Praha - Lidovecké kandidátky pro podzimní volby do Sněmovny jsou hotovy v pěti krajích, v dalších se o nich ještě jedná. Novinářům to dnes po jednání celostátní konference KDU-ČSL řekl předseda strany Pavel Bělobrádek. Konečný termín pro uzavření kandidátních listin je podle něj 1. srpna. Lidovci budou ve volbách kandidovat v koalici s hnutím Starostové a nezávislí (STAN).

Za lidovce bude společné kandidátky volební koalice schvalovat celostátní výbor KDU-ČSL, kterému je musejí jednotlivé kraje dodat. Bělobrádek předpokládá, že schvalování se bude dít ve dvou vlnách. "Víme o pěti krajích, kde už je (kandidátka) v podstatě hotová, takže to už je jenom formalita. V některých krajích se ještě dojednává, v některých krajích máme ještě žhavá želízka v ohni, takže je budeme ještě dolaďovat," řekl.

Koalice Lidovci a Starostové se dohodla, že KDU-ČSL bude mít lídra na osmi kandidátkách, STAN na šesti. Obě strany budou na listinách rovnoměrně zastoupeny. Koalice potřebuje pro vstup do Sněmovny získat nejméně deset procent hlasů, zatímco jedné straně stačí překonat pětiprocentní hranici.

Celostátní konference lidovců, která je nejvyšším stranickým orgánem mezi sjezdy, se dnes zabývala také aktuální politickou situací a vládním usnesením o tom, že Česko už nebude přijímat další migranty. Bělobrádek s rozhodnutím vlády zcela spokojený nebyl. "My se domníváme, že jsme to mohli udělat jako Slovensko. To znamená přijmout deset lidí, které bychom si určitě uhlídali, a nebylo nutné spadnout do jednoho balíku s Polskem a Maďarskem. Ale vláda takhle rozhodla a nezbývá nám než to respektovat," řekl.

Evropská komise zahájila tento týden proti Česku, Polsku a Maďarsku řízení kvůli tomu, že odmítly přijmout migranty na základě kvót, které země EU přijaly v roce 2015. Česko dosud přijalo 12 uprchlíků a vláda v červnu oznámila, že země už nepřijme nikoho dalšího.

Slovensko, které kvóty pro rozdělování migrantů rovněž odmítá, se řízení před Evropskou komisí vyhnulo. Země totiž nedávno nabídla nová místa pro rozdělování migrantů v rámci EU.