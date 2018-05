Praha - Pokud Piráti uspějí v podzimních komunálních volbách v Praze, budou ochotni jednat o koalici se všemi stranami kromě KSČM a SPD. V rozhovoru s ČTK to řekl kandidát Pirátů na primátora Zdeněk Hřib. Pro spolupráci však podle něj případný partner bude muset splnit podmínky. Nepřijatelní pro Piráty budou trestně stíhaní lidé, problém by mohla znamenat i kumulace funkcí. To by mohlo znemožnit spolupráci s hnutím ANO.

Hřib zatím v pražské politice ve volené funkci nepůsobil, zkušeností pro vedení metropole má ale podle svých slov dost. "V těchto volbách se už začínají vynořovat témata, ke kterým si myslím, že mám velice blízko," řekl ČTK. Jde podle něj například o digitalizaci, kde může nabídnout své zkušenosti z projektování informačních systémů pro veřejnou správu. Kromě toho působí jako ředitel institutu, který se zabývá výzkumem kvality a efektivity veřejných služeb v sociální oblasti a zdravotnictví.

Lídr Pirátů zatím nepůsobil v Parlamentu ani samosprávě, politické zkušenosti však nasbíral ve správní radě VZP, kde za Piráty zasedá. Mezi touto institucí a radou hlavního města vidí určitou podobnost. Radní obou orgánů mají podle něj v přepočtu na celkový rozpočet podobnou finanční zodpovědnost, obě instituce jsou navíc poměrně složité a mají řadu pracovišť i podřízené organizace.

Piráti v loňských sněmovních volbách získali v Praze téměř 18 procent hlasů. Pokud by se jim podařilo na podzim výsledek zopakovat nebo překonat, mohli by se stát vítězem voleb. Při povolebním vyjednávání se strana bude podle Hřiba strategií, která se teprve připravuje. Bude zahrnovat podmínky, za kterých by strana byla ochotná spolupracovat s koaličními partnery.

Podle Hřiba by součástí strategie mělo být vyloučení spolupráce s SPD a KSČM jako extremistickými stranami či odmítnutí trestně stíhaných či odsouzených radních. Jinak budou kromě dvou zmíněných stran Piráti ochotni spolupracovat s kýmkoliv, pokud splní jejich podmínky. To se týká i hnutí ANO, kde na celostátní úrovni Piráti spolupráci odmítají zejména kvůli trestnímu stíhání předsedy Andreje Babiše.

V případě Prahy by nyní spolupráce zřejmě také narazila, a to na fakt, že volební lídr hnutí Patrik Nacher je zároveň poslancem, takže by porušil podmínku Pirátů ohledně kumulace funkcí. Do povolební strategie ji bude prosazovat sám Hřib, podle kterého by radní neměli mít více funkcí. "Praha musí dohnat několik ztracených let a to rozhodně není možné s tím, že si radní budou odskakovat do Poslanecké sněmovny třeba na zasedání podvýboru pro kosmonautiku," uvedl. Doplnil, že pokud se stane primátorem, vzdá se funkce ve správní radě VZP.

Sedmatřicetiletého Hřiba jako kandidáta na primátora Piráti vybrali ve vnitrostranickém hlasování. Vystudoval medicínu a je ředitelem obecně prospěšné společnosti Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví a zabývá se výzkumem v oblasti efektivity a kvality veřejných služeb. Pochází z rodiny architektů, tomuto povolání se věnují jeho otec a bratr.