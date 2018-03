Bratislava - Předčasné volby jsou podle lídra slovenské opozice Richarda Sulíka jediným řešením vzniklé politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Předseda nejsilnější opoziční strany Svoboda a solidarita Sulík to řekl novinářům po dnešní schůzce s prezidentem Andrejem Kiskou, který dříve v tomto týdnu zahájil konzultace se zástupci parlamentních stran.

"Jsme přesvědčeni, že dnešní vláda a složení parlamentu neodpovídají tomu, co chtějí občané. Jsme přesvědčení, že nejférovější řešení jsou předčasné volby, aby voliči řekli, jakou vládu si přejí," uvedl Sulík. Dodal, že by uvítal co nejdřívější termín parlamentních voleb.

Už ve středu Kiska hovořil se zástupci opozičních hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO), jakož i Jsme rodina-Boris Kollár, kteří se rovněž vyslovili pro předčasné volby. Pozvánku na schůzku s hlavou státu dostaly také vládní koaliční strany. Naopak prezident nepozval k jednání zástupce krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko bývalého hejtmana Banskobystrického kraje Mariana Kotleby, vůči které se Kiska dlouhodobě vymezuje.

Zkrácení volebního období současné koaliční vlády premiéra Roberta Fica, která nastoupila do úřadu před dvěma lety, by muselo podpořit nejméně 90 z celkového počtu 150 poslanců. Touto třípětinovou většinou koalice ani opozice samostatně nedisponují. Hlava státu by podle ústavy zase mohla rozpustit parlament v případě, pokud by Národní rada nebyla schopna usnášet se po dobu delší než tři měsíce; to znamená, že prostá většina poslanců sněmovny by musela blokovat její jednání.

Slovenský prezident jako řešení vzniklé krize důvěry ve stát po vraždě reportéra a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové navrhl buď rekonstrukci vlády, nebo vypsání předčasných voleb. Za jeho prohlášení ho opakovaně kritizoval premiér a předseda nejsilnější vládní strany Směr-SD Robert Fico. Podle šéfa kabinetu nemá hlava státu ústavní kompetenci zasahovat do případné rekonstrukce vlády, která by musela být výsledkem dohody tříčlenné koalice.

Menší vládní strana Most-Híd minulý týden vybídla místopředsedu Směru-SD Roberta Kaliňáka k rezignaci z postu ministra vnitra, což Kaliňák v uplynulých dnech opakovaně odmítl. Podle agentury SITA by Kaliňák nakonec ale mohl podat demisi počátkem příštího týdne, na kdy jsou podle dřívějších informací naplánována jednání mezi stranami Směr-SD a Most-Híd.

Tři opoziční strany kvůli setrvání Kaliňáka ve funkci ministra vnitra a Tibora Gašpara v čele policie ve středu ohlásily, že vyvolají hlasování sněmovny o vyslovení nedůvěry Ficově vládě. Na prosazení takového návrhu, který si vyžaduje podporu alespoň 76 zákonodárců, tedy nadpoloviční většiny celkového počtu poslanců Národní rady, ovšem opozice nemá dostatek hlasů.

Europoslanci začnou návštěvu Slovenska

Šestičlenná skupina poslanců Evropského parlamentu dnes zahájí dvoudenní návštěvu Slovenska, která je reakcí na vraždu novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Setkají se mimo jiné s prezidentem Andrejem Kiskou, který zároveň bude pokračovat v rozhovorech s politiky o řešení vzniklé politické krize.

Europoslanci se chtějí sejít také s představiteli vlády a policie, i se zástupci nevládních organizací zaměřených na problematiku boje s korupcí. Navštíví i východoslovenskou Velkou Maču, kde se dvojnásobná vražda odehrála a kde uctí památku Jána Kuciaka, jenž psal mimo jiné o údajných daňových a dotačních podvodech a o pochybných vazbách lidí z okolí premiéra Roberta Fica na mafiánské kruhy. V pátek má delegace Evropského parlamentu uspořádat v Bratislavě tiskovou konferenci.