podzimní komunální volby. Tohoto kandidáta ještě musí potvrdit krajský sněm a celostátní předsednictvo," řekl ČTK Haushalter. Již před vyhlášením výsledků byl považován Nacher za favorita. V dopise adresovaném členům hnutí jej podpořila i primátorka Adriana Krnáčová.

Krnáčová se o pozici v čele kandidátky neucházela. Na začátku dubna oznámila, že chce s politikou úplně skončit a být pouze řadovou členkou hnutí. Krnáčová vedla hnutí ANO do voleb před čtyřmi lety, nebyla ale první volbou pro čelo kandidátky. V ANO nejprve zvažovali, že by měl kandidátku vést bývalý primátor Jan Kasl, další variantou byla podnikatelka Martina Schopperová.

V Praze společnou kandidaturu do komunálních voleb ohlásily TOP 09 a STAN. Jedničkou kandidátky by měl být europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a lídrem za STAN bude právnička Hana Marvanová. Lídra si už vybrali také Piráti, a to Zdeňka Hřiba. KDU-ČSL povede do voleb radní Jan Wolf, komunisty Marta Semelová.

Do voleb se chce zapojit také uskupení Praha Sobě, jehož hlavní tváří je poslanec, starosta Prahy 7 a člen KDU-ČSL Jan Čižinský. Zelené, kteří vyjednávají s dalšími stranami o předvolební koalici, povede do voleb místostarosta Prahy 7 a pražský zastupitel Ondřej Mirovský. Jasno zatím nemají ani v ODS a ČSSD, které budou lídra vybírat v dalších měsících.

Poslední komunální volby v Praze na podzim 2014 vyhrálo ANO se ziskem 17 zastupitelů v pětašedesátičlenném zastupitelstvu. Těsně za ním se 16 křesly skončila dosud vládnoucí TOP 09. Po osmi mandátech získaly Trojkoalice, ODS a ČSSD. Piráti mají stejně jako KSČM čtyři křesla. Od voleb v metropoli vládne koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice.