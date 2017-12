Praha - Lidovci navrhnou zrušit třetí a čtvrtou vlnu zavádění elektronické evidence tržeb, které mají do systému zapojit stánkové prodejce, advokáty či lékaře a naposled i řemeslníky. Povinnosti chtějí zbavit také poplatníky s tržbami pod půl milionu korun. Připraven mají poslanecký návrh, o jeho podpoře chce poslanec Marek Výborný jednat s ostatními kluby. "Víme, že se připravují různé parametry změn tohoto zákona," uvedl na tiskové konferenci. Dodal, že návrh KDU-ČSL vychází ze zkušeností podnikatelů.

Předseda KDU-ČSL a končící vicepremiér Pavel Bělobrádek připomněl, že lidovci o parametrech zákona jednali s koaličními partnery už při vzniku zákona. Kompromisem tehdy bylo odsunutí třetí a čtvrté fáze zákona až do doby po volbách. Třetí fáze EET má začít 1. března 2018 a má se týkat stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému mají zapojit vybraní řemeslníci či další služby.

O změnách v EET uvažuje i vítěz voleb, hnutí ANO, zatím ale není jasné, jakou podobu mají mít. Předseda ANO, nový premiér Andrej Babiš téma zřejmě otevře při jednáních o programovém prohlášení vlády po 18. prosinci.

Po roce fungování eviduje systém EET tržby 161.000 podnikatelů. Dalších zhruba 300.000 by se do něj mělo zapojit příští rok ve třetí a čtvrté vlně. Ministerstvo financí oceňuje na EET mimo jiné pozitivní dopad na rozpočet, do kterého podle jeho odhadu jen na dani z přidané hodnoty (DPH) přinesla od ledna do konce listopadu navíc 4,1 miliardy Kč. Naopak se podle úřadu nepotvrdily obavy, že zlikviduje drobné živnostníky. Asociace hotelů a restaurací ale tvrdí, že po zavedení EET a následném zákazu kouření počet restaurací klesl zhruba o desetinu, zároveň se podle ní ale narovnalo pokřivené tržní prostředí.

Úřady za rok fungování EET provedly 76.761 kontrol a uložily 4000 pokut za 38,4 milionu korun. Kvůli neplnění EET správa uzavřela 11 provozoven, z toho pět už obnovilo svou činnost. Podle listopadového průzkumu agentury STEM pro finanční správu se 64 procent lidí domnívá, že EET je pozitivní opatření. Při zavádění EET to bylo 63 procent lidí.