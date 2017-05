Praha - Sjezd KDU-ČSL dnes v Praze velkou většinou schválil vytvoření volební koalice s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Předseda lidovců Pavel Bělobrádek považuje spojenectví za důležité v době, kdy se podle něj rozhoduje o charakteru budoucí české společnosti. Delegáti rovněž potvrdili v čele strany pro další dva roky Bělobrádka, jako první místopředseda bude pokračovat Marian Jurečka.

V tajné volbě hlasovalo pro vznik koalice lidovců a starostů 228 z 279 přítomných delegátů. Vysoká podpora pro koalici se STAN je podle Bělobrádka dokladem velkých ambicí společného projektu. "Čekal jsem, že podpora bude výrazná, ale že bude takto vysoká, jsem nečekal. Jsem tomu rád, protože teď už nikoho nenecháme na pochybách o tom, že skutečně chceme vyhrát," řekl ČTK.

Předseda STAN Petr Gazdík novinářům po zveřejnění výsledků řekl, že nepředpokládá, že by se lidovci a STAN úplně sloučili. Starostové jsou podle něj stranou silných osobností, které prošly testem voleb, když usilovaly o své mandáty v zastupitelstvech měst a obcí.

Sjezd koalici lidovců a starostů schválil, přestože někteří delegáti vůči ní měli výhrady. Poslanec Ludvík Hovorka ze Zlínského kraje například navrhoval, aby místo koalice přijala KDU-ČSL zástupce STAN na vlastní kandidátky. Tento návrh podporovali i další delegáti a poukazovali na to, že při takovém postupu by stačilo pro vstup do Sněmovny získat pět procent hlasů. Koalice dvou stran bude mít volební práh dvojnásobný.

Ve volbě předsedy vyzval Bělobrádka zlínský hejtman Jiří Čunek, který v uplynulých měsících vedení strany za některé kroky kritizoval. Delegáti se ale jasně postavili za Bělobrádka, který získal 84 procent hlasů. Po zvolení oznámil, že za svůj hlavní úkol považuje úspěch ve volbách.

Čunek po volbě řekl, že vítězství ani nečekal. Jeho cílem bylo upozornit na témata, která považuje pro současnou společnost důležitá.

Pozici prvního místopředsedy obhájil ministr zemědělství Jurečka. Ve volbě získal 65,5 procenta hlasů a porazil předsedu poslaneckého klubu Jiřího Miholu. S Bělobrádkem chce tvořit tandem, který dovede koalici KDU-ČSL a STAN k volebnímu úspěchu. Koalice podle něj může získat kolem 14 procent hlasů.

Mihola obhájil pozici řadového místopředsedy, stejně jako Ondřej Benešík a místopředseda Sněmovny Jan Bartošek. Nově byl do předsednictva zvolen ministr kultury Daniel Herman, naopak z něj vypadla Zuzana Roithová.

Na sjezdu zazněla i kritika bývalého ministra financí Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Miloše Zemana. Šéf frakce Evropské lidové strany (EPP) v Evropském parlamentu Manfred Weber se do Zemana opřel kvůli jeho nedávnému setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, kde Zeman nevhodně žertoval o likvidaci novinářů. Na Babišovu adresu řekl, že stát nelze řídit jako firmu, protože stát je založen na demokracii, na hodnotách a na diskusi.

Lidovecký sjezd pozdravili také místopředseda ODS Miloš Vystrčil a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Kalousek delegáty pobavil, když s ironií připomněl své dlouholeté působení ve straně, z níž odešel kvůli vnitrostranickým neshodám. Některé pasáže jeho projevu ale u části delegátů vyvolaly nelibost a proti Kalouskovi se v kandidátských projevech vymezili Bělobrádek i Čunek.